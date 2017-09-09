 "В скорую несли не медики и не полиция, а люди", - очевидица взрыва авто Тимура Махаури

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее рассказ.
"Машина не подпрыгнула от взрыва, был взрыв изнутри. Огонь и дым, осколки во все стороны, как в замедленной съемке. Не сразу понимаешь, что это", - пишет Мария Лебедева.
"Когда девочку достали, она смотрела страшно на все это, она видела машину внутри. И то, что было внутри. Потом все засуетились, с трудом достали девушку. Она так красиво ехала. Гордо, очень красивая. А из машины извлекли изуродованное тело", - вспоминает она.
Также журналистка описывает действия полиции и медиков, которые прибыли на место взрыва.
"Скорая приехала и стала. Носилки принесли (откуда?), но несли в скорую не медики и не полиция, а люди, которые были ближе всего. Отойти от своей машины я не могла часа 3-4 (не разрешали увозить, свидетель), и все это время никакая полиция не предложила ни воды, ничего. Стой и жди".
По ее словам, оказывал помощь раненным Иван Бердецкий: "Человек не просто был подготовлен, у человека специальная сумка и жгуты, и вытаскивал человек раненых в перчатках, как положено, и в отличие от полицейских, предлагал термоодеяло, а оно нужно, это только в кино непонятно, почему свидетели в одеялах - холодно нереально".
Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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Хоча я думаю,що 1-2 млн Охендовський міг "дорахувати".
Тим не менш навіть навіть 8 млн це занадто...Люди чи то нерозумні,чи хворі...
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ну якщо разом,то більше 8-ми мільйонів...І це жахливо...Невідомо,кого наступним оберуть оці бездумні "голосувальники"...
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ЩОБ ГРОШИМА ДАВИТИСЬ!!!!!!!
А "бардак" - є наслідком ПОВНОЇ БЕЗДАРНОСТІ бариг,вони в своєму житті навіть будки не змайстрували!!!
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И визы со странами постсовка
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а кстати генерал Эйзенхауэр командующий союзными войсками и президент штатов - с трудом сводил концы с концами - только книга дала ему достойную жизнь - вот так живут честные люди!!!
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