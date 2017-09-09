 У главы ОГА хватает других хлопот, - губернатор Львовщины Синютка не планирует встречать Саакашвили

Об этом он сказал интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос журналиста.
"Скажите, пожалуйста, неужели у председателя областной государственной администрации нет больше хлопот, как встречать людей, которые хотят незаконно или законно проникнуть на территорию Украины?" - сказал он.
Господин Синютка также прокомментировал обвинения в его адрес со стороны Михеила Саакашвили и Давида Сакварелидзе.
"Когда люди прибегают к откровенной лжи, значит, они уже просто слабаки и не имеют абсолютно никаких аргументов. А если в чьей-то голове уже мания величия и уверенность, что мне не о чем посоветоваться или попросить Президента кроме как о человеке, который предал и убежал от собственного народа, - так об этом уже давно четко сказали: "Не верь единожды солгавшему", - подчеркнул председатель ЛОГА.
Полный текст интервью ожидайте в скором времени.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.
16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).
Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции Саакашвили.
Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины Саакашвили.
7 сентября в ГПУ подтвердили, что получили копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии.
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п.с. Синютка, чому ти за 7 років будучи правою рукою Садавого, гальмував побудову сміттєпереробного заводу у Львові???
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Тепер грають вар'ята тіпа вони противники один одного! Пиляють успішно бабло далі!
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в апреле 1917 года из Швейцарии выехал на уРодину товаристч чЛенин-Ульянов-Бланк.На территории Германии вагон чЛенина опломбировали Секретные службы и приставили двух офицеров чЛенину типа охраны.так Вождь пролетайрятского гоффна Триумфально вернулся на РАБссию
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Михо прорвется или нет - то другая история..
а этому чинуше еще здесь "жить-поживать да добро наживать"
да с челобитными в кабмин и к президенту ездить.
а тот спросит - а где ты был 10 сентября 2017 года? а?
и придется опять изворачиваться, прогибаться, на колени падать...
а оно ему надо???
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умный человек мог бы уехать в Италию, покупаться там до 30 сентября, а затем действовать
но сейчас мы видим, как собираются все консервы кремля - и Жуля, и Насиння в том числе
Коломойша открыл финансирование? и о чём в Крыму беседовало хуйло с Мертвечуком?
тогда чего мы ждём от этой "оппозиции"?
вопросов больше, чем ответов
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если вы дети в политике и спецоперациях - занимайтесь растаможкой тачек
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вернись целым
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кто отдаст все это проста так?
oni второй фронт актроют за западе пол Украину угробят но награбленное не отдадут мирно.
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