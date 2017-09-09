 С сегодняшнего дня в Украине выросли цены на алкоголь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на упомянутый документ.
Согласно документу, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия выросли на 14-19,41%. В частности минимальная розничная цена 1 литра 100% спирта теперь составляет 397,76 грн.
Минимальная стоимость коньяка (бренди) в зависимости от количества звезд составляет от 597,3 грн до 692,6 грн за литр 100% спирта. Это на 12,3-29,1% выше предыдущего уровня цен.
Вина с добавлением спирта и игристые подорожали на 7,1-13,3%. Бутылку виноградного сухого вина объемом 0,7 литра теперь можно будет купить минимум за 37 грн, с добавлением спирта и крепкого - 45 грн.
Как сообщалось ранее, повышение цен обусловлено тем, что предыдущий размер минимальных цен на алкоголь был введен в ноябре 2016 года. При этом в 2017 году возросли ставки акцизного налога на подавляющее большинство алкогольных напитков (водку, ликеро-водочные изделия, коньяк, вина). Произошел рост и других составляющих цены, поэтому ранее действующий размер минимальных цен не соответствовал реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков.
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Мало народу погибает за рулём из-за пьяного вождения ? А пешеходов - не жалко ? Ладно вождение, а как насчёт рака желудка и цирроза печени ? Особенно всё это молодёжи касается - у них же гормон играет, чтобы за девчонками бегали, детишек делали. А вместо этого - пьянствуют. Так ведь через два поколения вообще населения не останется - просто вымрет коренной этнос.
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