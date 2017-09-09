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 Политика Украины
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 За минувшие сутки зафиксировано 35 прицельных обстрелов противника, ранены 5 украинских воинов, - штаб

штаб ато

В конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО продолжила обостряться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

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После 18 часов российско-оккупационные группировки продолжили прицельные обстрелы позиций сил АТО в основном на Приморском и Донецком направлениях. Также враг одиночно применял минометы.

Так, вечером боевики дважды открывали огонь по нашим позициям вблизи Песок. На протяжении почти двухчасового обстрела враг выпустил более 20 мин различных калибров. Также российские наемники били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме того, в конце суток под гранатометный огонь несколько раз попали наши укрепления в Авдеевский промзоне и на шахте Бутовка. А около 18 часов в результате обстрела из вооружения БМП и зенитной установки украинских укреплений на подступах к Семигорье получил ранение наш военный.

На Приморском направлении боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра у Марьинки. Из гранатометов открывали огонь вблизи Старогнатовки. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы противника работали по нашим опорным пунктам в окрестностях Лебединского и Талаковки. А около 22 часов в результате обстрела из гранатомета позиций сил АТО у Водяного еще один наш боец получил ранения.

На Луганском направлении факты применения боевиками гранатометов дважды зафиксированы у Крымского и один раз - вблизи Станицы Луганской.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Все обстрелы противника характеризуются как прицельные. В результате боевых действий 5 наших военных получили ранения", - говорится в сообщении.

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Напомним, 7 сентября российские наемники 25 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

За минувшие сутки зафиксировано 35 прицельных обстрелов противника, ранены 5 украинских воинов, - штаб 01
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Скільки було поранено генералів за час війни?
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Нажаль один з найкращих Генералів загинув під Словьянськом.А більше справжніх і нема.
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Серге́й Петро́вич Кульчи́цкий (укр. Сергій Петрович Кульчицький; 17 декабря 1963, Веймар, ГДР - 29 мая2014, Славянск, Украина) - украинский военный деятель, генерал-майор, бывший начальник Управления боевой и специальной подготовки Национальной гвардии Украины (НГУ)[1]. Герой Украины.Погиб в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины в результате падения вертолета Ми-8, сбитого из ПЗРК близ горы Карачун.
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Да,плохо мы уговариваем бурятов и прочих шойг не стрелять. А ведь балабольство - это наш основной метод борьбы с оккупантами, прописанный на сайте СНБО и чему неукоснительно следуют вся украинская (ну или какая-там она) власть.
Парадигма Турчинова.
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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Ага. Бандюки стріляють по тобі, а ти їх інтелектом, інтелектом...
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І оце ви думаєте що там допоможуть якісь миротворці? Хе-хе. Даремні сподівання.
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Цим часом сабаковськи шакали,які мають бути на передовій АТО,блокують ветеранів війни,на шляху до Краківця...Барига може розвернеш війська на Саакашвілі,сцикливий диктатор...
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Да уж, Цензор не дружит ни с росийским, ни с украинским языками , ни с логикой. "За минувшие сутки зафиксировано 35 прицельных обстрелов противника". На серьезное СМИ Цензор не катит, так - по3,14здеть Может, всетаки, ПРОТИВНИКОМ?
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што не так? Обстреливает противник? Значит обстрелы гого? Противника!
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смахивает на то, что "школьное перемирие" это "договорняк" пети с ордынцами для хвастливых заявлений в Верховной Раде...
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Гнойные шоколадники, ну скажите, что это перемога, и ролик с ютуба веселенький, и про "гарний настрий", а то надоели эти зрадофилы. Шоколадки, ну чего же вы не воете "Гардимся! Слава Парашенко" ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа минувшие сутки зафиксировано 35 прицельных обстрелов противника, ранены 5 украинских воинов, - штаб
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