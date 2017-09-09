 Российская пропаганда решила вмешаться в спор о цвете форменного берета украинских морских пехотинцев, - Гайдукевич

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет член рабочей группы по разработке новой формы для ВСУ, журналист Виталий Гайдукевич, передает Цензор.НЕТ.
"Скандал разгорелся после публикации в социальных сетях поста пресс-офицера 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Александры Бессмертной. Она вступилась за право ношения берета именно черного цвета, который стал символом морской пехоты, в том числе и Украины. Предложенный вариант цвета морской волны оскорбил многих военнослужащих, которые ревностно чтут свои традиции. Тем более что сам посыл изменений связан с отрицанием всего российского", - цитирует Гайдукевич российских пропагандистов.
"Украина активно стремится вписаться в натовские стандарты...", - написали в "Звезде".
"Выходит в Москве все прекрасно поняли, что мы делаем и зачем. А в морской пехоте Украины до сих пор не поняли?", - спрашивает журналист и приводит аргументы рабочей группы по разработке нового обмундирования ВСУ:
1. В украинской армии не останется ни одного советского идеологического символа. Ни советского цвета беретов, никаких колорадских лент, "гвардейских" подразделений, названий частей, происходящих от армии СССР.
2. Идеологическая айдентика - цвета беретов, беретные знаки, квалификационные знаки, эмблемы подразделений, нарукавные нашивки и ряд других вещей - будет происходить исключительно из истории украинских армий. В случае, когда украинская история не может дать почву для символики, тогда основываемся на европейской традиции.
3. Военная эмблематика не является частным делом отдельных подразделений или отдельных командиров, а тем более (в случае с МП) руководителей ветеранских организаций. Военная эмблематика, геральдика, вид униформы, флаги, это дело и интерес государсва, поскольку это армия государства, а не частная милиарная кампания.
4. Вопрос эмблем, это идеология. Это также поле боя с Россией. В Москве это понимают и действуют активно. Если кто-то этого не понимает в Украине, его точка зрения должна игнорироваться.
"Морские пехотинцы, мы вас уважаем, но символику надо менять. Вы достойны того, чтобы идти вперед. В том числе и для того, чтобы забыть как страшный сон, как из Крыма вернулись только 204 морских пехотинца, а все остальные вместо Украины выбрали российский черный берет и российские зарплаты", - написал Гайдукевич.
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https://www.youtube.com/watch?v=9M6Zvi-fFv4
Американская компания SpaceX с помощью уже легендарной ракеты Falkon 9 вывела на орбиту Земли сверхсекретный аппарат ВВС США Boeing X-37B.
О военном орбитальном самолете X-37B Orbital Test Vehicle на сегодняшний день имеется очень мало информации.
Известно только, что он беспилотный, может быстро менять орбиты и маневрировать на высотах от 200 и до 750 км.
Его длина составляет чуть менее 9 метров, а размах крыльев - почти 5 метров.
В ВВС США уверяют, что будут использовать шаттл для отработки космических технологий.
Шаттл предназначен для разведки, а также уничтожения вражеских спутников.
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На учениях российской армии в Ленинградской области погибли люди. Танковый снаряд попал прямо в группу саперов. Инженерно-саперный взвод должен был подготовить взрывы мишеней, потому готовилась "показуха" перед Путиным: "На глазах у главнокомандующего мазать нельзя. Поэтому мишени могут быть заранее заминированы. В случае промаха происходит подрыв. Учитывая расстояния, это работает. Покалеченный сегодня взвод мог проводить и такую работу", - говорят свидетели.
Чем больше рашистов погибнет на учениях, тем больше останется в живых народу на Донбассе и в Сирии
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Русские - это политическая общность людей, сплоченных единым мировоззрением и отрицанием своих этнических корней. В основе русских лежит этнос, который немцы называли московитами, литвины - москвицинами, Петр1 - москвитянами, русины - москвитин. К нему стали примыкать представители других этносов, принимая новое мировоззрение.
Мировоззрение русских зиждется на трех постулатах - московский вариант православия, царизм, интернационализм. Это мировоззрение называется «русский мир», такая специфическая философия насилия, агрессии и рабства в форме ложного «братства».
Еще Лев Гумилев отмечал, что для того, чтобы стать москвитянином лет 500-700 назад, достаточно было только принять московский вариант православия и присягнуть царю. Со временем четче обозначилось третье условие - забыть о своих этнических корнях, прообраз будущего интернационализма коммунистов, который большевики довели до идеальной формы и с успехом использовали для нападений на другие страны.
Отсюда легко вычислить принадлежность или степень принадлежности к русскому миру. Является принципиальным прихожанином московско-православных заведений. Эта степень еще не так опасна. Прибавился монархист, поклонник царизма. Вот это уже реально опасная степень для других людей. И если добавляется интернационализм, часто закамуфлированный, например, под «гражданина мира» или «мы все советские люди» или «уже нет никаких этносов» или "мы же братья" и т.п., - это опасность наивысшего уровня.
Эти 3 признака-критерия годятся и для российской либерально-прогрессивной тусовки, для тестирования ее на потенциальные и скрытые угрозы.
Страница из переписи СССР 1926г. Посмотрите, и здесь отмечается обруссение украинцев:
Знаете, что поражает в Переписи СССР 1926? Что миллионы украинцев и беларусов жили в РФ. И они всё время куда-то исчезают, ополовиниваются. Что это за этно-чудеса такие? Семь миллионов украинцев жили в РФ в 1926 году и где они, куда пропали?
Основа этноса - язык. Но Россия не создавала условий и возможностей для изучения украинского языка украинцами и беларуского - беларусами. Фактически это этноцид.
Может не было ресурсов? Этот вопрос всегда вызывает у меня перед глазами поля, заставленные советскими танками. В производстве этих танков было задействовано гигантское количество людей, получавших хорошие ЗП, а затем эти танки на млрд долларов просто дарили "друзьям" в Африке, в Азии, в Южной Америке, Фиделю Кастро, чтобы потом тупо простить. Другая часть танков морально устарела и гниет во всяких отстойниках.
Вот такую цену заплатили этносы за желание росс большевиков завоевать весь мир. Условно говоря, один танк стоил 3-4 тысячи месячных зарплат учительницы украинского или беларуского языков. А были еще самолеты, вертолеты, ракеты и много еще чего, подороже танков.
Вот данные по количеству украинцев Кубани
УКРАИНЦЕВ НА КУБАНИ ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО.
Но они тоже были переписаны "русскими" - с 86% их стало 3%. Им меняли фамилии: к -енко добавляли в конце букву "в". Закрывали украинские школы, прессу, "Просвиту". А в 1932-1933, чтобы окончательно добить свободолюбивых украинцев, устроили здесь, на Кубани, как и по всей Украине ГОЛОДОМОР
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Пару дней назад ракета Илона Маска «Фалкон-9» успешно вывела секретный беспилотный челнок Пентагона Х-37, а потом успешно вернулась на Землю, совершив посадку на отведенной для этого платформе. В общем, событие это уже утратило налет сенсационности, и кто-то пошутил, что эта тема скоро уйдет из разряда новостей, а просто будет опубликовано расписание движения космических кораблей Маска. В самом деле, даже самые необычные вещи очень быстро становятся привычными и на них уже никто не обращает особого внимания.
Из такого разряда новостей, уже уходящих в рутину, был налет израильской авиации на сирийский объект, где предположительно могло производиться химическое оружие. В общем, израильские птички привычно отбомбились и ушли на базу без потерь и приключений. Противник узнал о налете лишь по ярким вспышкам, которые образовались вместо строений фабрики. Тема не получила особого освещения в прессе, а напрасно. Там были необычные и довольно интересные обстоятельства.
