 НАБУ открыло 72 дела по результатам проверки электронных деклараций, - Сытник

Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в интервью изданию "Зеркало недели", сообщает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на конец августа мы расследуем 72 производства по результатам анализа электронных деклараций", - подчеркнул он.
По словам Сытника, речь идет о незаконном обогащении, а также внесении заведомо недостоверных данных в декларации. На сегодняшний день о подозрении сообщено двум людям.
208 9
НАБУ и румынский Антикоррупционный директорат договорились об обмене информацией. ФОТО(32)
Из материалов дела НАБУ против меня исчезли страницы, на которых говорится о приобретении телефонов IPhone 7, - Поляков(41)
Сытник: "Мне кажется, что у ГПУ есть отдельный показатель: сколько за неделю возбудили дел по НАБУ"(45)
Суды полностью саботируют дела НАБУ и САП, - Сытник(156)
Друг и партнер Порошенко прикупил Запорожский титано-магниевый комбинат за 1 доллар(0)
Рефинансирование, ликвидация банков, "Приватбанк": НАБУ расследует много дел в отношении Нацбанка, - Сытник(78)
Дела НАБУ начинают расшатывать систему коррупции на госпредприятиях, - Сытник(36)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а как легко эти дела закрываются (безрезультатно)? (догадываюсь, что не легко и дорого)
но мне так хочется увидеть по-больше людей-неприкасаемых в одеялах с капельницами или в электронных браслетах (ну, хотя бы)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить