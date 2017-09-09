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 Политика Украины, Экономика
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 Директора 36 компаний, на которых реструктуризирован кредитный портфель "Приватбанка", - работники группы "Приват", - Сытник

сытник

Директора и учредители 36 компаний, которые получили кредиты в "Приватбанке" в рамках реструктуризации его кредитного портфеля, являются нынешними или бывшими работниками группы "Приват" - начиная от менеджеров нижнего звена и заканчивая техническими работниками предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

По его словам, в ходе реструктуризации в конце 2016 года задолженность по кредитам 193 старых заемщиков "Приватбанка" была закрыта новыми кредитами 36 заемщиков, у которых не было реальных залогов - только имущественные права на будущие поставки товара.

"Новыми кредитами 36 заемщиков в среднем в размере 4-4,5 млрд грн закрыли задолженность по телу и по процентам по кредитам 193 предыдущих заемщиков. Однако различие в том, что среди тех 193-х были в том числе реальные залоги - движимое и недвижимое имущество. Здесь же только имущественные права на будущие поставки товара", - рассказал Сытник.

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По его словам расследование продолжается, и 36 фирм-заемщиков сотрудники НАБУ будут "пальпировать". Процессу будет дана оценка со всех сторон - начиная с действий акционеров и заканчивая действиями работников НБУ, включая менеджмент "Приватбанка".

"Одним из аспектов расследования является то, что директора и учредители 36 компаний, получившие кредиты в октябре-ноябре 2016 г., - это нынешние или бывшие работники группы "Приват", начиная от менеджеров нижнего звена и заканчивая техническими работниками предприятий, входящих в группу. Поэтому насколько настоящим является этот директор, этот учредитель, получающий в банке кредит на 4,5 млрд грн со 100-процентным кредитным риском, ничем не обеспеченный, кроме мифического договора поставки каких-то товаров, в объеме, который потребляется всем государством за 2-3 года, мы можем только догадываться", - указал он.

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Ранее в Минфине сообщили, что в реструктуризации кредитов "Приватбанка", которая должна была закончиться 1 июля, не достигнуто "значительного прогресса". Дальнейшие перспективы этого процесса весьма туманны.
Бывшие топ-менеджеры "Приватбанка" и члены его кредитного комитета покинули Украину, а 11 фигурантов "приватовского" дела объявлены в международный розыск.
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На уважаемом мной 5 канале в честь дня города Винница уважаемые Петр Алексеевич с супругой и Владимир Борисович среди простых винничан.Вот они настоящие народные представители власти.
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без охраны?
или то "среди народа" и есть вневедомственная охрана?
или массовка (с отобранными паспортами (сейчас не про Михо))
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Всё просто - там, вероятно, преимущественно работники кондфабрики. Гречка конфетный паёк и премия перед выборами встречей - и толпа ликует...
Увы.
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Раніше Коломойський шантажував Порошенка Приватбанком. Тепер шантажує масовими заворушеннями, тобто Саакашвілі.
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І де соєлизи, які співали про шоколадне очищення банківської системи? Чого поховались?
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тупо украли миллиарды. мы все за это заплатили больше 100 млрд грн. никто не арестован. прокуратура ауууу.
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Выходит кредиты выдавали сами себе.Что это за бизнес такой и вообще это разве бизнес? Вместо системы долгосрочного зарабатывания денег создавали систему мухлежа. Результат мы видим по нашей экономик.е
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДиректора 36 компаний, на которых реструктуризирован кредитный портфель "Приватбанка", - работники группы "Приват", - Сытник
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