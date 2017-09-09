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 Политика Украины
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 На Махаури трижды покушались российские спецслужбы, - журналист

махаури

Уроженец Чечни Тимур Махаури (Али Тимаев), известный как борец с путинским режимом и личный враг Кадырова, был долгое время объектом преследования российских спецслужб.

Об этом говорится в статье главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

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"На него давно "охотились" российские спецслужбы. Всего против него было совершено 3 покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью СВП в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить," - написал он.

Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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А осудили тогда зачем за ношение оружия? Защитить не можем, но оружие всё равно не разрешим...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Махаури трижды покушались российские спецслужбы, - журналист
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