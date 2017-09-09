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 Общество, Шоу-бизнес
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Все про:Порошенко (13744) премия (271) Роговцева (29)

 Порошенко присудил Аде Роговцевой премию им. Довженко

роговцева

Президент Украины Петр Порошенко присудил народной артистке Украины Аде Роговцевой государственную премию имени Александра Довженко 2017 года за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства.

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, размер премии им. А. Довженко в этом году составит 200 тыс. грн., информирует Цензор.НЕТ.

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Также Порошенко назначил гранты президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов. Так, режиссер Ольга Гаврилова получит грант в размере 59 тыс. грн для производства анимационного короткометражного фильма "Мир наоборот", режиссер Максим Наконечный - 68 тыс. грн для производства игрового короткометражного фильма "Новый год в семейном кругу", а режиссер Эрнес Сарихалилов - 93 тыс. грн для производства игрового короткометражного фильма "Гвоздь".

Всего на рассмотрении экспертной комиссии при Госкино для оценки проектов на получение грантов президента Украины молодым кинематографам в 2017 году было представлено девять проектов - три неигровых фильма, четыре игровые и два анимационных.

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Награда государственная, а не лично порошенковская.
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Мог бы Орденом княгини Ольги II степени наградить (III-й у Ады есть) Петя жмот
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Та с Пети Агасфер, как с Хряка Гетман Украины. Если его имя и войдет в историю, то только в учебник истории Украины. И не думаю, что со знаком "+"
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не помню до словно, но смысл - точный:
"Украине предложили выбор - в Европу или вляпаться в лайно! Украина выбрала в Европу, а лайно обиделось!"
это сказала великая Ада Роговцева, еще в 2014 году!
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откупается.. хотя она эту премию давно заработала !!!
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А я хорошо помню как Ада рассказывала что она обеспечила будущее своих детей в рекламе траста Семёна Юфы в лихих 90 х . С тех пор я её сильно уважаю, как человека и как личность
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Премию учредили задолго до Порошенко, да и решение о вручении принимала комиссия, а не он лично. Он свадебный генерал, не более.
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Дал премию? А ведь 16 июля Аде Роговцевой было 80 лет. Где орден княгини Ольги?! Это не премия, это отмазка. Видимо очень обиделся на Аду Николаевну за ее высказывания. Брать ей ее надо. Она не богатый человек и деньги ей пригодятся. Только, сославшись на здоровье, пусть его прихлебатели ее вручат дома, а не на прилюдной показухе. Преклоняю голову и ноги перед ее талантом, человечностью и патриотизмом.
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А ведь ей вручает премию не человек, а президент страны. От имени народа. Зачем ей отказываться? Она заслужила почести и награды. Это ее жизнь.
А президенты еще будут меняться и меняться.
Вот ющ дружил с Саакашвили , а теперь молчит и не защищает его. Какой позор!
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Хоть я и не терплю Тигипко и голосовать за него никогда не буду, но его жену могли бы отметить за организацию одесского кинофестиваля.
Украина должна иметь свои кинофестивали на которые приезжают мировые звезды. Это популяризация страны.
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хоть одна приятная новость,мои поздравления!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко присудил Аде Роговцевой премию им. Довженко
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