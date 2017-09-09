EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины, За рубежом
  1447  51
Материалы по теме:
Все про:Меркель (1471) санкции (6428) Донбасс (16010)

 Санкции с РФ будут сняты только после достижения мира на Донбассе, - Меркель

меркель

Санкции против России были необходимыми из-за серьезных нарушений международного права с ее стороны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом она сказала во время выступления на предвыборном митинге в Страсбурге.

"Я трачу много времени на то, чтобы достичь разумных и хороших отношений с Россией", - сказала Меркель, добавив, что она вместе с Францией пытается достичь "мирных условий" на востоке Украины.

"В тот момент, когда мы это сделаем (достигнем мира. - Ред), мы также отменим санкции", - сказала она, добавив, что аннексия Крыма и поддержка Россией сепаратистов "противоречили принципам, которые существовали после Второй мировой войны".

"Если оставлять подобные российские действия без ответа, существует риск, что они будут повторяться", - добавила она.

Читайте также: Продление санкций Евросоюза против России будет официально обнародовано 14 сентября, - Reuters
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Маладец Меркельша . каждый день по зубам даёт раше .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Старая калоша Меркель уже Крым не принимает во внимание? И что значит мир на Донбассе? А восстановление всего там разрушенного и разокраденного за 4 года войны кто будет проводить? О каком снятии санкций может идти речь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, я фигею - про Крым бабка уже не щебечет, чья граница будет на Донбасе ее тоже не пипчет - устроили минские, которые не работают и пиарится перед кацапами в Германии на кануне выборов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дик і пєцюня - коли останнього разу за Крим згадував?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Донбасс в заложниках у хуйла, что бы отвлечь от оккупации Крыма. Как-то очень лихо у Меркель получается, санкции только за Донбасс, а за Крым?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так санкции сначала вводились из за крыма .Так что дело времени .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
але зараз вона збирається зняти санкції після досягнення миру на Донбасі, навіть не повернення окупованої частини до складу України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
вона не дає, ВОНА ПІДМАХУЄ - ОСКІЛЬКИ ТЕМУ кРИМА ВЖЕ ДАВНО ПОХЕРИЛА.
Дурак ти, олєг пєтровіч.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Меркель склероз?
ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ КРЫМА УКРАИНЕ . И выплаты ущерба .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще , международное сообщество должно дать правовую оценку в маленьком суде в маленьком городе Гаага действиям маленькой плешивой моли ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Быть международным военным преступником ето сейчас в тренде ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Комсомолка Меркель, не только запретила (трусам у власти в Украине) защищать Крым (ни в коем случае), но и фактически подарила его своему московскому другу этими заявлениями!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В военном отношении Германия это полный ноль. Рулят Штаты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
речь идёт не о военной мощи, а о ПРИНЦИПАХ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"....но турбины и прочее оборудование все равно будем продавать и как-то поставлять втихаря", подумала канцлер, скрестив пальчики в кармане
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И шопотом: И возврат Крыма ,Ьирасполя,Сухума,Курил,Цхинвала,Кенигсберга.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Я трачу много времени на то, чтобы достичь разумных и хороших отношений с Россией", - сказала Меркель, добавив, что она вместе с Францией пытается достичь "мирных условий" на востоке Украины.-минское убийственное для Украины и ее народа , трех летнее перемиье ,создание днр и лнр на украинской територии по указанию куйла.яркий тому пример ,что "макрель" достигает "хороших результатов" для рашиста..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Переслідування маньяка вбивці припиниться після того, як він перестане вбивати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щось мені останнім часом здається, що царю сусідньому ті санкції до великої ж... А Васька Вовка слушает да ест стреляет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меркель - выдающийся политик . И все таки она поддерживает Украину. Но немцы - есть немцы 😉
 показать весь комментарий
Ответить
 
