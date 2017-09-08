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 Политика Украины
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 Некоторые украинские судьи продолжают игнорировать факт российской агрессии, - Сенченко

сенченко

Некоторые украинские судьи продолжают игнорировать факт российской агрессии при рассмотрении исков граждан и принятии решений.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко, передает Цензор.НЕТ.

"Позицию глухой обороны от страны, войны и семей погибших - заняла судья Знаменского горрайонного суда Кировоградской области Галина Бердникова. Уже во второй раз, 30 августа, Анатолий Голиков, отец солдата, геройски погибшего 28 августа 2014 г. в районе Дебальцево, получил отказ судьи Бердниковой. Первый раз, в марте т.г., по надуманным мотивам она отказала в установлении юридического факта гибели его сына Виктора при исполнении долга военной службы вследствие российской агрессии. Затем, после отмены ее решения апелляционным судом, три месяца измывалась над отцом погибшего, пытаясь разными путями уйти от рассмотрения его заявления и, в конце концов, во второй раз по абсурдным мотивам отказала в рассмотрении.

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Такая же ситуация сложилась в Ананьевском районном суде Одесской области, где вынужденная переселенка из оккупированного Донецка получила уже второй отказ в рассмотрении ее заявления об установлении факта вынужденного переселения вследствие российской агрессии и оккупации части территории нашей страны. Сначала председатель суда Валерий Дорош, манипулируя представленными в суд документами, ушел от рассмотрения заявления, а затем, после того, как апелляция отменила это решение, судья того же суда Олег Желясков отказал переселенке в установлении факта, подкрепленного всеми необходимыми доказательствами", - написал Сенченко.

Сенченко также приводит 3 случая признания судами Киевской, Житомирской и Херсонской областей факта российской агрессии против Украины при вынесении решений по искам родственников погибших воинов АТО и вынужденных переселенцев.

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По его мнению, "украинское общество, украинская власть и украинские судьи продолжают расслаиваться на тех, для кого Украина - Родина, и тех, для кого это просто место жительства".

Некоторые украинские судьи продолжают игнорировать факт российской агрессии, - Сенченко 01

Некоторые украинские судьи продолжают игнорировать факт российской агрессии, - Сенченко 02

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Да что от них хотеть,когда президент и Рада не могут войну войной назвать...
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Искусство выглядеть полным чмом, даже когда огромная, многомиллиардная пропагандистская машина и сотни журнашлюх-холуев, круглосуточно делают все, чтобы создать из тебя образ "крутого мужика"...
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И смотрит исподлобья - как крыса... И это не улыбка - это оскал.. Ещё и плешью на башке зайчики пускает.... Да уж - такой мерзопакостный незаменимый перзидент которого ещё и хвалят 86% изнасилованных ним избирателей может быть только у особого народа....
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И если это лучший и незаменимый экземпляр своей страны - то у остальных 86% её граждан - лишняя хромосома налицо......
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Да там не оскал, там неуклюжая, растерянная улыбочка, хуйло явно чувствовало себя в тот момент ужасно неуверенно и неловко. Это плешивое, до жути закомплексованое чмо, находка для любого психиатра, оно может себя более менее уверенно чувствовать только на своих насквозь срежиссированных пресконференциях, весь сценарий которых заранее почти дословно расписан, там где такое до конца провернуть не получается, моль свою мимику вообще перестает контролировать.
Верить в образ "крутого мачо" криво натянутый на этого забитое, насквозь закомплексованое чмо с комплексами наполеона, могут только тупорылые кацапские говноеды.
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Ага,а все кто в этом сомневаются-шатуны лодок и тошнители крыс готового напасть путькинса.
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шо ж вы так палитесь Где там в теме про путина или Порошенко ?
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С какой целью пост вводит в заблуждение?
Постановление Рады о признании России агрессором: полный текст
27.01.2015 20:55
http://news.liga.net/news/politics/4907866-obnarodovan_tekst_postanovleniya_rady_o_priznanii_rf_agressorom.htm
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К чёрту постановление. Где война названа войной?Идиотизм про то,что есть агрессор,а нет войны, пусть остаётся на совести того бюрократического идиота,который такое сформулировал.
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В статье говорится, что судьи не признают агрессию...
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Значит перечитайте мой пост вначале. У нас три ветви власти насколько помню. Судебная не признаёт решения законодательной. Что не так,если по законам не хотят жить даже те,кто обязан этими законами в своих решениях руководствоваться?
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Разговор идёт не о войне, а об агрессии...
Потому, давая чёткие определения, можно найти истину и нарушения/невыполнение долга, синонимы не годятся...
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Не вижу чёткого определения в том,что есть страна-агрессор,и нет военных действий (что имеется по факту). Я не люблю когда хитрой казуистикой искажают очевидные факты. В данном случае-чересчур уже захитрожопились.
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В судах признаются чёткие определения и если Рада сказала - агрессия паРаши, то и иски были поданы в связи с агрессией паРаши, а не страну-агрессора. Мне прочитать вслух статью?
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Будьте так любезны,можете даже с выражением и на три голоса:басом-профундо, меццо-тинто и голосом Левитана,сути это не меняет. А именно:

