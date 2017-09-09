EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины
  452  37
Все про:жилье (624) Порошенко (13744) Национальная гвардия (1259)

 В течение 2017 года воины Нацгвардии получат более 450 квартир, - Порошенко

порошенко

В течение 2017 года военнослужащие Национальной гвардии Украины получат более 450 квартир.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Винницкой области во время посещения военной части Западного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

"На ваших глазах улучшается материально-техническое обеспечение... Сейчас современная техника, хорошее и качественное вооружение, новое вещевое, пищевое, медицинское обеспечение", - сказал Президент, добавив, что только в течение 2017 года военнослужащие Национальной гвардии Украины получат более 450 квартир.

Кроме этого, по его словам, военные на первой линии в зоне АТО получат 10 тыс. грн доплаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны утвердило план строительства 100 общежитий для контрактников стоимостью 1 млрд грн, - Полторак
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Иван Грозный тоже опричникам жильё предоставлял ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты как сейчас помнишь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так я ведь учебники читал а не скуривал,как ты ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так я еще и стрелять с детства учился и томагавк ,как продолжение руки стал - не ну это если ты не знаешь - а ты курить да курить))
 показать весь комментарий
Ответить
 
при моем отце - к 16 годам я бегал 10 километров в любую погоду,ну это кроме 2х тренировок в день - курить не хотелось,да я об этом правда и не думал- хотя как это было давно))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Похоже тот томагавк разок сработал,как бумеранг и теперь нам приходится читать твои перлы ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он - фотокорреспондент при дворе Iвана Жахлiвага...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Задабривает,бо чует приближающийся дым жаренного ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
прикармливает цепных псов. ничего. они с беркутами одинаково горят от"молотовых"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это которые в правительственном квартале воюют?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
новопетривской части нацгвардии квартиры нужно давать. Кугуары,бтр-ы, тактические очки и снаряга им в первую очередь шли. Они ближе всего к линии фронта - под Киевом находятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
полуЧАТ?
ау, до конца года чуть более 3 месяцев...
начинайте выдавать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Авакову дайте десять-двадцать, сын уже проипал в покер две-три )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нацгвардии но не ВСУ. Это ещё раз подчёркивает приоритеты Порошенко. Псам режима всё, солдатам, защищающим Украину на фронте - ничего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
съевший собаку на политических интригах, кидалове, подковерности, кулуарщине кондитер начнет обещать квартиры ВСУшникам в случае большого обострения на фронте. Щас обещает нацгвардии, которая спасает от шатунов
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не поможет. Но он тупой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласен, пэтюня на чужих ошибках не учится. Был уже один "ученый", все беркутне долларов подкидывал, не помогло.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
за дупу переживает свою но когда начнется ликвидация рошенизма они точно умирать за рошен небудут .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понятно. Охранников надо подкармливать.
Дадут лично тем кто защитил Украину от саакашвилиевской навалы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как у кацапов - кто пострадал во время разгонов и избиения митингов - давать квартиры. Ничего нового. Не зря и призыв в нацгвардию провели досрочно не ожидая обычного срока осенью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порошенко копирует и строит "русский мир" в Украине. Ментально он москаль и лишнехромосомный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так они и так копируют с рашки - 1) переименовали милицию в полицию и бестолку. 2) Ввели минимальные цены реализации водки и сигарет которыми душат терпил под видом заботы о здоровье нации. 3) Передушили комбанки чтобы не мешали нацбанку и госбанкам. 4) Выборочно обобрали олигархов, которые не входят в круг приближенных кормящихся у госкорыта. И если порыться то еще найдутся содранные с рашки ,,великие и мудрые,, решения
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мусорам и беркутне раздавать квартиры построенные за счет госбюджета?
это так по шыкаладному, по безальтернативному.
Напрасно пейсатый надеется что эта перекрашенная беркутня будут его бегство прикрывать. Они сами под раздачу от народа попадут.

Сколько защитников Украины получили жилья от мыролюбца?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Даже на свою охранку,эта падаль крадет у людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какая нежная и трогательная забота о внутренних войсках МВС Нацгвардии
так би о ЗСУ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда ты с...... военным начнешь давать квартиры................
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нашим военным о шыкаладному лепету жилье давать нельзя, а то путен отпадет у соевого глаза.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Янык тоже думал закрыться беркутятами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гебнявым квартиры давал, теперь и мусара. Ну а всу залупу
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ течение 2017 года воины Нацгвардии получат более 450 квартир, - Порошенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти