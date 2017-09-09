 "Черный берет морпеха - значительно больше, чем составляющая военной формы", - капелан 36 ОБМП Зелинский. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал капелан 36 Отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Андрей Зелинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Разве в цвете дело? Конечно же, нет. Черный берет морпеха - значительно больше, чем составляющая военной формы. Он - символ воинской доблести, моральной стойкости, воли к победе, преданности собратьям. Он - символ, который вдохновляет. Разве не может вдохновить ультрамарин? Конечно же, может. Через несколько десятков лет как минимум. Когда приобретет равнозначную черному символическую валентность, когда обрастет онтологиею. Вопрос, есть ли у нас столько времени?" - спрашивает он.
По его мнению, современная Морская пехота Украины - очень молодая, но в ее основе проверенная верность тех, кто не предал.
"Когда после длительного "допроса" в комендатуре оккупанты лишили командира морпехов всего, что при нем было, единственная просьба, с которым тот обратился - вернуть его черный берет. Просьба, которая удивила и вызвала уважение даже у врага. Уместно ли лишать собственную армию того, что в ней уважает даже враг?" - написал Зелинский.
Кроме того он считает, что не стоит обращать внимание на тявканнье российских пропагандистов, что черный берет - один из символов "общей истории".
"Она таки была. И изменением цвета черного берета ее не отменить. Правда, сама логика тотального выкорчевывания упоминаний о ней по своей сути довольно опасна, ведь так придется избавиться не только черных беретов, но и БМП, БТР, АКМС", - утверждает капелан.
Он добавляет, что представители молодого поколения родились и выросли в независимой Украине, и для них черный берет не несет никаких ассоциаций с советской военной культурой. Для них он - символ, который вдохновляет на подвиг, требует самопожертвования... Ни один ультрамарин сегодня не сможет справиться с этой сверхважной для современного украинского войска социальной функцией, утверждает Зелинский.
"Недавно тяжело раненому морскому пехотинцу, которого доставили в госпиталь, предложили блокнотик и карандаш, чтобы мог написать свои потребности и пожелания. Парень все еще находился между жизнью и смертью, когда его рука на маленьком листе бумаги с трудностью вывела слова: "По традиции берет должно быть со мной"," - написал капелан.
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2 Капеллану лучше бы заняться непосредственно своими бы обязанностями, не в обиду ему будь сказано.
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В ВДВ чёрными беретами из не возимого ЗИП боевых машин пушки/орудия БМД чистили. Очень хорошо получалось.
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"..... это можно считать ответом на появление в армиях стран НАТО подразделений, которые носили береты, в частности части ССО США, форменный головной убор которых берет зелёного цвета."
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И да, сколько морпехов вышло на материк из Крыма, а сколько подписали контракт кацапский? 204?
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да уж, тут сложно не согласиться)можно очень далеко зайти если отрицать все то что было при советской эпохе)
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