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 Пострадавшая при взрыве автомобиля в центре Киева находится в реанимации, есть угроза ампутации конечности, - врач

махаури

Женщина, пострадавшая при взрыве автомобиля Toyota Camry на Бессарабской площади в центре Киева, в результате которого погиб уроженец Чечни Тимур Махаури (Али Тимаев), находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил врач Киевской городской клинической больницы №17 Дмитрий Мясников.

"Есть травмы глаз, есть травмы конечностей. Я думаю, что это наиболее тяжелая травма - это конечности и глаза", - рассказал Мясников в эфире "112.Украина" в субботу утром.

Он отметил, что у пострадавшей сохраняется угроза ампутации конечности, возможно еще одно оперативное вмешательство.

"Она находится в отделении реанимации, ей проводится интенсивная терапия на данный момент, и сегодня планируется консультация с участием врачей-комбустиологов с городского ожогового центра и ангеохирурга", - сообщил врач.

Накануне вечером женщину прооперировали. Как рассказал журналистам Мясников, пострадавшая получила минно-взрывную травму - у нее повреждено лицо, глаза, конечности, скелетная травма, травмы мягких тканей и внутренних органов.

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Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.

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Я даже не сразу поверил... Что вы способны к самолайку. Особенно по поводу утверждения о судьбе.
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ангИохирург, а не ангЕохЕрург Грамотеи, блин
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Может из Израиля врачей пригласить- лететь всего 4 часа .
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Ребёнок не пострадал,Слава Богу!Жене предстоит сложное выздоровление.Надеемся,что организм справится и она сможет растить и воспитывать дочь за двоих...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПострадавшая при взрыве автомобиля в центре Киева находится в реанимации, есть угроза ампутации конечности, - врач
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