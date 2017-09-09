 За минувшие сутки ранены 5 украинских воинов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
После 18 часов российско-оккупационные группировки продолжили прицельные обстрелы позиций сил АТО в основном на Приморском и Донецком направлениях. Также враг одиночно применял минометы.
Так, вечером боевики дважды открывали огонь по нашим позициям вблизи Песок. На протяжении почти двухчасового обстрела враг выпустил более 20 мин различных калибров. Также российские наемники били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме того, в конце суток под гранатометный огонь несколько раз попали наши укрепления в Авдеевский промзоне и на шахте Бутовка. А около 18 часов в результате обстрела из вооружения БМП и зенитной установки украинских укреплений на подступах к Семигорье получил ранение наш военный.
На Приморском направлении боевики применяли минометы калибра 82 миллиметра у Марьинки. Из гранатометов открывали огонь вблизи Старогнатовки. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы противника работали по нашим опорным пунктам в окрестностях Лебединского и Талаковки. А около 22 часов в результате обстрела из гранатомета позиций сил АТО у Водяного еще один наш боец получил ранения.
На Луганском направлении факты применения боевиками гранатометов дважды зафиксированы у Крымского и один раз - вблизи Станицы Луганской.
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Все обстрелы противника характеризуются как прицельные. В результате боевых действий 5 наших военных получили ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 сентября российские наемники 25 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
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Парадигма Турчинова.
"Ми повинні застосувати нову парадигму - інтелект проти грубої сили, переконання проти злоби та жорстокості. І саме ця парадигма приведе нас до перемоги."
http://www.rnbo.gov.ua/news/2420.html
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