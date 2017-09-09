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 Происшествия, Киевские новости, Общество
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 После взрыва машины Махаури украинцы не разбежались, а пришли на помощь, - журналист. ФОТО

Общество и нация закаляются в войне, люди научились брать ответственность на себя, не стоять в стороне.

Об этом написал на своей странице в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Больше чем фото: сразу после взрыва машины Тимура Махаури вот эти прекрасные украинцы не разбежались, а наоборот, немедленно кинулись на помощь. Пытались потушить, спасти жертв теракта. Люди не становятся черствыми, преодолевают страх, идут на помощь. Общество и нация закаляются в войне, люди научились брать ответственность на себя, не стоять в стороне. И хотя война продолжается на наших улицах - спасибо вам за эту смелость и готовность прийти на помощь в беде, дорогие соотечественники," - говорится в его комментарии к снимку.

После взрыва машины Махаури украинцы не разбежались, а пришли на помощь, - журналист 01

Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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Да если бы не простые Украинцы,то страны бы давно не было.Хуйло просто о..ло от того сопротивления ,которое ему оказали.Думал с цветочками тут примут.Осталось соевого и его окружение развесить на каштанах всех без разбору,чтоб наконец то покончить с пятой колоной,которая тянет нашу Родину в пропасть.
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сейчас рыгопетеботы налетят и завоют, что всё это
заслуга порошенки и его сынка, героя ато
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Зараз всім Українцям важко як ніколи: доводиться відстоювати Свою Країну і від Кремля, і від Банкової!(ІМХО)
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хорошо, что спереди и сзади не ехали: сын шуфрича, толстошеев, дыминский, суркис
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развесить на каштанах/Президент Порошенко стал личным врагом Путина 27.01.2015 . /Ежедневно тысячи россиян своими комментами в сайтах РФ и ДНР выражают солидарность с вождем. Кратко и ёмко свою ненависть к Порошенко и его избирателям высказал Панин: «Я с большим удовольствием собственными руками перерезал бы горло Порошенко .Он также хочет "увидеть Львов в огне"». Скандалист и гомосексуалист Панин: "Меня никогда не посадят, я любимый артист Путина!".
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Не было бы пробки, увидела бы она как у нас украинцы помогают... Например водила который на видеорегистратор все снял. Аж бросился ага
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кто "увидела бы она " ? какое "снимал на видеорегистратор"?Что ты мелешь?
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гаряча" війна з касабською навалою триває три роки! Що не вбиває..робить нас сильнішими
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Война с Крысами Кремля была всегда, уже 500 лет...
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потому что столько крісня существует в агрессивном зверинном обличии...
так только их в стаю пинками сбили...так и началось
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1515

25 января - на французский престол взошёл Франциск I из династии Валуа-Ангулемов.
1515-1547 - король Франции Франциск I.
Южная Наварра присоединена к Испании.
22 июля - в Вене заключён договор между императором Максимилианом I Австрийским и королём Чехии и Венгрии Владиславом II, предусматривавший переход Чехии и Венгрии к Габсбургам[1].
14 сентября - победа войск Франциска I над швейцарцами в двухдневной битве при Мариньяно[2].
Переход Милана под контроль Франции.14 марта - Германн V фон Вид становится кёльнским архиепископом.Османский султан Селим I захватил Персию, но не смог её подчинить.Марокканские войска аскии достигли нагорья Аир и захватили Агадез.Захват португальцами Ормуза.
1515-1516 - Испанский моряк Хуан Диас де Солис, двигаясь вдоль бразильского берега, дошёл до реки Ла-Платы.


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Митрополита всея РАБссии Федора Колычева сожгли в Монастыре 23 декабря 1569 года....Именно с этого дня ВСЁ и НАЧАЛОСЬ..Дотошный блин...
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Разные есть люди . Знаю военных, которые были свидетелями нападения, но не только не помогли, а зассали дать показания 😈 глухие-слепые из армии 😈

Будем надеяться, что нормальных людей больше
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через часок и СБУ подтянется.
"да, мы знали, что идет охота банды российских взрывников, помогли,конечно, чем смогли, счас будем разбираться, следов нет, и да, в Киеве опасно"
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кацапи, порівняйте ці відео, і вашої сраної школи в Івантєєвці, де училка кинула дітей на розстріл і сама тікає, ховаючи свою жирну сраку, Ви так трясетесь за своє сране нікому не потрібне життя, а українці полізли в пекло, щоб врятувати людей- з перших хвилин.
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Институтская дружба Кондитера и Сракашвили закончилась.
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этот взрыв не обошолся без наших так называемых спецслужб .сионисты рошена рассчисчают себе плацдарм
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не наскільки потрібно бути нелюдом , щоб закладувати вибухівку в машину з дитиною.На це здатна тілики ординсько -мордарська сила під надвою кдб.
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Погибший жмур Махаури должен был сидеть в Украинском тюрьме,почему его помиловали,это другой вопрос....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле взрыва машины Махаури украинцы не разбежались, а пришли на помощь, - журналист. ФОТО
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