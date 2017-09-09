 В течение 2017 года воины Нацгвардии получат более 450 квартир, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Винницкой области во время посещения военной части Западного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.
"На ваших глазах улучшается материально-техническое обеспечение... Сейчас современная техника, хорошее и качественное вооружение, новое вещевое, пищевое, медицинское обеспечение", - сказал Президент, добавив, что только в течение 2017 года военнослужащие Национальной гвардии Украины получат более 450 квартир.
Кроме этого, по его словам, военные на первой линии в зоне АТО получат 10 тыс. грн доплаты.
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ау, до конца года чуть более 3 месяцев...
начинайте выдавать...
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Дадут лично тем кто защитил Украину от саакашвилиевской навалы.
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это так по шыкаладному, по безальтернативному.
Напрасно пейсатый надеется что эта перекрашенная беркутня будут его бегство прикрывать. Они сами под раздачу от народа попадут.
Сколько защитников Украины получили жилья от мыролюбца?
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внутренних войсках МВСНацгвардии
так би о ЗСУ
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а колидійде черга до ЗСУ???
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