 Это опасное бряцание оружием у наших границ должно прекратиться, - Линкявичюс о маневрах "Запад-2017"

Об этом он заявил в интервью медиа-группе Redaktionsnetzwerk Deutschland, собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы обеспокоены тем, что Москва перебросила в Беларусь и к границам Балтии 4 тысячи систем, способных нести ядерное оружие, и не менее 30 тысяч солдат. Это опасное бряцание оружием должно прекратиться", - сказал Линкявичюс.
По словам главы литовской дипломатии, Россия в последнее время еженедельно совершала в среднем по 10 тайных полетов над территорией стран НАТО в Балтии.
Он подчеркнул, что "мы должны быть бдительными и подготовленными".
Глава дипломатического ведомства Литвы также отметил, что, в отличие от учений "Запад-2013", Россия в рамках нынешних учений впервые перебрасывает войска в Беларусь.
"Мы опасаемся, что российское военное присутствие в Беларуси станет постоянным", - отметил он.
В связи с этим Линкявичюс напомнил о том, что аннексия Крыма в 2014 году тоже начиналась с военных учений.
Напомним, стратегические российско-белорусские маневры "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября. Как сообщала российская сторона, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек. Учения носят плановый характер и проводятся раз в два года.
Общая численность личного состава составит порядка 12,7 тыс. военнослужащих. При этом на территории Беларуси будет задействовано около 10,2 тыс. человек (от Беларуси - чуть более 7 тыс., от России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.
Учения пройдут на территории Беларуси и России.
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