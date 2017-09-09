 СБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу Басте. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает "Апостроф", информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанном Вами в запросе гражданину РФ сроком на три года", - говорится в ответе СБУ на запрос издания.
Следующий концерт Басты в Киеве был запланирован на 1 декабря 2017 года.
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