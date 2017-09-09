 Порошенко присудил Аде Роговцевой премию им. Довженко

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, размер премии им. А. Довженко в этом году составит 200 тыс. грн., информирует Цензор.НЕТ.
Также Порошенко назначил гранты президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов. Так, режиссер Ольга Гаврилова получит грант в размере 59 тыс. грн для производства анимационного короткометражного фильма "Мир наоборот", режиссер Максим Наконечный - 68 тыс. грн для производства игрового короткометражного фильма "Новый год в семейном кругу", а режиссер Эрнес Сарихалилов - 93 тыс. грн для производства игрового короткометражного фильма "Гвоздь".
Всего на рассмотрении экспертной комиссии при Госкино для оценки проектов на получение грантов президента Украины молодым кинематографам в 2017 году было представлено девять проектов - три неигровых фильма, четыре игровые и два анимационных.
426 17
"В национальном кинопроизводстве состоялся качественный прорыв", - поздравление Порошенко по случаю Дня украинского кино. ВИДЕО(23)
Порошенко принял верительные грамоты у послов Дании, Афганистана и Грузии. ФОТОрепортаж(7)
Миротворец Путин, страна возможностей, дедушка стал бабушкой. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(20)
Карпунцов о заседании фракции БПП с Порошенко: Это была встреча формата team building, присутствовали Гройсман, Кличко и Луценко(90)
Возвращение Саакашвили в Украину: пять сценариев(0)
Депутаты фракции Блока Порошенко съезжаются на заседание в загородную резиденцию "Залесье". ФОТО(307)
Мы не будем возвращать Донбасс, как Россия - Чечню, - Порошенко(397)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Украине предложили выбор - в Европу или вляпаться в лайно! Украина выбрала в Европу, а лайно обиделось!"
это сказала великая Ада Роговцева, еще в 2014 году!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А президенты еще будут меняться и меняться.
Вот ющ дружил с Саакашвили , а теперь молчит и не защищает его. Какой позор!
Ответить
Ответить
Украина должна иметь свои кинофестивали на которые приезжают мировые звезды. Это популяризация страны.
Ответить
Ответить