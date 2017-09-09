 "Украинский кинематограф набирает обороты и покоряет экраны", - Гройсман поздравил работников кино

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свое поздравление он разместил на странице в Facebook.
"Тени забытых предков", "Белая птица с черной отметиной", "Пропавшая грамота" - это классика украинского кино, известная во всем мире, которую каждый из нас смотрел не один раз. Очень рад, что сейчас к произведениям киноискусства присоединяется все больше новых качественных фильмов", - отметил Гройсман.
Он подчеркнул, что украинский кинематограф набирает обороты и покоряет киноэкраны.
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Уменьшение портовых сборов на 20% - только первые шаги, - Гройсман(38)
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Украина уже более 600 дней живет без российского газа, а госкомпании не закупают уголь в РФ, - Гройсман(91)
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Карпунцов о заседании фракции БПП с Порошенко: Это была встреча формата team building, присутствовали Гройсман, Кличко и Луценко(90)
Заседание фракции БПП, на котором будет присутствовать премьер Гройсман состоится за Киевом, - Гончаренко(114)
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Петрович пьёт по-Станиславскому
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или наоборот?
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трейлер
https://www.youtube.com/watch?v=-YfxL452MEw
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Открываем самый известный сайт о кино в мире - imdb. Находим фильм - "Тени забытых предков". Проголосовало за фильм 4 486 человек. Мягко говоря это не много.
"Белая птица с черной отметиной", "Пропавшая грамота" - много людей на форуме видели эти фильмы ?
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