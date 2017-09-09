" Гражданам Украины опасно выезжать на работу в Россию, - Лутковская "

Об этом в интервью "5 каналу" рассказала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, передает Цензор.НЕТ.
"Если вы выйдете сейчас на улицу, метро, на Майдан Незалежности, вы там найдете приглашение на работу курьером в Российскую Федерацию. Я Вам могу сказать, что у меня на сегодняшний день где-то около ста человек, которые обратились в связи с тем, что так поехали на работу, а потом оказались за решеткой", - сказала она.
Лутковская добавила: "Понятно, да, деньги, экономическое положение в государстве. Но это опасно в случае, если вы едете на территорию Российской Федерации, вы должны понимать риски. Такая разъяснительная работа обязательно должна быть проведена".
790 23
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
"Солдаты защитили государство, теперь государство должно защитить их", - Сыроид о конституционности пребывания ВСУ на Донбассе. ВИДЕО(158)
Климкин о заявлении Кремля по миротворцам на Донбассе: Элемент политической шизофрении(56)
"Россия будет обязана поставить оружие на юго-восток. Уже открыто и явно", - депутат Госдумы РФ о возможных поставках из США летального оружия для ВСУ. ВИДЕО(230)
За прошедшие сутки враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Украинским воинам пришлось открыть ответный огонь, - штаб(13)
Почему до сих пор не сняли Лутковскую?(4)
Требуем от России прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ и отказаться от практики "закрытых зон" для наблюдения на Донбассе, - МИД(5)
Германия и Франция выработают общую позицию по мандату миротворцев ООН на Донбассе с учетом разногласий Москвы и Киева, - правительство ФРГ(86)
2-3 миллиона украинцев , так не думают
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но с другой стороны - и двести раз об этом надо говорить и писать, чтобы даже самые отчаявшиеся понимали, что их ждет на самом деле.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Россию распродают "за недорого"
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4j4ofPyqTnk
Ответить
"Какую страну про*рали!"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"...И вот, когда такой "заробитчанин" начинает ныть, что работает он в России потому что ему нужно "кормить деток", мне почему-то совершенно не хочется пускать слезу умиления.
Мне просто хочется спросить:
- А чем твои детки лучше деток тех, отцы которых зарабатывают на жизнь, подписав контракт на службу в АТО?
- Лучше тех, чьи родители пашут на украинских полях и практически заново создают украинскую промышленность?...
....Поэтому, дорогой заробитчанин, если ты сделал свой выбор, так уж найди в своём кармане 30 серебрянников...и отправляйся зарабатывать свой хлеб в страну, на войне с которой другие твои соотечественники проливают кровь, зачастую оставляя своих детей без отцов...
Только не надо потом проклинать судьбу и Порошенко, если местное ФСБ по какому-нибудь надуманному предлогу бросит тебя в кутузку, ничтоже сумяшеся пополнив тобой тюремный резерв для обмена на своих ихтамнетов.
Хороших заработков тебе, дружище!"
Ответить
Пару дней назад ракета Илона Маска «Фалкон-9» успешно вывела секретный беспилотный челнок Пентагона Х-37, а потом успешно вернулась на Землю, совершив посадку на отведенной для этого платформе. В общем, событие это уже утратило налет сенсационности, и кто-то пошутил, что эта тема скоро уйдет из разряда новостей, а просто будет опубликовано расписание движения космических кораблей Маска. В самом деле, даже самые необычные вещи очень быстро становятся привычными и на них уже никто не обращает особого внимания.
Из такого разряда новостей, уже уходящих в рутину, был налет израильской авиации на сирийский объект, где предположительно могло производиться химическое оружие. В общем, израильские птички привычно отбомбились и ушли на базу без потерь и приключений. Противник узнал о налете лишь по ярким вспышкам, которые образовались вместо строений фабрики. Тема не получила особого освещения в прессе, а напрасно. Там были необычные и довольно интересные обстоятельства.
