 9 сентября в Борисполе состоится командный чемпионат по стрельбе - по правилам UFPS (карабин)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Украинского стрелкового форума.
В сообщении отмечается: "Уважаемые стрелки, Всеукраинская федерация прикладных стрелковых видов спорта приглашает Вас принять участие в командном чемпионате по правилам UFPS (карабин), который состоится 09.09.2017 в Борисполе!!! Мероприятие проводится при поддержке Украинской ассоциации владельцев оружия!
Призовой фонд от спонсоров, лотерея для участников и судей.
Дата проведения: 9 сентября 2017
Оружие: карабин. Допускается использовать смешанные классы оружия в команде (оптика, коллиматоры, механика), все команды считаются в едином классе оружия.
Класс снаряжения команд на данном чемпионате: только милитари (броня 4 класса, каска, 4 магазина и аптечка)
Регистрация: открыта, только через shooters.global по ссылке:
(С любыми техническими вопросами по регистрации через систему обращаться к администратору по телефону (О67)6129988)
Награждение - кубки и медали каждому члену команды призеров и призы для 1-3 места
Официальные лица.
Директор матча: Рожко Юрий
Главный судья: Леусенко Петр
Статс-офис: http://www.shooters.global
Судьи и строители не участвуют в матче!
Регламент: 7-00 - 7-30 регистрация, 8-00 построение, 8-30 первый выстрел, 18-00 Награждение и лотерея.
Партнеры проведения Чемпионата:
1. Украинская ассоциация владельцев оружия
2. Газета "Суспільство та Зброя"
3. ССК "Reactor"
4. Отряд территориальной обороны "Борисполь"
5. Центр подготовки "СКИФ"
Спонсоры проведения Чемпионата:
1. Компания VELMET https://velmet.ua/
2.Компания МОЛОТГАН https://molotgun.com.ua
Судьи: Леусенко П.
Котяхов А.
Харченко А.
Янченко С.
Москалец А.
Дужик И.
Дикун И.
Будко Е.
Ушатый Ю.
Голчанский С.
Правила соревнований - Во вложении
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