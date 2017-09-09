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 Экономика
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 Львовщина приглашает открыть производство в Украине компанию IKEA - всемирно известную абсолютным неприятием коррупции

ikea

5-7 сентября в г. Крыница (Республика Польша) состоялся 27 Экономический Форум.

Об этом говорится в сообщении Западноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА), информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что в рамках мероприятия председатель Регионального координационного совета Западноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации Антон Подильчак совместно с главой управления инвестиционной политики ЛОГА Романом Матысом провели ряд встреч с потенциальными инвесторами региона, среди которых едва ли не самый ожидаемый - IKEA. Достигнуто понимание о возможности размещения в Украине не только ритейла, но и прежде всего производственных подразделений, учитывая положительные факторы производства, такие как: качественный человеческий капитал, низкие ставки налогообложения, доступные энергоресурсы и сырьевые материалы.

Кроме того, широко обсуждались достижения Украины в антикоррупционной сфере, либерализация администрирования налогов, электронные сервисы и другие положительные изменения в инвестиционном климате.
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Если без коррупции, значит без отката Барыге. Вывод -:не откроют
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Интересно. Сможет ли работать по своим принципам ИКЕА на Украине?
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На Украине не сможет, а в Украине - время покажет.
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IKEA ещё 3 года назад хотели открыть магазин в Украине. Только почему-то до сих пор не открыли 😕
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Порошенко самый коррумпированный чиновник в Мире !!!!
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через пару месяцев напишут очередную лажу про то,что ИКЕА работает на кацапов и под шумок закроют. Выступят борцы за безопасность ,такие как розенблядь,рёва и прочие. Порохоботы радостно похлопают ластами - на том про ИКЕА и забудут. Помещение достанется самой голосистой и приближенной к Телу розенбляди.
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Улыбнула фраза вырванная с контекста "низкие ставки налогообложения". А на деле, для самих покупателей, выйдет та же сумма. Что скорее всего будет как с Практикером.
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Неможливо влаштувати нормальне життя в окремо взятому регіоні. Тут або-або.
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Муйню городиш.
Наприклад, Львів завжди жив зовсім інакше, ніж Даунецьк!
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в Україні? Без відкатів і хабарів? А таке можливо?!!!
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не боятся, шо покращення придут к ним за откатом или долей? а там и пашинский подтянется
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Рейдеры в погонах вмиг их опустят на землю.Без откатов и коррупции это не про рошенчиков.
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Коррупцию ещё как приемлет. обычные бизнесмены из реального мира. как и сименс. Если выгода выше хабара - дадут хабар. В Держимордоре чинуши их развели на плату "за подключение к сетям" и потом подогнали за дурное бабло дизель-генераторы от своих пацанов. Наивные безрогие викинги просто физически не понимали что это такое - плата за подключение - то есть бешеное бабло просто за подпись чинуши. Если в Украине подобного не искоренить - всякие разрешения, согласования, технадзоры , потребнадзоры и прочих кровососов - никто не прийдёт. Должна быть только страховка от причинения вреда другой стороне. Всё остальное - по нормам права. Остальное решает покупатель - нужна им твоя продукция , или нет
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темарь про коррупцию поднимают тупые болваны и красножопые хмыри совка...
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Вже "Раянер" почав "успішно літати" з України! :D

Ніякого нормального інвестора не буде в Україні! Барига і КО в цьому незацікавлені!
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Странно это... как они тогда в Рашке работают? )
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как пепси и кока-кола..... юристы и мировое имя дают защиту. знаю не по наслышке как пепси в Украине воевала при яныке

давно пора было это сделать, с обувью и бытовой техникой тоже самое надо сделать, но президент и премьер тупят страшно. рашка индеситы собирает и продает нам например. икеа в основном везут с Польши сейчас, раньше с рашки везли тоже.
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В нас вся система адміністративного управління заточена на побори і хабарі, а тому просто так фокус не вдасться. Ну, хіба, як в союзі зразково-показові колгоспи створювали.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЛьвовщина приглашает открыть производство в Украине компанию IKEA - всемирно известную абсолютным неприятием коррупции
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