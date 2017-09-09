 С сегодняшнего дня в Украине выросли цены на алкоголь

Об этом сообщает

со ссылкой на упомянутый

.

Согласно документу, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия выросли на 14-19,41%. В частности минимальная розничная цена 1 литра 100% спирта теперь составляет 397,76 грн.

Минимальная стоимость коньяка (бренди) в зависимости от количества звезд составляет от 597,3 грн до 692,6 грн за литр 100% спирта. Это на 12,3-29,1% выше предыдущего уровня цен.

Вина с добавлением спирта и игристые подорожали на 7,1-13,3%. Бутылку виноградного сухого вина объемом 0,7 литра теперь можно будет купить минимум за 37 грн, с добавлением спирта и крепкого - 45 грн.