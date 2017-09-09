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 Происшествия
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Все про:перемирие (1026) 72 отдельная механизированная бригада (9)

 "Школьное перемирие закончилось. Ордынцы два часа бьют из тяжелого вооружения по Пескам или Марьинке", - пресс-офицер 72-й ОМБ Мокренчук

ато

Пресс-секретарь 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев Елена Мокеренчук обнародовала информацию, что фактически "школьное перемирие" сорвано" - российские наемники открыли огонь из тяжелого и стрелкового оружия из оккупированного Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Мокренчук отметила: "8 сентября. "Школьное перемирие" - все...

Утром ордынцы стреляли на юг Авдеевки, а сейчас уже часа два валят чем-то тяжелым (судя по ярких вспышек - танки) с Спартака или ДАПа по Пескам или Марьинке, Красногоровке (куда то в ту сторону).

Судя по периодического тарахтению стрелкового оружия и характерных хлопков, беспокойно также на промке, Бутовке, и в целом по линии боевого соприкосновения.

Еще пока не слишком активно - но очевидно, что перемирие закончилось, как всегда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря "школьному перемирию" уже четверо суток на фронте мы не имеем ни одной боевой потери, - Порошенко
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Кто то сомневался в этом, кроме ставленника пуйла Порошенко?
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а петя ж недавно рапортовал, что все работает?
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Мочите кацапский скот. Бог вам в помощь.
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Стараются пацаны,это сегодняшние обрубки
"Школьное перемирие закончилось. Ордынцы два часа бьют из тяжелого вооружения по Пескам или Марьинке", - пресс-офицер 72-й ОМБ Мокренчук - Цензор.НЕТ 3469

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конешно помолимся, шоб эту абдулу к себе черти забрали
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Впереди, новогОднее перемирие, так что ещё не всё потеряно.
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стрелкотней хотя бы ответили?
или только фиксируете?
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Договорное с Кремлем шоу для прикрыития Кремлевских сотрудников в украинской власти.
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"школьное", "хлебное", "колхозное"..., а в перерывах между ними 28+ остальных перемирий.
ни одно еще не работало дольше 30 мин.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Школьное перемирие закончилось. Ордынцы два часа бьют из тяжелого вооружения по Пескам или Марьинке", - пресс-офицер 72-й ОМБ Мокренчук
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