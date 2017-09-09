 Украина готовит ряд претензий к России в ООН, будет много неожиданностей, - Ельченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью Укринформу постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
"Есть ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы не раскрывать все карты заранее для нашего бывшего стратегического партнера. Но они (российская сторона. -Ред.) должны быть уверены в том, что на их пути будет много неожиданностей", - отметил украинский дипломат.
Он уточнил, что речь идет о целом ряде вопросов. "Генассамблея имеет шесть главных комитетов, которые охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации, и в каждой из них можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет. Конечно, это все будет касаться агрессии РФ против Украины", - отметил Ельченко.
Украинский дипломат также выразил мнение, что президент России избегает визита на Генассамблею, поскольку ему нечего сказать в ответ на ожидаемую критику со стороны других международных лидеров. "Значит, будем слышать это все от министра иностранных дел Лаврова, который уже традиционно возглавляет российские делегации за рубежом", - отметил Ельченко.
В то же время он выразил положительное отношение к назначению новым постоянным представителем РФ при ООН Василия Небензи.
"Заметно, что очень резко изменился стиль, и я сказал бы, к лучшему. Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет той наглости и неприкрытой злости в отношении Украины, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин", - констатировал украинский дипломат.
Ельченко выразил надежду, что "возможно, это приведет и к определенному изменению тактики" в положительном для Украины ключе.
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Кстати вопрос о роспуске ООН как аморфной организации уже перезрел.
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