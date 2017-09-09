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Все про:Борисполь (516) стрельба (2560) соревнования (161)

 9 сентября в Борисполе состоится командный чемпионат по стрельбе - по правилам UFPS (карабин)

стрельба

9 сентября в Борисполе (Киевская область) Всеукраинская общественная организация "Всеукраинская федерация прикладных стрелковых видов спорта" проводит чемпионат по стрельбе - по правилам UFPS (карабин).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Украинского стрелкового форума.

В сообщении отмечается: "Уважаемые стрелки, Всеукраинская федерация прикладных стрелковых видов спорта приглашает Вас принять участие в командном чемпионате по правилам UFPS (карабин), который состоится 09.09.2017 в Борисполе!!! Мероприятие проводится при поддержке Украинской ассоциации владельцев оружия!

Призовой фонд от спонсоров, лотерея для участников и судей.

Дата проведения: 9 сентября 2017

Оружие: карабин. Допускается использовать смешанные классы оружия в команде (оптика, коллиматоры, механика), все команды считаются в едином классе оружия.

Класс снаряжения команд на данном чемпионате: только милитари (броня 4 класса, каска, 4 магазина и аптечка)

Регистрация: открыта, только через shooters.global по ссылке:

(С любыми техническими вопросами по регистрации через систему обращаться к администратору по телефону (О67)6129988)

Награждение - кубки и медали каждому члену команды призеров и призы для 1-3 места

Официальные лица.

Директор матча: Рожко Юрий

Главный судья: Леусенко Петр

Статс-офис: http://www.shooters.global

Судьи и строители не участвуют в матче!

Регламент: 7-00 - 7-30 регистрация, 8-00 построение, 8-30 первый выстрел, 18-00 Награждение и лотерея.

Партнеры проведения Чемпионата:

1. Украинская ассоциация владельцев оружия

2. Газета "Суспільство та Зброя"

3. ССК "Reactor"

4. Отряд территориальной обороны "Борисполь"

5. Центр подготовки "СКИФ"

Спонсоры проведения Чемпионата:
1. Компания VELMET https://velmet.ua/
2.Компания МОЛОТГАН https://molotgun.com.ua
Судьи: Леусенко П.
Котяхов А.
Харченко А.
Янченко С.
Москалец А.
Дужик И.
Дикун И.
Будко Е.
Ушатый Ю.
Голчанский С.

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Цензор.НЕТНовостиОбщество9 сентября в Борисполе состоится командный чемпионат по стрельбе - по правилам UFPS (карабин)
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