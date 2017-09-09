EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины, Общество
  34  1
Все про:запрет (1236) музыка (743) СБУ (14866) артисты (145)

 СБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу Басте. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины запретила российскому рэперу Василию Вакуленко (Баста) въезд в Украину на три года, поскольку он после аннексии Крыма выступал с концертами на полуострове.

Об этом сообщает "Апостроф", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Российской поэтессе Астаховой запретили въезд в Украину на 3 года, - Слободян

"Согласно ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанном Вами в запросе гражданину РФ сроком на три года", - говорится в ответе СБУ на запрос издания.

Следующий концерт Басты в Киеве был запланирован на 1 декабря 2017 года.


СБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу Басте 01

Читайте также: Российскому режиссеру Меньшову еще в марте 2016 запретили въезд в Украину, - СБУ
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну хорошо, что сбу хоть с артистами научалась бороться)))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу Басте. ДОКУМЕНТ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти