 В ООН не видят смысла в проекте России о миротворцах на Донбассе, - Ельченко

Об этом рассказал в интервью "Укринформу" постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ.
"На сегодня практически ни один из членов Совета Безопасности, кроме собственно России, не высказался в пользу их идей. Кое-кто просто промолчал. А подавляющее большинство сказало, что не видит никакого смысла в работе над именно таким форматом, который предлагает Москва", - прокомментировал ситуацию украинский представитель в Совбезе.
Как известно, 5 сентября российская делегация отправила генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности Текеде Алему проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предложение Москвы "ожидаемой манипуляцией", стремлением признать поддерживаемых ею террористов на оккупированной части Донбасса и попыткой перевести весь мирный процесс в виртуальную реальность. Кроме того, он обратил внимание на манипулятивную инициативу РФ разместить миротворцев только вдоль линии разграничения, а не на всей оккупированной территории на востоке Украины.
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Тебя это расстроило?
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оно нам надо?
птн-пнх и не иначе !
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и что?
когда проект закрывать будете?
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3. Або жорстка блокада лугандону, примусити капітулювати, вугілля луганди у раші не потрібно)
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