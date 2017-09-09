 "Школьное перемирие закончилось. Ордынцы два часа бьют из тяжелого вооружения по Пескам или Марьинке", - пресс-офицер 72-й ОМБ Мокренчук

8 сентября. "Школьное перемирие" - все...

Утром ордынцы стреляли на юг Авдеевки, а сейчас уже часа два валят чем-то тяжелым (судя по ярких вспышек - танки) с Спартака или ДАПа по Пескам или Марьинке, Красногоровке (куда то в ту сторону).

Судя по периодического тарахтению стрелкового оружия и характерных хлопков, беспокойно также на промке, Бутовке, и в целом по линии боевого соприкосновения.