EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Экономика, Общество
  2587  101
Все про:алкоголь (1672) рост (84) цены (2127)

 С сегодняшнего дня в Украине выросли цены на алкоголь

алкоголь

Сегодня, 9 сентября, в Украине вступило в силу постановление Кабинета министров от 09.08.2017 г. №634, которое было опубликовано 30.08.2017 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на упомянутый документ.

Читайте также: В ближайшие недели цены на мясопродукты в Украине снизятся, - Гройсман. ВИДЕО

Согласно документу, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия выросли на 14-19,41%. В частности минимальная розничная цена 1 литра 100% спирта теперь составляет 397,76 грн.

Минимальная стоимость коньяка (бренди) в зависимости от количества звезд составляет от 597,3 грн до 692,6 грн за литр 100% спирта. Это на 12,3-29,1% выше предыдущего уровня цен.

Вина с добавлением спирта и игристые подорожали на 7,1-13,3%. Бутылку виноградного сухого вина объемом 0,7 литра теперь можно будет купить минимум за 37 грн, с добавлением спирта и крепкого - 45 грн.

Как сообщалось ранее, повышение цен обусловлено тем, что предыдущий размер минимальных цен на алкоголь был введен в ноябре 2016 года. При этом в 2017 году возросли ставки акцизного налога на подавляющее большинство алкогольных напитков (водку, ликеро-водочные изделия, коньяк, вина). Произошел рост и других составляющих цены, поэтому ранее действующий размер минимальных цен не соответствовал реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков.

Смотрите также: "Фантом" ликвидировал на Донетчине цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ну вот нахрена вы пьёте, люди ? Ладно там бокал вина иногда, во время хорошего ужина. Древние греки вообще считали варварами тех кто пьёт неразбавленное вино.
Мало народу погибает за рулём из-за пьяного вождения ? А пешеходов - не жалко ? Ладно вождение, а как насчёт рака желудка и цирроза печени ? Особенно всё это молодёжи касается - у них же гормон играет, чтобы за девчонками бегали, детишек делали. А вместо этого - пьянствуют. Так ведь через два поколения вообще населения не останется - просто вымрет коренной этнос.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаС сегодняшнего дня в Украине выросли цены на алкоголь
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти