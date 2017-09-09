 Пострадавшая при взрыве автомобиля в центре Киева находится в реанимации, есть угроза ампутации конечности, - врач

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил врач Киевской городской клинической больницы №17 Дмитрий Мясников.
"Есть травмы глаз, есть травмы конечностей. Я думаю, что это наиболее тяжелая травма - это конечности и глаза", - рассказал Мясников в эфире "112.Украина" в субботу утром.
Он отметил, что у пострадавшей сохраняется угроза ампутации конечности, возможно еще одно оперативное вмешательство.
"Она находится в отделении реанимации, ей проводится интенсивная терапия на данный момент, и сегодня планируется консультация с участием врачей-комбустиологов с городского ожогового центра и ангеохирурга", - сообщил врач.
Накануне вечером женщину прооперировали. Как рассказал журналистам Мясников, пострадавшая получила минно-взрывную травму - у нее повреждено лицо, глаза, конечности, скелетная травма, травмы мягких тканей и внутренних органов.
Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
1958 9
Материалы по теме: Убийство Тимура Махаури
На Махаури трижды покушались российские спецслужбы, - журналист(16)
После взрыва машины Махаури украинцы не разбежались, а пришли на помощь, - журналист. ФОТО(58)
Махаури был личным другом экс-министра внутренних дел Грузии Лорткипанидзе и сотрудником грузинских спецслужб, - журналист(128)
Опубликовано видео момента взрыва автомобиля с Тимуром Махаури в центре Киева (обновлено). ВИДЕО(193)
Взрыв автомобиля в центре Киева может быть квалифицирован как теракт, - Нацполиция(58)
Тимур Махаури имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами и был известным в криминальных кругах, - Артем Шевченко(152)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить