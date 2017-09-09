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 Политика Украины, Общество
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Все про:гражданство (686) Львов (3684) Саакашвили (1945) Синютка (33)

 У главы ОГА хватает других хлопот, - губернатор Львовщины Синютка не планирует встречать Саакашвили

синютка

Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка не планирует посетить пункт пропуска "Краковец" на украинско-польской границе 10 сентября, во время возможной попытки возвращения в Украину Михеила Саакашвили.

Об этом он сказал интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос журналиста.

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"Скажите, пожалуйста, неужели у председателя областной государственной администрации нет больше хлопот, как встречать людей, которые хотят незаконно или законно проникнуть на территорию Украины?" - сказал он.

Господин Синютка также прокомментировал обвинения в его адрес со стороны Михеила Саакашвили и Давида Сакварелидзе.

"Когда люди прибегают к откровенной лжи, значит, они уже просто слабаки и не имеют абсолютно никаких аргументов. А если в чьей-то голове уже мания величия и уверенность, что мне не о чем посоветоваться или попросить Президента кроме как о человеке, который предал и убежал от собственного народа, - так об этом уже давно четко сказали: "Не верь единожды солгавшему", - подчеркнул председатель ЛОГА.

Полный текст интервью ожидайте в скором времени.

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Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву. Сейчас он находится в Дании.

16 августа М.Саакашвили анонсировал, что вернется на Украину 10 сентября через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область).

Накануне главная прокуратура Грузии официально подтвердила информацию о том, что грузинская сторона вновь обратилась к Украине по вопросу задержания и экстрадиции Саакашвили.

Ранее в среду в Государственной пограничной службе Украины заявляли, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины Саакашвили.

7 сентября в ГПУ подтвердили, что получили копию запроса грузинских компетентных органов на выдачу бывшего президента Грузии.
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Странно!!!! По теории вероятности это должна была быть новость о Грибе!
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У губернатора не буде часу на зустріч Саакашвілі, він буде пакувати речі і закопувати банки з доларами.
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многие хотели бы еще раз перед камерами за счет Михо покрасоваться.
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Синютка - из команды Порошенко. Вот и весь секрет. А поехать встречать Саакашвили - это вызов Порошенко, который он вряд ли так оставит. Так что я бы не говорила о красовании, которое печально может закончиться.
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А ж був заступником і ниби-то другом Садового. І там теж відповідав за вивезення мусору. Ну що ж, друзі пізнаються в біді. Або в мусорному баці.
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100 баллов Вопрос в точку. Такое впечатление что Бутусов не читает.
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може мы шото не знаем..а нас уже поделили на эти самые губернии..?
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Линию надо выдерживать и не скатываться на российскую терминологию. Это обязанность редактора.
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Синютка продажний чиновник, який 7 років лизав дупу Садовому будучи його замом, а тепер до Бариги пристосувався і лиже дупу йому?!

п.с. Синютка, чому ти за 7 років будучи правою рукою Садавого, гальмував побудову сміттєпереробного заводу у Львові???
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Два корєшка, які разом розкрадали і розкрадають Львів під час свого правління (ЄВРО - 2012, запущена господарка міста, непобудова сміттєпереробного заводу за 12 років правління, через який загинули люди............)

Тепер грають вар'ята тіпа вони противники один одного! Пиляють успішно бабло далі!

У главы ОГА хватает других хлопот, - губернатор Львовщины Синютка не планирует встречать Саакашвили - Цензор.НЕТ 1260
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Там і Юлі для зустрічі вистачить. А як ще й Ляшко підтягнеться...
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Ляшко не планує. Ляшко вже давно декому дупу лиже. Скрутили хлопця.
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Когда то дружили Березовский и Путлер,Береза вложил в плешивого миллиард долларов на избирательную компанию КГБиста.Но потом дружба закончилась..
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Когда то Миша Ходорковский дружил с плешивым КГБистом,но потом дружба закончилась,Юкос стал собственностью плешивого,в Миша сел в буцыгарню лет на 10
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Из истории.
в апреле 1917 года из Швейцарии выехал на уРодину товаристч чЛенин-Ульянов-Бланк.На территории Германии вагон чЛенина опломбировали Секретные службы и приставили двух офицеров чЛенину типа охраны.так Вождь пролетайрятского гоффна Триумфально вернулся на РАБссию
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"Не верь единожды солгавшему", - подчеркнул председатель ЛОГА.....Ну прямо сам про себе .
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мне нравится, как они все цитируют кто Библию, кто Ветхий Завет, при этом шурша по нашим карманам
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Батоно Михо будут встречать следователи Генпрокуратуры Грузии за подвиги его...
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...а что так радостно...за коммуной скучаешь...Пеца тебе с братьями ифреями быстро и Ульянова Вову и Джугашвили заменят
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фотка зачётная. такой себе раобиженный мальчиш-плохиш
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Олигархические СМИ в Украине разгоняют фейки. Саакашвили опроверг встречу с олигархом Коломойским в Швейцарии.
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Та тут до завтра еще много чего накропают.
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ну да!
Михо прорвется или нет - то другая история..
а этому чинуше еще здесь "жить-поживать да добро наживать"
да с челобитными в кабмин и к президенту ездить.
а тот спросит - а где ты был 10 сентября 2017 года? а?
и придется опять изворачиваться, прогибаться, на колени падать...
а оно ему надо???
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всё бы ничего, да не даёт покоя простой вопрос: почему Михо решил вернуться в Украину ( и тем самым дестабилизировать ситуацию) НАКАНУНЕ начала российского "учения" Запад-17?
умный человек мог бы уехать в Италию, покупаться там до 30 сентября, а затем действовать
но сейчас мы видим, как собираются все консервы кремля - и Жуля, и Насиння в том числе
Коломойша открыл финансирование? и о чём в Крыму беседовало хуйло с Мертвечуком?
тогда чего мы ждём от этой "оппозиции"?
вопросов больше, чем ответов
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из твоего высера выходит Саакашвили - тоже агент Кремля...Обратись к психиатру
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Ну ты и навалякал)))!...Ещё более непонятно(если убрать вопрос борьбы с коррупцией),почему Михо вдруг стал недругом друга,позвавшего его сюда,тем более,что принимать участие в президентских выборах он юридически не может?
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Какое финансирование открыл Коломойша? Просвети.
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напоминает вторжение Лжедимитрия в Московию
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Украина воюет с РФ, а Порошенко воюет с Саакашвили - личным врагом Путина. Настораживает, согласитесь.....Выходит ВАЛЬЦМАН - АГЕНТ КРЕМЛЯ!
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Саакашвили обличил Порошенко в поддержке терроризма. Порошенко продавал в анексированную Россией Абхазию свои Богданы.
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вы не можете допереть своими куриными мозгами, что хуйло играет на раздрае в Украине как по нотам, и уже лет 20 как минимум - начиная с "дела Гонгадзе"
если вы дети в политике и спецоперациях - занимайтесь растаможкой тачек
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Помню,как Кучма пришёл к власти в президенты Украины на волне непоколебимости дружбы и всеобъемлющего сотрудничества с...рассией. После чего называл народ Украины"толерантным",криво ухмыляясь.
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Я еду на границу встречать Саакашвили....Присоединяйтесь !!!
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попутный ветер тебе в фалду, наивный романтик
вернись целым
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Рейтинг коррупции Грузия 40-е место вместе с Испанией, Португалией и Польшей.....Рейтинг ведения бизнеса 16-е место в мире рядом с Германией, Францией и США...
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Саакашвили закончил войну в Грузии за неделю. Потому что хотел её закончить. А эта пидорва будет воевать вечно....А помнишь тыщу в день и АТО за неделю...Развел население как баранов и ты баран убогий порохобот на зарплате у минстеця
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Главная завеса отделяющая Украину от ЕС это коррупционно-воровская вертикаль возглавляемая Порошенко и его группировкой! И она еще не пала!
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Как сложно некоторым понять, что дело вовсе не в Саакашвили. Если Саакашвили такой никчемный, просто балабол и ... как там еще его называют? зачем весь этот кипиш? Зачем вбухали столько средств в оборудование Краковца так, как будто у нас война на западе, а не на востоке? Денег некуда девать? Ну едет Михо в Украину или не едет - зачем устраивать весь этот цирк? Ну зачем весь этот кипиш? Заняться нечем? Чего ради президент превращается в базарную бабу мирового масштаба? Время девать некуда? Почему президент опускается до такого, опуская при этом и собственную страну? Неужели вся эта история делает нам честь? История с Саакашвили получилась некрасивая, но зачем усугублять? Неужели личная неприязнь совсем затмила остатки ума?
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дело так сказать пахнет огромными деньгами в оффшорах вилами во весъ мир дорогими машинами и красивыми женщинами
кто отдаст все это проста так?
oni второй фронт актроют за западе пол Украину угробят но награбленное не отдадут мирно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ главы ОГА хватает других хлопот, - губернатор Львовщины Синютка не планирует встречать Саакашвили
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