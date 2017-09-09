 "Школьное перемирие закончилось. Ордынцы два часа бьют из тяжелого вооружения по Пескам или Марьинке", - пресс-офицер 72-й ОМБ Мокренчук

Мокренчук отметила: "8 сентября. "Школьное перемирие" - все...
Утром ордынцы стреляли на юг Авдеевки, а сейчас уже часа два валят чем-то тяжелым (судя по ярких вспышек - танки) с Спартака или ДАПа по Пескам или Марьинке, Красногоровке (куда то в ту сторону).
Судя по периодического тарахтению стрелкового оружия и характерных хлопков, беспокойно также на промке, Бутовке, и в целом по линии боевого соприкосновения.
Еще пока не слишком активно - но очевидно, что перемирие закончилось, как всегда".
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или только фиксируете?
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ни одно еще не работало дольше 30 мин.
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https://www.youtube.com/watch?v=4j4ofPyqTnk
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