 После взрыва машины Махаури украинцы не разбежались, а пришли на помощь, - журналист. ФОТО

Об этом написал на своей странице в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Больше чем фото: сразу после взрыва машины Тимура Махаури вот эти прекрасные украинцы не разбежались, а наоборот, немедленно кинулись на помощь. Пытались потушить, спасти жертв теракта. Люди не становятся черствыми, преодолевают страх, идут на помощь. Общество и нация закаляются в войне, люди научились брать ответственность на себя, не стоять в стороне. И хотя война продолжается на наших улицах - спасибо вам за эту смелость и готовность прийти на помощь в беде, дорогие соотечественники," - говорится в его комментарии к снимку.
Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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заслуга порошенки и его сынка, героя ато
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так только их в стаю пинками сбили...так и началось
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25 января - на французский престол взошёл Франциск I из династии Валуа-Ангулемов.
1515-1547 - король Франции Франциск I.
Южная Наварра присоединена к Испании.
22 июля - в Вене заключён договор между императором Максимилианом I Австрийским и королём Чехии и Венгрии Владиславом II, предусматривавший переход Чехии и Венгрии к Габсбургам[1].
14 сентября - победа войск Франциска I над швейцарцами в двухдневной битве при Мариньяно[2].
Переход Милана под контроль Франции.14 марта - Германн V фон Вид становится кёльнским архиепископом.Османский султан Селим I захватил Персию, но не смог её подчинить.Марокканские войска аскии достигли нагорья Аир и захватили Агадез.Захват португальцами Ормуза.
1515-1516 - Испанский моряк Хуан Диас де Солис, двигаясь вдоль бразильского берега, дошёл до реки Ла-Платы.
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Будем надеяться, что нормальных людей больше
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"да, мы знали, что идет охота банды российских взрывников, помогли,конечно, чем смогли, счас будем разбираться, следов нет, и да, в Киеве опасно"
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