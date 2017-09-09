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 Политика Украины, Происшествия
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 Мощность взрывчатки в автомобиле Махаури составляла до 1 кг в тротиловом эквиваленте, - Шкиряк

махаури

Мощность взрывного устройства, которое сработало в автомобиле Toyota Camry в центре Киева, в результате чего погиб уроженец Чечни Тимур Махаури (Али Тимаев)Источник: https://censor.net.ua/p454634 и еще два человека получили ранения, составляла от 600 гр до 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире одного из телеканалов.

"Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия. Из того, что можно сообщить, по предварительной информации экспертов, мощность взрывного устройства составляла от 600 гр до 1 кг в тротиловом эквиваленте. Продолжаются все необходимые оперативно-следственные действия и выясняются обстоятельства", - сказал Шкиряк.

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Он отметил, что место установки взрывчатки в автомобиле и ее вид пока выясняются.

Кроме того, следствие отрабатывает несколько версий этого преступления.

"Отрабатываются все версии, которые возможны… Учитывая персону погибшего - он был непростым человеком - сегодня делается все, чтобы установить все обстоятельства этого преступления. Это может быть, безусловно, и ФСБ, то есть российские спецслужбы, это может быть и заказное убийство, это может быть и личная неприязнь, и бизнес-криминальные разборки. Надо дать возможность активно поработать оперативно-следственным группам, чтобы детально разобраться в этом резонансном притуплении", - сказал Шкиряк.

Он также не исключил, что одним из факторов убийства Махаури могло стать его участие в АТО на Донбассе.

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Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
Источник: /n454635


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БИОГРАФИЯ
Зорян Шкиряк родился на территории Закарпатской области, в городе Ужгород 14 ноября 1970 года.

Закончил коммерческий колледж города Киева, за специальностью Юрист.

специальность: менеджмент страхового бизнеса.

Киевский институт политических наук при Институте политических и этнонациональных исследований.

Магистр государственного управления, магистр политологии.

Трудовую деятельность Шкиряк начал в 1988 году в Центральной районной больнице города Любомль, что на территории Волынской области, там молодой человек работал санитаром. В период с 1988 по 1990 год Шкиряк проходил срочную службу в рядах Советской Армии.

В 1991 году начинает работать в "Украинском языково-информационном центре", где до 1993 году занимал должность менеджера.

В 1993 году Шкиряк переходит на аналогичную должность работать в малое предприятие "Силекс".

В период с 1994 по 2000 год Зорян Шкиряк в компании "АТМ" занимал должность заместителя генерального директора по маркетингу.

В 2000 году переходит в ООО "Тирас", где до 2003 года занимал должность заместителя гендиректора.

В период с 2003 по 2005 год Шкиряк работал в ООО "Светлозор" на должности генерального директора.

В 2006 году переходит в ООО "Тилли-2002", где работал исполнительным директором до 2010 года.

В 2009 году в аналитическом центре "Новый Киев" Шкиряк занимал должность президента.
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Шло бы ты убогое лесом куда нибудь подальше,антоха с тетеруком уже обгадили воина с ног до головы,дейдей вылез из небытия после зашквара грозно сотрясая воздух неминуемой местью ,каждое чувырло и тут копаясь в костях, ищет какие то дивиденды
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМощность взрывчатки в автомобиле Махаури составляла до 1 кг в тротиловом эквиваленте, - Шкиряк
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