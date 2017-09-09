EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины
  208  9
Все про:НАБУ (1951) декларация (1020) Сытник (430)

 НАБУ открыло 72 дела по результатам проверки электронных деклараций, - Сытник

декларации

Национальное антикоррупционное бюро сейчас проводит расследование в отношении 72 производств по результатам анализа электронных деклараций.

Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в интервью изданию "Зеркало недели", сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Задержаны трое лиц, подозреваемых в присвоении 40 млн грн ГП "Укрхимтрансаммиак", - НАБУ

"По состоянию на конец августа мы расследуем 72 производства по результатам анализа электронных деклараций", - подчеркнул он.

По словам Сытника, речь идет о незаконном обогащении, а также внесении заведомо недостоверных данных в декларации. На сегодняшний день о подозрении сообщено двум людям.

Смотрите также: НАБУ расследует 398 уголовных производств
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а ты? только на цензоре ныть будешь?а кто же идею отстаивать будет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а "открыло дело" - это страшно или страшно смешно? (утрирую)
а как легко эти дела закрываются (безрезультатно)? (догадываюсь, что не легко и дорого)
но мне так хочется увидеть по-больше людей-неприкасаемых в одеялах с капельницами или в электронных браслетах (ну, хотя бы)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Первым должен сесть Барыга,после него вереницей пойдут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ открыло 72 дела по результатам проверки электронных деклараций, - Сытник
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти