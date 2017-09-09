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 Политика Украины
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 Украина готовит ряд претензий к России в ООН, будет много неожиданностей, - Ельченко

ельченко

Украина прорабатывает целый ряд претензий к Российской Федерации в Организации Объединенных Наций, касающихся нарушения или невыполнения ею обязательств в различных сферах, что связано, прежде всего, с агрессией на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью Укринформу постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Есть ряд инициатив, которые я не хочу сейчас называть, чтобы не раскрывать все карты заранее для нашего бывшего стратегического партнера. Но они (российская сторона. -Ред.) должны быть уверены в том, что на их пути будет много неожиданностей", - отметил украинский дипломат.

Он уточнил, что речь идет о целом ряде вопросов. "Генассамблея имеет шесть главных комитетов, которые охватывают сферы экономики, прав человека, международного права, информации, и в каждой из них можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет. Конечно, это все будет касаться агрессии РФ против Украины", - отметил Ельченко.

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Украинский дипломат также выразил мнение, что президент России избегает визита на Генассамблею, поскольку ему нечего сказать в ответ на ожидаемую критику со стороны других международных лидеров. "Значит, будем слышать это все от министра иностранных дел Лаврова, который уже традиционно возглавляет российские делегации за рубежом", - отметил Ельченко.

В то же время он выразил положительное отношение к назначению новым постоянным представителем РФ при ООН Василия Небензи.

"Заметно, что очень резко изменился стиль, и я сказал бы, к лучшему. Это, конечно, не означает изменения позиции России, но нет той наглости и неприкрытой злости в отношении Украины, которую постоянно с огромным удовольствием демонстрировал покойный господин Чуркин", - констатировал украинский дипломат.

Ельченко выразил надежду, что "возможно, это приведет и к определенному изменению тактики" в положительном для Украины ключе.

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А шо такое ООН,сборище импотентов,которые НИЧЕГО не могут сделать ,ни с Кореей Северной,ни тем более с россией с правом вето !!!!
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они в ООН ждут только зарплату-а так бумажки перебирают
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"Украина прорабатывает целый ряд претензий к Российской Федерации в Организации Объединенных Наций, касающихся нарушения или невыполнения ею обязательств в различных сферах, что связано, прежде всего, с агрессией на территории Украины", - учитывая реальное влияние ООН, эти претензии не окажут никакого влияния.
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це створить юридичну доказову базу для того щоб потім справжня українська влада отримала від хуйлостана компенсацію за всі злочини та збитки заподіяні хуйловцями.
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... а отримавши(колись потім) компенсацію, справжня українська влада кожному загиблому розкопає могилу і вкладе компенсацію... lezyo, а можна послухати про світле КОММУНІСТИЧНЕ (чи якесь інше) МАЙБУТНЬЕ у вашому виконанні?
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Пока кацапу не дашь в табло, он всегда ведёт себя как наглый гопник.
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дают повсемесно-сейчас мир понял-что кацапы те же цигане,только танцевать не умеют
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Не знаю где? Как были морды у них отожранные и сытые, довольные, так с этими мордами и гум. помощь раздают, что в Сирии, что в ДНР и ЛНР и так же втюхивают амерам движки к ракетам и ещё в большем количестве, чем раньше, газ втюх ...... . Кругом одни кацапы сс*ки.
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Претензии? На четвёртом году оккупации? Это ж надо!
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А когда от Украины последует предложение выкинуть Россию на куй из ООН?
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А что вообще может Украина? Может хоть претензии выскажет. А могла бы и перестать с агрессором торговать или на худой конец, за неимением толстого, визовый режим ввести.
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Бывший рыговский посол в Мацкве, назначенный туда Януковичем, готовит претензии Кацапии? Вы еще скажите, что Климкинд против кацапов
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Знаем мы ваши неожиданности, в виде громкого раскатистого пука.
Кстати вопрос о роспуске ООН как аморфной организации уже перезрел.
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неожиданность будет, если примут решение ввода миротворцев на условиях Украины. Будет же самая заурядная сонно-однообразная болтовня и ожиданности
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хоч візи з рашкою забезпечте, харе базікати, це не залежить ні від ООН, тількі від рішучості влади.)
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ООН надає політичне підгрунтя фінансовим і кримінальним претензіям України до кацапії. Від них більше нічого і не вимагається.
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Раніше казали "пи*дит как троцкий", наразі - "... как порошенко". Жодної релістичності у словах нинішніх "керманичів" не видно, аби тільки якнайдовше протриматися у кріслі. ГИДОТНИКИ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готовит ряд претензий к России в ООН, будет много неожиданностей, - Ельченко
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