Самое главное отличие от предыдущих шести или семи десятков налетов, которые авиация ЦАХАЛ совершила на военные объекты в Сирии, этот был осуществлен на севере страны, а не в районе Дамаска, где это уже стало привычным. И то сказать, Дамаск находится недалеко от границ Израиля и Ливана, через территорию которого в палестинскую автономию, Хезбола пытается провозить оружие и боеприпасы. Именно в момент погрузки или транспортировки военного имущества, израильтяне превращают это в праздник для сборщиков цветных металлов.
Но в этот раз все было не так. Объект, подвергшийся налету, находился в зоне влияния уже не Асада, а российских военных, а точнее - в 30 км от авиабазы Хмеймим, где находится костяк авиационной группировки, узел связи и управления войсками и все это прикрыто комплексами ПВО С-300 и С-400. Такое расположение объекта говорит о многом. Если израильтяне правы, то эта новая фабрика создавалась из расчёта прикрытия с воздуха всем тем, что находится на упомянутой выше авиабазе, в первую очередь - комплексов ПВО. Это тем более понятно, ибо недалеко от этого объекта, под флагом Ирана, начато строительство завода по производству ракет. Это значит, что россияне в курсе, что именно создается у них под боком, и они как минимум - не против этого.
Тут сразу возникает пикантная деталь. Путин лично заверил мировое сообщество и в частности Израиль в том, что РФ вывезла из Сирии все запасы химического оружия для ликвидации на соответствующем предприятии в России. Но как оказалось, этот бодрый спич очень быстро померк, ибо ХО продолжалось применяться «неустановленными лицами с неустановленных летательных аппаратов». Что характерно, неустановленные лица ни разу не сбросили химическую бомбу ни на резиденцию Башара Асада, ни на авиабазу Хмеймим, ни на морской порт Тартус, где швартуются российские транспорты. Каждый раз это оружие применялось против мирного населения - противников Асада. Но кто этот негодяй, который применяет запрещенное оружие - не известно. Так вот, все эти производства разворачиваются под зонтиком российских ПВО.
Скажем так, у нас нет ни малейшего сомнения в том, кто именно пытался создать новое производство химического оружия, как знаем, чьи специалисты там работали, чье оборудование, технологии, а также - сырье и химические компоненты там использованы. Собственно говоря, производство химического оружия там налаживается не в первый раз и делают это одни и те же люди. Причем, создание такого объекта, либо объекта по производству ядерного оружия, всегда является режимным объектом, с обязательным прикрытием его с земли и воздуха. Так было с ядерными объектами в той же Сирии или Ираке. Так что в этом случае, все было сделано с соблюдением обязательных требований. Скажем прямо, производство создавалось силами россиян.
Из этого следует, что израильтяне вряд ли предупреждали россиян о том, что они будут бомбить этот «свечной заводик». Скорее всего, израильтяне, в лице своего премьера Нетаньяху, предупредили Путина о том, что они верят в его заявления о полной эвакуации ХО из Сирии, а буде кто попытается его снова воссоздать, они просто разнесут его в щебень, что они в очередной раз и сделали.
Получается, что россияне потеряли свой объект, а, возможно, и людей. Но учитывая специфику объекта и указанных выше заверений Путина, они никогда в этом не признаются. Это значит, что они были просто обязаны перехватить неизвестные самолеты, а мы сомневаемся, что израильтяне шли со включенными транспондерами, навигационными огнями и открытой связью. То есть, россияне могли увидеть групповую цель, которая заходит на позицию атаки в зоне ответственности их ПВО. Формально, россиянам было достаточно того, что самолеты не отвечают на запрос «свой-чужой» и уже применять по ним оружие. Но не сложилось.
Помнится, пару месяцев назад в эфире одного из российских телеканалов эксперт пояснял то, почему С-400 не перехватил израильские самолеты в районе Дамаска. Тогда он заметил, что летящие на низкой высоте самолеты, летят ниже линии горизонта, для радара С-400 и он их просто не видит. Тогда он пояснил это кривизной земной поверхности.