Германия играет с РФ в свою собственную игру.Возврат золота из Америки домой-это укладывается в немецкую канву где вполне возможны в будущем некоторые проявления реваншизма.Я так думаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это то что нужно кацапам,так и задумывалось.терроризировать часть Украине на донбассе чтоб оставить Крым себе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не забываем, что она первая вслух поставила диагноз хутину ☺
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мир в понимании Меркель (да и Франции) - это вовсе не деоккупация, а прекращение стрельбы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно,смогла бы Меркель достичь в Штатах таких высот при ихнем маккартизме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что неправильно?! Шаг за шагом . Сначала прекращение стрельбы, потом де оккупация, возврат территорий !!!
Немцы вернули себе восточную Германию без единого выстрела !!! Может имеет смысл у них поучиться ?! 😊
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меркель своим заявлением даёт чётко понять что Ее устраивает МИР, статус территорий Крыма и Донбаса для неё не нтересен. Поэтому Путин заговорил о голубых касках в зоне разграничения, а Порошенко будет подогревать экскалацию конфликта! ИМХО замкнутый круг. До выборов в России и Украины вообще ничего не изменится. Меркель просто пукнула невзночай!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меркль намекнула, пока есть хуйло, санкции будут ВСЕГДА!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё это хорошо, но, как показывает история, в любом конфликте побеждают те у кого превосходящие военные технологии. У Украины нет ЯО, и она в стратегическом плане полагается на поддержку своих главных союзников. Так что Донбасс - политическая проблема; военный подход может оставить эту планету населённой радиоактивными тараканами. Поглядим, как оно там будет с "миротворческой миссией"; большая игра идёт. Слишком много заинтересованных сторон, и потери от нелегального бизнеса (ради спасения которого проект "ЛДНР" был затеян) чудовищны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Санкции будут сняты: "... после достижения мира на Донбассе." и возврате Крыма, выплаты контрибуции развала педерации, инсульта/инфаркта у куйла, случайного утопления димона во время кормления уточки, самоубийства стрелкова трижды застрелившегося пулеметными очередями, по падением в палату номер 6 психиатрической лечебницы: дугина/кургиняна/охлобыстина/золдостанова и других, с полным обнищанием зачморением и размазыванием по стенам 86% населения рабссии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мир будет только после освобождения ВСЕЙ! территории Украины , Онжела.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мира не будет, потому что интересы сторон противоположны: а) без Украины нет империи, б) в составе империи Украина невозможна. Будет холодная война, той или иной степени напряжённости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меркель всегда говорит правильно, только пора ей вводить сакнции против СВОИХ фирм, которые нарушают санкции. Как это сделал Трамп. Потому что все это бестолку, глядя на Сименсы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Загальні демографічні втрати України від німецької навали у 2 світовій- не менше 14млн.Це втрати найбільші й не порівняні із втратами інших країн і народів у Другій світовій війні.

З 41,7 мільйона людей, які мешкали до війни в Україні, на 1945 рік залишилося тільки 27,4 мільйони чоловік. Україна в ході Другої світової війни зазнала більше руйнувань, ніж будь-яка інша європейська країна. Відступаючи з України, фашисти, як і більшовики у 1941 p., вдавалися до тактики «спаленої землі», тобто знищували за собою все, що б міг використати противник.З усього, що було евакуйоване під час війни з України, поверталася незначна частина. За вивезене майно Україна не отримала ніякої компенсації.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как-же она смогла стать десятой экономикой в мире в 1991 году?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этими санкциями ещё сто лет Рашку будут давить и не задавят. А нам тут ОДО и тоже каждый день вешают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Без подпитки отпрьісков "коричневой чумьі"кровавьім золотом рейха за нефть-газ от их дочери- власовской колонки-ссьікливое и подлое х"ло не рьіпнулось-бьі ни в Крьім,ни на Донбас.Жрите,штази,тот гной,что посеяли,но знайте-с зтими уродами каши даже вьі не сварганите никогда!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Taras Franco, а ось нагадування німцям про шкоду, яку вони заподіяли, має бути справою честі для МЗСу та президента ☝☝☝
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции с РФ будут сняты только после достижения мира на Донбассе, - Меркель
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти