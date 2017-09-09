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 Трагедия в Княжичах: Суд не считает, что у подозреваемого Куряты был умысел совершить убийство

перестрелка нацполиция княжичи

Судья Печерского суда Наталья Васильева считает, что прокуратура не доказала обоснованность подозрения экс-главе уголовного розыска Нацполиции Киева Леониду Куряте в умышленном убийстве при перестрелке в Княжичах.


Об этом стало известно из полного текста решения суда об избрании меры пресечения Леониду Куряте, передает Цензор.НЕТ.

Судья отметила, что приведенные ГПУ данные не свидетельствуют о том, что Курята давал указания или распоряжения осуществить убийство или имел умысел совершить действия, которые выходят за пределы его полномочий как сотрудника правоохранительных органов.

Вместе с тем судья согласилась, что пока не может утверждать об абсолютной необоснованности подозрения. По мнению Васильевой, ГПУ должна провести ряд следственных и процессуальных действий, которые подтвердят подозрение в превышении служебных полномочий или укажут на необходимость смены сути подозрения на служебную небрежность.

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Отметим, что за служебную небрежность грозит наказания в виде 2-5 лет лишения свободы, а за превышение служебных полномочий з тяжелыми последствиями - 7-10 лет тюрьмы.

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Напомним, что 1 сентября суд взял под домашний арест экс-главу уголовного розыска Нацполиции Киева Леонида Куряту. Также его обязали носить электронный браслет. Аналогичные меры пресечения суд избрал еще двоим подозреваемым по делу о перестрелке в Княжичах - экс-заместителю начальника отдела уголовной полиции Шевченковского управления Нацполиции Киева Роман у Мариновскому, а также старшему инспектору управления "КОРД" Андрею Курте.

ГПУ предъявила Куряте и Мариновскому подозрение в организации умышленного убийства, а также превышение служебных полномочий, что привело к тяжелым последствиям. Действующий сотрудник "КОРД" Курта подозревается в покушении на убийство и превышении служебных полномочий с тяжелыми последствиями.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.


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У подозреваемого Куряты был умысел скрыть следы ограбления, совершенное "реформированной" полицией авакова.
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не совсем так
был умысел скрыть преступления "разведчиков"
а те кто их поймал тоже являлись полицескими
поэтому надо как-то фильтровать базар
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Применение огнестрельного оружия на поражение не является умыслом совершить убийство. Супер!
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Где там уже Михо,говорят заехал в Украину,Петя липецкий купил билет в Ростов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрагедия в Княжичах: Суд не считает, что у подозреваемого Куряты был умысел совершить убийство
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