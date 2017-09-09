 "Атака была из ряда вон выходящей", - экс-глава военной разведки Израиля Ядлин об авиаударе по стратегическому объекту в Сирии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vesty.co.il, такое мнение высказал бывший глава военной разведки, генерал запаса Амос Ядлин, возглавляющий Институт исследования национальной безопасности.
Напомним, согласно сообщениям сирийских и ливанских СМИ, в ночь на 7 сентября военно-воздушные силы Израиля атаковали научно-исследовательский центр разработки ракет и химического оружия, расположенный к западу от сирийского города Хама.
По словам Ядлина, если, как утверждают сирийские и иностранные источники, за ударом действительно стоит Израиль, что самим Израилем никак не подтверждено, то это нестандартная атака, которая может вызвать реакцию со стороны Сирии, Ирана и "Хизбаллы", а также протесты со стороны России.
Удар по объекту в городе Масьяф (возле города Хама) на западе центральной части Сирии был произведен с ливанской территории. В итоге два человека погибли и причинен материальный ущерб.
Базирующаяся в Ливане правозащитная организация утверждает, что атакован был центр по созданию неконвенционального оружия. Полное английское название объекта - Syrian Scientific Studies and Research Center, сокращенное - CERS. Арабское название - "А-Талаа".
Атакованный завод. Фото: "Интели таймс".
По данным разведывательного блога "Интели таймс", атаке подвергся завод по разработке оружия массового поражения. В последние годы это предприятие было значительно усовершенствовано и появилась угроза распространения оттуда опасного оружия и попадания его в руки Ирана и террористов.
В своем Twitter Ядлин написал: "Ночная атака была из ряда вон выходящей. Речь идет о сирийском военном исследовательском центре, в котором разрабатывают и производят среди прочего точные ракеты, роль которых в следующей войне будет очень значимой. Завод в городе Масьяф производит также химическое оружие и заряды взрывчатки, которые были использованы в Сирии и от воздействия которых погибли тысячи сирийских граждан. Если эта атака действительно была совершена Израилем, то она наконец-то означает высказывание Израилем нравственной позиции по поводу резни в Сирии".
Ядлин продолжил: "У атаки были три важных послания. Во-первых, Израиль не допустит производства и появления у врагов стратегического оружия. Во-вторых, момент атаки, когда державы игнорируют красные черты, обозначенные Израилем. В-третьих, присутствие российских систем противовоздушной обороны не препятствует действиям, приписываемым Израилю в Сирии. Сейчас крайне важно сосредоточиться на предотвращении эскалации и подготовиться к возможной реакции со стороны Сирии, Ирана, "Хизбаллы" и даже российским акциям протеста".
Сирийская армия официально объявила утром в четверг, 7 сентября, что боевые самолеты Израиля атаковали в 2:42 ночи военные объекты в городе Масьяф (возле города Хама) на западе центральной части Сирии. Атака была произведена с ливанской территории.
Напомним, что власти Сирии давно обвиняют Израиль в оказании помощи оппозиционным силам.
Значком взрыва помечено место удара.
В Израиле не опровергают и не подтверждают обвинения в ударе по сирийской территории, который был произведен в разгар самых крупных за последние 19 лет учений, проходящих на севере страны. На учениях, которые завершатся на следующей неделе, отрабатываются сценарии войны с "Хизбаллой". В связи с тренировками в небе постоянно барражируют десятки военных самолетов, вертолеты и беспилотные аппараты.
Отмечены 5 центров по разработке химического и биологического оружия, два из которых подверглись атаке в разные дни.
Военный обозреватель портала Ynet Рон Бен-Ишай отмечает, что на CERS сирийцы производят ракеты S-60 по образцам, поступающим из Ирана и с учетом разведданных по Северной Корее. Ракеты и химическое оружие переправляются из этого центра "Хизбалле". Очевидно, иранцы, стремящиеся закрепиться в Сирии и создать себе коридор для выхода к Средиземному морю, выразят желание воспользоваться таким объектом. Не исключено даже, что изначально центр создавался в рамках совместной ирано-сирийской инициативы.
На данный момент официальные источники в Иерусалиме не подтверждают, но и не опровергают сообщения СМИ об атаке в Сирии.
В последние недели высокопоставленные израильские политики и военные, включая премьер-министра Биньямина Нетаниягу и начальника военной разведки Герци Галеви, неоднократно предостерегали, что еврейское государство не готово мириться с возрастающей активностью Ирана на территории Сирии, в частности с размещением там высокоточного оружия, нацеленного на Израиль и находящегося в распоряжении "Хизбаллы".
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у нас столько для них работы...
или хотя бы маленькую консультацию, как надо...
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