Самое главное отличие от предыдущих шести или семи десятков налетов, которые авиация ЦАХАЛ совершила на военные объекты в Сирии, этот был осуществлен на севере страны, а не в районе Дамаска, где это уже стало привычным. И то сказать, Дамаск находится недалеко от границ Израиля и Ливана, через территорию которого в палестинскую автономию, Хезбола пытается провозить оружие и боеприпасы. Именно в момент погрузки или транспортировки военного имущества, израильтяне превращают это в праздник для сборщиков цветных металлов.
Но в этот раз все было не так. Объект, подвергшийся налету, находился в зоне влияния уже не Асада, а российских военных, а точнее - в 30 км от авиабазы Хмеймим, где находится костяк авиационной группировки, узел связи и управления войсками и все это прикрыто комплексами ПВО С-300 и С-400. Такое расположение объекта говорит о многом. Если израильтяне правы, то эта новая фабрика создавалась из расчёта прикрытия с воздуха всем тем, что находится на упомянутой выше авиабазе, в первую очередь - комплексов ПВО. Это тем более понятно, ибо недалеко от этого объекта, под флагом Ирана, начато строительство завода по производству ракет. Это значит, что россияне в курсе, что именно создается у них под боком, и они как минимум - не против этого.
Тут сразу возникает пикантная деталь. Путин лично заверил мировое сообщество и в частности Израиль в том, что РФ вывезла из Сирии все запасы химического оружия для ликвидации на соответствующем предприятии в России. Но как оказалось, этот бодрый спич очень быстро померк, ибо ХО продолжалось применяться «неустановленными лицами с неустановленных летательных аппаратов». Что характерно, неустановленные лица ни разу не сбросили химическую бомбу ни на резиденцию Башара Асада, ни на авиабазу Хмеймим, ни на морской порт Тартус, где швартуются российские транспорты. Каждый раз это оружие применялось против мирного населения - противников Асада. Но кто этот негодяй, который применяет запрещенное оружие - не известно. Так вот, все эти производства разворачиваются под зонтиком российских ПВО.
Скажем так, у нас нет ни малейшего сомнения в том, кто именно пытался создать новое производство химического оружия, как знаем, чьи специалисты там работали, чье оборудование, технологии, а также - сырье и химические компоненты там использованы. Собственно говоря, производство химического оружия там налаживается не в первый раз и делают это одни и те же люди. Причем, создание такого объекта, либо объекта по производству ядерного оружия, всегда является режимным объектом, с обязательным прикрытием его с земли и воздуха. Так было с ядерными объектами в той же Сирии или Ираке. Так что в этом случае, все было сделано с соблюдением обязательных требований. Скажем прямо, производство создавалось силами россиян.
Из этого следует, что израильтяне вряд ли предупреждали россиян о том, что они будут бомбить этот «свечной заводик». Скорее всего, израильтяне, в лице своего премьера Нетаньяху, предупредили Путина о том, что они верят в его заявления о полной эвакуации ХО из Сирии, а буде кто попытается его снова воссоздать, они просто разнесут его в щебень, что они в очередной раз и сделали.
Получается, что россияне потеряли свой объект, а, возможно, и людей. Но учитывая специфику объекта и указанных выше заверений Путина, они никогда в этом не признаются. Это значит, что они были просто обязаны перехватить неизвестные самолеты, а мы сомневаемся, что израильтяне шли со включенными транспондерами, навигационными огнями и открытой связью. То есть, россияне могли увидеть групповую цель, которая заходит на позицию атаки в зоне ответственности их ПВО. Формально, россиянам было достаточно того, что самолеты не отвечают на запрос «свой-чужой» и уже применять по ним оружие. Но не сложилось.
Помнится, пару месяцев назад в эфире одного из российских телеканалов эксперт пояснял то, почему С-400 не перехватил израильские самолеты в районе Дамаска. Тогда он заметил, что летящие на низкой высоте самолеты, летят ниже линии горизонта, для радара С-400 и он их просто не видит. Тогда он пояснил это кривизной земной поверхности.
