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 Происшествия, Киевские новости, Общество
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 "В скорую несли не медики и не полиция, а люди", - очевидица взрыва авто Тимура Махаури

Журналистка "Громадского радио" Мария Лебедева стала очевидицей взрыва на перекрестке улиц Саксаганского и Бассейной в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ее рассказ.

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"Машина не подпрыгнула от взрыва, был взрыв изнутри. Огонь и дым, осколки во все стороны, как в замедленной съемке. Не сразу понимаешь, что это", - пишет Мария Лебедева.

"Когда девочку достали, она смотрела страшно на все это, она видела машину внутри. И то, что было внутри. Потом все засуетились, с трудом достали девушку. Она так красиво ехала. Гордо, очень красивая. А из машины извлекли изуродованное тело", - вспоминает она.

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Также журналистка описывает действия полиции и медиков, которые прибыли на место взрыва.

"Скорая приехала и стала. Носилки принесли (откуда?), но несли в скорую не медики и не полиция, а люди, которые были ближе всего. Отойти от своей машины я не могла часа 3-4 (не разрешали увозить, свидетель), и все это время никакая полиция не предложила ни воды, ничего. Стой и жди".

По ее словам, оказывал помощь раненным Иван Бердецкий: "Человек не просто был подготовлен, у человека специальная сумка и жгуты, и вытаскивал человек раненых в перчатках, как положено, и в отличие от полицейских, предлагал термоодеяло, а оно нужно, это только в кино непонятно, почему свидетели в одеялах - холодно нереально".

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Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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По поводу заголовка: ну и что?
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А как надо было озаглавить? "Горжусь народом, презираю государство"?
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Нет, так же как твой ник. Так умнее будет и сразу даст понять главную идею материала.
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такого бардака ,как развел Порошенко еще в Украине не было,зачем оно вообще во власть лезло?
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Может, в этом виноваты те, кто его избрал? 54% пришедших на выборы людей. Миллионов так 15...
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9,8 млн людей проголосувало за баригу!!!
Хоча я думаю,що 1-2 млн Охендовський міг "дорахувати".

Тим не менш навіть навіть 8 млн це занадто...Люди чи то нерозумні,чи хворі...
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Ригів та комуністів ви не згадали...дивно...

ну якщо разом,то більше 8-ми мільйонів...І це жахливо...Невідомо,кого наступним оберуть оці бездумні "голосувальники"...
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даже не буду спорить. а выберут на второй срок и к бабке не ходи.
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Так им лишь бы пукнуть в лужу. А когда просишь назвать кандидатуры не "зрадників" молчат. Кто у нас святой, может жулька? Зрадофилы! Напишите за кого голосовать чтобы завтра настало покращення.
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тебе повылазило?В в списке более 10 фамилий-идиот
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Ничего скоро придет Коса и сядут все барыги на нары её боятся как огня не зря в 14-м барыги в Австрии с Фирташем встречались сделать все чтоб недопустить её в президенты
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Это не та, что известна еще с конца 90-тых, как "Газовая Принцесса"? Аха, она наведет... доведет ((((
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А какие были варианты? Рейтинг человека вырос с 3% до 54% за 20 минут криков на Банковой "не треба провокацій" 1 грудня 2013-го. У других дела были еще хуже. Майдан кого-то предложил в президенты? Нет. Какие претензии?
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Я ще під час "майдану" говорив,що невчасно революція,ой невчасно...Бо в разі скидування Януковича - обирати було нікого...Це з тих людей,що по ЗМІ крутились.Тобто ті люди,які і підсовувались для вибору більшості населення!!!
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Вышел бы и сказал людям,мол успокойтесь,мол разойдитесь)). дбл.бля
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мене дивують люди,які не знають для чого мерзотним баригам влада...Просто страшно дивують...

ЩОБ ГРОШИМА ДАВИТИСЬ!!!!!!!
А "бардак" - є наслідком ПОВНОЇ БЕЗДАРНОСТІ бариг,вони в своєму житті навіть будки не змайстрували!!!
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Не скажи. на некотором этапе интересы воротил и народа могут совпадать.
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Страшно читать. Грицака и Авакова в отставку. Надоели их недоработки .
И визы со странами постсовка
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дело не в грицаке с аваковым..система власти давно сгнила и заменой одной из деталей ничего не поменяешь..
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Не кажіть,якщо на авто "запорожець" поставити кермо від майбаха,чи гайки виробництва "форд",то авто не перестане бути "запорожцем"
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Так там вже атброськіни на черзі.Думаєш,буде краще?
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Чудесный и чудовищный парадокс - великолепный народ в Украине и такое дерьмо у власти - это просто не поддаётся объяснению ....
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щапросто - те же комуняки все = при них началось - попал под купол - все в шоколаде

а кстати генерал Эйзенхауэр командующий союзными войсками и президент штатов - с трудом сводил концы с концами - только книга дала ему достойную жизнь - вот так живут честные люди!!!
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ну есть конец как у Овоща - прибьют скорее всего - слишком много знает
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поддаётся, народ имеет такую власть,какую заслуживает.
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Це відому модель "Диор" Наталю Кошель разом з чеченцем підірвали.
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А что полиции надо было разогнать людей которые несли носилки ? Кто был первый на месте происшествия тот и оказывал помощь.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"В скорую несли не медики и не полиция, а люди", - очевидица взрыва авто Тимура Махаури
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