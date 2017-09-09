EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины, Общество
  422  26
Все про:кино (1159) поздравление (668) Гройсман (3379)

 "Украинский кинематограф набирает обороты и покоряет экраны", - Гройсман поздравил работников кино

Глава правительства Владимир Гройсман поздравил работников кинематографии по случаю Дня украинского кино.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свое поздравление он разместил на странице в Facebook.

"Тени забытых предков", "Белая птица с черной отметиной", "Пропавшая грамота" - это классика украинского кино, известная во всем мире, которую каждый из нас смотрел не один раз. Очень рад, что сейчас к произведениям киноискусства присоединяется все больше новых качественных фильмов", - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что украинский кинематограф набирает обороты и покоряет киноэкраны.



Читайте на "Цензор.НЕТ": "В национальном кинопроизводстве состоялся качественный прорыв", - поздравление Порошенко по случаю Дня украинского кино. ВИДЕО


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ПОРОХ ТА ГРОЙСМАН, ЗДАДУТЬ УКРАЇНУ ДО 2020 Р. !! «Епохальною подією початку 2017 року, про яку світові ЗМІ навіть і побіжно не згадали, стала висадка в порту Одеси першої групи переселенців з Ізраїлю, яку очолив Ігор Беркут. Ця група з 183 жидів-першопрохідців прибула на Україну з Хайфи, щоб на благодатній землі Південної України закласти перший камінь в фундамент Небесного Єрусалима », - так в перший день нового року Червоного Півня (28.01.17) світу
повідомив портал « Контрольний постріл »
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гройсман похоже чем-то очень серьёзным взбадривается и находится под этим делом, всё у него хорошо,всё замечательно в отличие от народа Украины...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПОРОХ ТА ГРОЙСМАН, ЗДАДУТЬ УКРАЇНУ ДО 2020 Р. !! «Епохальною подією початку 2017 року, про яку світові ЗМІ навіть і побіжно не згадали, стала висадка в порту Одеси першої групи переселенців з Ізраїлю, яку очолив Ігор Беркут. Ця група з 183 жидів-першопрохідців прибула на Україну з Хайфи, щоб на благодатній землі Південної України закласти перший камінь в фундамент Небесного Єрусалима », - так в перший день нового року Червоного Півня (28.01.17) світу
повідомив портал « Контрольний постріл »
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та не, просто к мании преследования добавилась мания величия
или наоборот?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
. . раньше я любил французский кинематограф , , ну , и частично голливуд , . . ну , дураком .был . , . теперь смотрю только украинский кинематограф , или в крайнем случае никакого . , что , более чем наполовину уверен , ближе к истине ,,
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И для этого надо было в шабат на работу переться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не сомневаюсь что 3 перечисленных фильма гэний базарного искусства даже не смотрел, а из великих культурных произвэдений сей гигант культуры знает разве что 7х40!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гройся,а ты чего не в Виннице,там Вальцман в дымину пьяный в *народ* типа пошёл(явно отобранная публика),обнимашки,поцелушки,112 показывает в прямом эфире,очередное ПОЗОРИЩЕ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПОРОХ ТА ГРОЙСМАН, ЗДАДУТЬ УКРАЇНУ ДО 2020 Р. !! «Епохальною подією початку 2017 року, про яку світові ЗМІ навіть і побіжно не згадали, стала висадка в порту Одеси першої групи переселенців з Ізраїлю, яку очолив Ігор Беркут. Ця група з 183 жидів-першопрохідців прибула на Україну з Хайфи, щоб на благодатній землі Південної України закласти перший камінь в фундамент Небесного Єрусалима », - так в перший день нового року Червоного Півня (28.01.17) світу
повідомив портал « Контрольний постріл »
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щось не згадують самого "талановитого" режисера українського кінематографа останніх років - Матіоса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цікаво,а держава фінансує документальний кінематограф,який повинен документувати всі події,що є в Україні в цей складний час захисту від окупанта та агресора-рассії?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Тени забытых предков" - классика украинского кино , ну может его знают в постсоветском пространстве. И всё! Никто в мире никогда не слышал об этом фильме и не видел его! Вот - Унесённые ветром , Броненосец Потёмкин , Война и Мир - эти фильмы и в правду знают во всё мире.
Открываем самый известный сайт о кино в мире - imdb. Находим фильм - "Тени забытых предков". Проголосовало за фильм 4 486 человек. Мягко говоря это не много.
"Белая птица с черной отметиной", "Пропавшая грамота" - много людей на форуме видели эти фильмы ?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украинский кинематограф набирает обороты и покоряет экраны", - Гройсман поздравил работников кино
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти