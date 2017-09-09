 Львовщина приглашает открыть производство в Украине компанию IKEA - всемирно известную абсолютным неприятием коррупции

Об этом говорится в сообщении Западноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА), информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в рамках мероприятия председатель Регионального координационного совета Западноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации Антон Подильчак совместно с главой управления инвестиционной политики ЛОГА Романом Матысом провели ряд встреч с потенциальными инвесторами региона, среди которых едва ли не самый ожидаемый - IKEA. Достигнуто понимание о возможности размещения в Украине не только ритейла, но и прежде всего производственных подразделений, учитывая положительные факторы производства, такие как: качественный человеческий капитал, низкие ставки налогообложения, доступные энергоресурсы и сырьевые материалы.
Кроме того, широко обсуждались достижения Украины в антикоррупционной сфере, либерализация администрирования налогов, электронные сервисы и другие положительные изменения в инвестиционном климате.
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Наприклад, Львів завжди жив зовсім інакше, ніж Даунецьк!
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Ніякого нормального інвестора не буде в Україні! Барига і КО в цьому незацікавлені!
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давно пора было это сделать, с обувью и бытовой техникой тоже самое надо сделать, но президент и премьер тупят страшно. рашка индеситы собирает и продает нам например. икеа в основном везут с Польши сейчас, раньше с рашки везли тоже.
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