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 Политика Украины, За рубежом
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 В ООН не видят смысла в проекте России о миротворцах на Донбассе, - Ельченко

миротворцы каски голубые

Проект резолюции РФ по миротворческой миссии ООН на востоке Украины не нашел поддержки среди членов Совета Безопасности ООН.

Об этом рассказал в интервью "Укринформу" постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"На сегодня практически ни один из членов Совета Безопасности, кроме собственно России, не высказался в пользу их идей. Кое-кто просто промолчал. А подавляющее большинство сказало, что не видит никакого смысла в работе над именно таким форматом, который предлагает Москва", - прокомментировал ситуацию украинский представитель в Совбезе.

Как известно, 5 сентября российская делегация отправила генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности Текеде Алему проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предложение Москвы "ожидаемой манипуляцией", стремлением признать поддерживаемых ею террористов на оккупированной части Донбасса и попыткой перевести весь мирный процесс в виртуальную реальность. Кроме того, он обратил внимание на манипулятивную инициативу РФ разместить миротворцев только вдоль линии разграничения, а не на всей оккупированной территории на востоке Украины.

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Та в том ООН вообще нехрена не видят ...
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Даже не читая статью, а только заголовок, можно заметить, что уже видят...
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И не увидели, как надо узаконить убийцу в чужом доме, да ?
Тебя это расстроило?
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Нет ,меня расстроило,что они не увидели военной агрессии россии против Украины,меня расстроило,что россия не лишена права вето ,меня расстроило ,что не принято решение о проведении операции по принуждению к миру на территории россии ...
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лугандо-приднестровье...
оно нам надо?
птн-пнх и не иначе !
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А в чем может быть смысл,дать людоеду доедать людей ?
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Ха! В самій нарасєє немає смислу, а вони ще хочуть щось там знайти.
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так и смысл в "проекте россия" тоже отсутствует!
и что?
когда проект закрывать будете?
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Если ООН разрешит, то мокшане просто поменяют нашивки и скажут, мы миротворцы.
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А где видно, что ООН не видит в проекте россии по миротворцам смысла? Какие есть документы?
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Они сейчас расставляют на перекрестках в дыре, военных гаишников. По новоазовской трассе. Я думаю для того,чтобы тормозить миротворцев и за время проверки перегонять технику окольными путями мимо их пути следования. Хотят дурить,идиоты )) А у них спутники .
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Не зря хуйло эту тему закинул.В унисон с европы начали голоса раздаваться про снятие санкций.Агентуре своей в европе сука помогает.
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3 варіанти: 1.українська нацгвардія в ціеї якості. 2. НАТО (там немає рашен як в ООН або ОБСЄ вона є)
3. Або жорстка блокада лугандону, примусити капітулювати, вугілля луганди у раші не потрібно)
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А кого интересуют проекты кремлевской банды? И нее смысл существования власть и бабло, а какими путями, для них это не имеет никакого значения
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Трудно не заметить тот бред, который предлагает рашка. Пора этого террориста выпихнуть из ООН под зад коленкой.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ООН не видят смысла в проекте России о миротворцах на Донбассе, - Ельченко
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