Но в этот раз ЦАХАЛ оперировал своей авиацией в 30 км от С-400 и никакой горизонт не мог помешать радару комплекса засечь израильские самолеты и хотя бы попытаться их сбить. Поскольку ничего этого не произошло, то все больше доводов оказывается у версии, что Израиль оборудовал свои самолеты эффективными системами противодействия российским радарам. Если это были новейшие F-35, то подтверждаетсяих реноме убийц современных систем ПВО. Не зря же ЦАХАЛ увеличил заказ на их покупку. Говорят, что израильские авиаторы пребывают в полном восторге от этих машин. В этом случае очевидно, что новейшие штатные комплексы ПВО уже проиграли американским самолетам пятого поколения.
Куда хуже, если налет исполнили ветераны F-15 или F-16, оборудованные израильской авионикой и БРЭО. В этом случае, Израиль демонстрирует бессилие российских средств противовоздушной обороны даже перед самолетами 4 поколения.
Именно в этом случае, россияне обязаны были отработать по воздушным целям хотя бы потому, что им ничего не стоило по пути разнести еще и половину базы Хмеймим, ибо там ни сном, ни духом не ведали о том, что на базу «бытовой химии» наведались гости и устроили там дискотеку.
Есть еще одна версия, на которую наталкивают многочисленные снимки пусковых установок С-400. Насколько можно понять, большая часть этих грозных комплексов имеет два основных режима: походный и боевой. В боевом режиме комплекс полностью развернут и надут до состояния приятной упругости, а в походном - наоборот, он сдувается и сворачивается в транспортный контейнер. Не исключено, что в процессе эксплуатации, в обшивке комплекса возникают нештатные отверстия, через которые воздух произвольно стравливается и тогда система теряет свой боевой вид, находясь в полусдутом состоянии. Возможно С-400 еще не успели подкачать и потому вышел такой конфуз.
В любом случае, россияне были обязаны что-то делать, дабы уже не позориться перед союзниками, ибо глухое молчание их «Триумфов» наводит на грустные размышления, а в Израиле, на копиях технической документации С-400, которые удалось недорого достать в РФ, появилась оценочная надпись: «Шоб я так жил».
В этом смысле иранцам следовало бы внимательно следить за руками россиян, ибо быть союзником Москвы - дело неблагодарное и опасное. В этом плане много интересного могли бы рассказать немецкие коммунисты. Они были верными товарищами и союзниками большевиков и даже почти захватил власть в Германии. В любом случае, они плотно взаимодействовали с Москвой до тех пор, пока у Сталина не изменились планы и он их всех сдал Гитлеру с потрохами. Даже те немецкие коммунисты, которые находились в совке, были депортированы сразу в печи концлагерей. А ведь недавно это были самые близкие союзники. Иранцам было бы интересно как уже товарищ Путин сдал союзника Хуссейна, а потом и Каддафи, хотя обещал всестороннюю поддержку как на полях баталий в ООН, так поставками любого оружия. Они поверили Путину и где теперь их души?
Очень скоро мы увидим процесс массовой сдачи других союзников. Сами они себя называют: «новоросы», «малоросы», «недоросы» и «переросы». Вся эта публика очень скоро будет передана Украине в двух основных состояниях. Первое - живым весом, и второе - в виде списков ликвидированных в РФ террористов.
Этот опыт иранцам тем более важен потому, что в той же зоне ответственности ПВО РФ они лихорадочно строят предприятия по сборке вооружений и не только ракетных. В случае чего, израильтяне заглянут на огонек и туда, а грозный и непроницаемый купол противовоздушной обороны будет усиленно бдить космические просторы, ибо не зря россияне имеют воздушно-космические войска, или войска имеют россиян. Ведь в отличие от всего остального мирового сообщества, израильтяне привыкли проводить «красные линии» не словами, а ракетами и авиабомбами. Практика показывает, что такие линии более действенны.
В этом всем есть один приятный аспект. Вот эти, не имеющие аналогов комплексы Триумф, прикрывают небо Москвы. А ведь еще классик, устами одного из своих героев, задал правильный вопрос: «Скажи-ка дядя, ведь не даром, Москва, сожженная пожаром…?»
Ответить
Ответить