Некоторые украинские судьи продолжают игнорировать факт российской агрессии, - Сенченко - Цензор.НЕТ 5085 Скрепы неизвестно чего
Значит перечитайте мой пост вначале. У нас три ветви власти насколько помню. Судебная не признаёт решения законодательной. Что не так,если по законам не хотят жить даже те,кто обязан этими законами в своих решениях руководствоваться?(с)
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Ещё раз - если не углубляться до жидо-массонского заговора, то получаются, что в судах сидят две скотины, то это два конкретных ФИО. Так понятно? И не надо тут никаких войн приплетать, апелляционный суд отменил из решения. На основе чего? Что здесь непонятно? Может начать песню про порохоботов, а не выяснять - что делать с такими и как создать прецедент? Лайкни ещё раз Garsia UA...

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Вы бы ещё приплели сразу жидо-монгольский заговор педерастов с Марса, чтобы уж наверняка. Ок,значит во всём виноваты те пресловутые т.н. "две скотины в судах". И что предлагаете делать (раз их решения апелляционным судом отменены),есть предложения?А если завтра этих "скотин" окажется не два,а пять или двадцать пять (что означает не самодурство отдельных людей.а общую тенденцию)?Песню про порохоботов не начну,особенно после того как сам признался в своё время в поддержке власти (жаль я скрин не сохранил). PS кого мне лайкать я уж как-то без ваших высокомудрых советов обойдусь.
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Это был не совет, а сарказм.
Знакомо слово - прецедент? Похоже, что нет, т.к. не пришлось бы Вам размазывать такие посты...
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Ты провокатор уже достал,юридического и по закону никакого признания нет,обращения,заявление это одни декларации к ни чему не обьязующие и разбирайся там у себя,а не лезь тут срачи разводить
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Сказать нечего,вот и не лезь со своим рылом в чужой огород,можешь для самообразования набрать в гугле ,прочтешь и вали отсюда ,В законе о реинтеграции Донбасса Россия впервые будет официально названа агрессором - Луценко
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А твоё рыло что прочитало в тексте статьи - страна агрессор или агрессия?
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Какая статья,ты за свой пост отвечай
Некоторые украинские судьи продолжают игнорировать факт российской агрессии, - Сенченко - Цензор.НЕТ 1825 ВКЛ_это_мы_01
С какой целью пост вводит в заблуждение?
Постановление Рады о признании России агрессором: полный текстТебе ответ провокатору,В законе о реинтеграции Донбасса Россия впервые будет официально названа агрессором - Луценко
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Ты только заголовками и живёшь, не читая текста по ссылкам.
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А ты живешь провокациями и беготней на СФ к админу,как то подленько и низко ,а вообще кацапу обульбашеному или наоборот это присуще
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Другой песни от тебя я и не ожидал, когда я тебя ткнул носом в то, что Законодательная власть признала, что Украина подверглась агрессии паРаши.
Бу-бу.
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Некоторые из принципа не знают украинского языка.

Аваков и Сенченко
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Сенченко один из немногих представителей нормального крыма. Это человек который помогает крымчанам. Не нужно на него гнать всякую шыкаладную пургу.
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а тем временем в Польском городе в Тшцянка продолжнают сносить истуканов тоталитарного режима

Некоторые украинские судьи продолжают игнорировать факт российской агрессии, - Сенченко - Цензор.НЕТ 3134
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Судьи народец ушлый, им и шоколадку в рот подай и всяких иных ништяков , а золотой батон по прежнему из жоп большинства торчит.
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Почему допускает власть. что эти судьи до сих пор не сидят? Значит не тех привели к власти.Если власть покрывает судей врагов. так как можно назвать эту ;власть?
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Три шкуры содрать бы с этих так называемых судей а деточек их на фронт под обстрелы рашистов
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Судьи просто ждут прихода куйла. Потрох ничего не поменял в судебной системе.
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Путен всемерно поощряет развитие в Педеративной Совковой Орде (бывшая россия) педофилии и пассивного гомосексуализма. Чтобы скот пидерашный совсем забыл о том, чтобы мычеть против жыдо-масноской власти, владеющей жопами и мозжечками совкоордынцев уже 100 лет - с 1917 года.
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Сенченко,зенки-то протри....они не игнорируют,а приветствуют. Интересно,для чего официальная точка зрения пытается приравнять открытых предателей к просто тупоумным слепым имбецилам? Страшно признать,шо 50 процентов судей - про-русские предатели? Если дерьмо заметать под коврик,то его,конечно не видно.......но всем понятно,шо оно таки есть и его таки много.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНекоторые украинские судьи продолжают игнорировать факт российской агрессии, - Сенченко
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