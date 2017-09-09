 Директора 36 компаний, на которых реструктуризирован кредитный портфель "Приватбанка", - работники группы "Приват", - Сытник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA рассказал директор НАБУ Артем Сытник.
По его словам, в ходе реструктуризации в конце 2016 года задолженность по кредитам 193 старых заемщиков "Приватбанка" была закрыта новыми кредитами 36 заемщиков, у которых не было реальных залогов - только имущественные права на будущие поставки товара.
"Новыми кредитами 36 заемщиков в среднем в размере 4-4,5 млрд грн закрыли задолженность по телу и по процентам по кредитам 193 предыдущих заемщиков. Однако различие в том, что среди тех 193-х были в том числе реальные залоги - движимое и недвижимое имущество. Здесь же только имущественные права на будущие поставки товара", - рассказал Сытник.
По его словам расследование продолжается, и 36 фирм-заемщиков сотрудники НАБУ будут "пальпировать". Процессу будет дана оценка со всех сторон - начиная с действий акционеров и заканчивая действиями работников НБУ, включая менеджмент "Приватбанка".
"Одним из аспектов расследования является то, что директора и учредители 36 компаний, получившие кредиты в октябре-ноябре 2016 г., - это нынешние или бывшие работники группы "Приват", начиная от менеджеров нижнего звена и заканчивая техническими работниками предприятий, входящих в группу. Поэтому насколько настоящим является этот директор, этот учредитель, получающий в банке кредит на 4,5 млрд грн со 100-процентным кредитным риском, ничем не обеспеченный, кроме мифического договора поставки каких-то товаров, в объеме, который потребляется всем государством за 2-3 года, мы можем только догадываться", - указал он.
Ранее в Минфине сообщили, что в реструктуризации кредитов "Приватбанка", которая должна была закончиться 1 июля, не достигнуто "значительного прогресса". Дальнейшие перспективы этого процесса весьма туманны.
Бывшие топ-менеджеры "Приватбанка" и члены его кредитного комитета покинули Украину, а 11 фигурантов "приватовского" дела объявлены в международный розыск.
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или то "среди народа" и есть вневедомственная охрана?
или массовка (с отобранными паспортами (сейчас не про Михо))
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Гречкаконфетный паёк и премия перед выборамивстречей - и толпа ликует...
Увы.
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