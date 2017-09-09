 Санкции с РФ будут сняты только после достижения мира на Донбассе, - Меркель

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом она сказала во время выступления на предвыборном митинге в Страсбурге.
"Я трачу много времени на то, чтобы достичь разумных и хороших отношений с Россией", - сказала Меркель, добавив, что она вместе с Францией пытается достичь "мирных условий" на востоке Украины.
"В тот момент, когда мы это сделаем (достигнем мира. - Ред), мы также отменим санкции", - сказала она, добавив, что аннексия Крыма и поддержка Россией сепаратистов "противоречили принципам, которые существовали после Второй мировой войны".
"Если оставлять подобные российские действия без ответа, существует риск, что они будут повторяться", - добавила она.
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Дурак ти, олєг пєтровіч.
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ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ КРЫМА УКРАИНЕ . И выплаты ущерба .
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ВаськаВовка слушает да естстреляет.
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Немцы вернули себе восточную Германию без единого выстрела !!! Может имеет смысл у них поучиться ?! 😊
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З 41,7 мільйона людей, які мешкали до війни в Україні, на 1945 рік залишилося тільки 27,4 мільйони чоловік. Україна в ході Другої світової війни зазнала більше руйнувань, ніж будь-яка інша європейська країна. Відступаючи з України, фашисти, як і більшовики у 1941 p., вдавалися до тактики «спаленої землі», тобто знищували за собою все, що б міг використати противник.З усього, що було евакуйоване під час війни з України, поверталася незначна частина. За вивезене майно Україна не отримала ніякої компенсації.
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