Но в этот раз ЦАХАЛ оперировал своей авиацией в 30 км от С-400 и никакой горизонт не мог помешать радару комплекса засечь израильские самолеты и хотя бы попытаться их сбить. Поскольку ничего этого не произошло, то все больше доводов оказывается у версии, что Израиль оборудовал свои самолеты эффективными системами противодействия российским радарам. Если это были новейшие F-35, то подтверждаетсяих реноме убийц современных систем ПВО. Не зря же ЦАХАЛ увеличил заказ на их покупку. Говорят, что израильские авиаторы пребывают в полном восторге от этих машин. В этом случае очевидно, что новейшие штатные комплексы ПВО уже проиграли американским самолетам пятого поколения.
Куда хуже, если налет исполнили ветераны F-15 или F-16, оборудованные израильской авионикой и БРЭО. В этом случае, Израиль демонстрирует бессилие российских средств противовоздушной обороны даже перед самолетами 4 поколения.
Именно в этом случае, россияне обязаны были отработать по воздушным целям хотя бы потому, что им ничего не стоило по пути разнести еще и половину базы Хмеймим, ибо там ни сном, ни духом не ведали о том, что на базу «бытовой химии» наведались гости и устроили там дискотеку.
Есть еще одна версия, на которую наталкивают многочисленные снимки пусковых установок С-400. Насколько можно понять, большая часть этих грозных комплексов имеет два основных режима: походный и боевой. В боевом режиме комплекс полностью развернут и надут до состояния приятной упругости, а в походном - наоборот, он сдувается и сворачивается в транспортный контейнер. Не исключено, что в процессе эксплуатации, в обшивке комплекса возникают нештатные отверстия, через которые воздух произвольно стравливается и тогда система теряет свой боевой вид, находясь в полусдутом состоянии. Возможно С-400 еще не успели подкачать и потому вышел такой конфуз.
В любом случае, россияне были обязаны что-то делать, дабы уже не позориться перед союзниками, ибо глухое молчание их «Триумфов» наводит на грустные размышления, а в Израиле, на копиях технической документации С-400, которые удалось недорого достать в РФ, появилась оценочная надпись: «Шоб я так жил».
В этом смысле иранцам следовало бы внимательно следить за руками россиян, ибо быть союзником Москвы - дело неблагодарное и опасное. В этом плане много интересного могли бы рассказать немецкие коммунисты. Они были верными товарищами и союзниками большевиков и даже почти захватил власть в Германии. В любом случае, они плотно взаимодействовали с Москвой до тех пор, пока у Сталина не изменились планы и он их всех сдал Гитлеру с потрохами. Даже те немецкие коммунисты, которые находились в совке, были депортированы сразу в печи концлагерей. А ведь недавно это были самые близкие союзники. Иранцам было бы интересно как уже товарищ Путин сдал союзника Хуссейна, а потом и Каддафи, хотя обещал всестороннюю поддержку как на полях баталий в ООН, так поставками любого оружия. Они поверили Путину и где теперь их души?
Очень скоро мы увидим процесс массовой сдачи других союзников. Сами они себя называют: «новоросы», «малоросы», «недоросы» и «переросы». Вся эта публика очень скоро будет передана Украине в двух основных состояниях. Первое - живым весом, и второе - в виде списков ликвидированных в РФ террористов.
Этот опыт иранцам тем более важен потому, что в той же зоне ответственности ПВО РФ они лихорадочно строят предприятия по сборке вооружений и не только ракетных. В случае чего, израильтяне заглянут на огонек и туда, а грозный и непроницаемый купол противовоздушной обороны будет усиленно бдить космические просторы, ибо не зря россияне имеют воздушно-космические войска, или войска имеют россиян. Ведь в отличие от всего остального мирового сообщества, израильтяне привыкли проводить «красные линии» не словами, а ракетами и авиабомбами. Практика показывает, что такие линии более действенны.
В этом всем есть один приятный аспект. Вот эти, не имеющие аналогов комплексы Триумф, прикрывают небо Москвы. А ведь еще классик, устами одного из своих героев, задал правильный вопрос: «Скажи-ка дядя, ведь не даром, Москва, сожженная пожаром…?»
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