 Российская пропаганда решила вмешаться в спор о цвете форменного берета украинских морских пехотинцев, - Гайдукевич

"Морские пехотинцы , мы вас уважаем , но символику надо менять. Вы достойны того , чтобы идти вперед. В том числе и для того , чтобы забыть как страшный сон , как из Крыма вернулись только 204 морских пехотинца , а все остальные вместо Украины выбрали российский черный берет и российские зарплаты", - написал Гайдукевич.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет член рабочей группы по разработке новой формы для ВСУ, журналист Виталий Гайдукевич, передает Цензор.НЕТ "Скандал разгорелся после публикации в социальных сетях поста пресс-офицера 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Александры Бессмертной. Она вступилась за право ношения берета именно черного цвета, который стал символом морской пехоты, в том числе и Украины. Предложенный вариант цвета морской волны оскорбил многих военнослужащих, которые ревностно чтут свои традиции. Тем более что сам посыл изменений связан с отрицанием всего российского", - цитирует Гайдукевич российских пропагандистов."Украина активно стремится вписаться в натовские стандарты...", - написали в "Звезде"."Выходит в Москве все прекрасно поняли, что мы делаем и зачем. А в морской пехоте Украины до сих пор не поняли?", - спрашивает журналист и приводит аргументы рабочей группы по разработке нового обмундирования ВСУ:1. В украинской армии не останется ни одного советского идеологического символа. Ни советского цвета беретов, никаких колорадских лент, "гвардейских" подразделений, названий частей, происходящих от армии СССР.2. Идеологическая айдентика - цвета беретов, беретные знаки, квалификационные знаки, эмблемы подразделений, нарукавные нашивки и ряд других вещей - будет происходить исключительно из истории украинских армий. В случае, когда украинская история не может дать почву для символики, тогда основываемся на европейской традиции.3. Военная эмблематика не является частным делом отдельных подразделений или отдельных командиров, а тем более (в случае с МП) руководителей ветеранских организаций. Военная эмблематика, геральдика, вид униформы, флаги, это дело и интерес государсва, поскольку это армия государства, а не частная милиарная кампания.4. Вопрос эмблем, это идеология. Это также поле боя с Россией. В Москве это понимают и действуют активно. Если кто-то этого не понимает в Украине, его точка зрения должна игнорироваться.