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 Общество
  2027  21
Все про:армия (8140) ВМС (577) идеология (29)

 "Черный берет морпеха - значительно больше, чем составляющая военной формы", - капелан 36 ОБМП Зелинский. ФОТО

похороны морпехи

Черный берет в подразделениях Морской пехоты Украины давно потерял свою идеологическую значимость и приобрел исключительно ценностную.

Об этом на своей странице в Facebook написал капелан 36 Отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Андрей Зелинский, информирует Цензор.НЕТ.

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"Разве в цвете дело? Конечно же, нет. Черный берет морпеха - значительно больше, чем составляющая военной формы. Он - символ воинской доблести, моральной стойкости, воли к победе, преданности собратьям. Он - символ, который вдохновляет. Разве не может вдохновить ультрамарин? Конечно же, может. Через несколько десятков лет как минимум. Когда приобретет равнозначную черному символическую валентность, когда обрастет онтологиею. Вопрос, есть ли у нас столько времени?" - спрашивает он.

По его мнению, современная Морская пехота Украины - очень молодая, но в ее основе проверенная верность тех, кто не предал.

"Когда после длительного "допроса" в комендатуре оккупанты лишили командира морпехов всего, что при нем было, единственная просьба, с которым тот обратился - вернуть его черный берет. Просьба, которая удивила и вызвала уважение даже у врага. Уместно ли лишать собственную армию того, что в ней уважает даже враг?" - написал Зелинский.

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Кроме того он считает, что не стоит обращать внимание на тявканнье российских пропагандистов, что черный берет - один из символов "общей истории".

"Она таки была. И изменением цвета черного берета ее не отменить. Правда, сама логика тотального выкорчевывания упоминаний о ней по своей сути довольно опасна, ведь так придется избавиться не только черных беретов, но и БМП, БТР, АКМС", - утверждает капелан.

Он добавляет, что представители молодого поколения родились и выросли в независимой Украине, и для них черный берет не несет никаких ассоциаций с советской военной культурой. Для них он - символ, который вдохновляет на подвиг, требует самопожертвования... Ни один ультрамарин сегодня не сможет справиться с этой сверхважной для современного украинского войска социальной функцией, утверждает Зелинский.

"Недавно тяжело раненому морскому пехотинцу, которого доставили в госпиталь, предложили блокнотик и карандаш, чтобы мог написать свои потребности и пожелания. Парень все еще находился между жизнью и смертью, когда его рука на маленьком листе бумаги с трудностью вывела слова: "По традиции берет должно быть со мной"," - написал капелан.

Черный берет морпеха - значительно больше, чем составляющая военной формы, - капелан 36 ОБМП Зелинский 01

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Черный берет морпеха - значительно больше, чем составляющая военной формы, - капелан 36 ОБМП Зелинский 02Черный берет морпеха - значительно больше, чем составляющая военной формы, - капелан 36 ОБМП Зелинский 03Черный берет морпеха - значительно больше, чем составляющая военной формы, - капелан 36 ОБМП Зелинский 04Черный берет морпеха - значительно больше, чем составляющая военной формы, - капелан 36 ОБМП Зелинский 05Черный берет морпеха - значительно больше, чем составляющая военной формы, - капелан 36 ОБМП Зелинский 06
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Капеллан, заведешь свою личную армию - покупай туда береты любого цвета.
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1 Предлагаю не оправдываться перед касабами, особенно перед пропагандонами со Звезды
2 Капеллану лучше бы заняться непосредственно своими бы обязанностями, не в обиду ему будь сказано.
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А мне нравиться ультрамарин - цвет морской воды.
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Пускай морпехи вспомнят что, чёрные береты носили ракетчки и ТАНКИСТЫ.
В ВДВ чёрными беретами из не возимого ЗИП боевых машин пушки/орудия БМД чистили. Очень хорошо получалось.
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Если ему важен цвет тряпки (головного убора), а не принципы за которые умирают, то пусть лучше покинет армию!
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Яка різниця якого кольору берет якщо його носить зрадник і боягуз ? У кримський морпєхів було гасло "Завжди вірний" ,це зупинило їх від зради і перебігання на бік ворога ? Не берет робить воїна героєм.
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Таке гасло майже у всіх морпіхів світу. Semper fidelis, англійці скорочують це до "семпер фай".
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Так диванные же патриоты сказали что это наследие совка, от которого срочно нужно избавится. Что этот капеллан понимает. Чи он агент Кремля?

"Черный берет морпеха - значительно больше, чем составляющая военной формы", - капелан 36 ОБМП Зелинский - Цензор.НЕТ 8367
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совкодрочеры, по старой традиции, стырили его у натовцев

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"..... это можно считать ответом на появление в армиях стран НАТО подразделений, которые носили береты, в частности части ССО США, форменный головной убор которых берет зелёного цвета."
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Скоро будут проводить всеукраинские референдумы по цвету трусов. Лучше бы эти дебилы озаботились пропитанием солдат. Все с ветряными мельницами борются уроды.
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Это борьба идеологий ... не все это поняли.
И да, сколько морпехов вышло на материк из Крыма, а сколько подписали контракт кацапский? 204?

"Черный берет морпеха - значительно больше, чем составляющая военной формы", - капелан 36 ОБМП Зелинский - Цензор.НЕТ 268
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А еще в эти самые береты на день ВМФ удобно блевать. И если бы это были символы, то с этими символами воевали когда враг пришел, а не так, что от курсантских погон до предпенсионных жрали пили за счет народа на курорте жили в смысле Крыма, а воевать - ищите дураков. А настоящие символы украинских Героев - деревянные щиты и строительные каски мальчишек с Майдана.


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Судячи з того що капелан лізе не у свою парафію - "капеланить" він від москальської державної церкви !
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Она таки была. И изменением цвета черного берета ее не отменить. Правда, сама логика тотального выкорчевывания упоминаний о ней по своей сути довольно опасна, ведь так придется избавиться не только черных беретов, но и БМП, БТР, АКМС", - утверждает капелан. Источник: https://censor.net.ua/n454637
да уж, тут сложно не согласиться)можно очень далеко зайти если отрицать все то что было при советской эпохе)
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Давайте все символы отдадим паРашке. Мало отдали уже? Даже название страны.
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Надто багато "букаф" як у ПОПа(преза), воно й звісно - капелан звиздів. Згадалося ; в строю стоят десантники лихие - начвещь, начпрод, начальник ГСМ.
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Это армия. Который скажут, такой и будешь носить. Не нравится - заявление на стол и в чёрном берете на рыбалку или по грибы.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Черный берет морпеха - значительно больше, чем составляющая военной формы", - капелан 36 ОБМП Зелинский. ФОТО
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