 Некоторые украинские судьи продолжают игнорировать факт российской агрессии, - Сенченко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко, передает Цензор.НЕТ.
"Позицию глухой обороны от страны, войны и семей погибших - заняла судья Знаменского горрайонного суда Кировоградской области Галина Бердникова. Уже во второй раз, 30 августа, Анатолий Голиков, отец солдата, геройски погибшего 28 августа 2014 г. в районе Дебальцево, получил отказ судьи Бердниковой. Первый раз, в марте т.г., по надуманным мотивам она отказала в установлении юридического факта гибели его сына Виктора при исполнении долга военной службы вследствие российской агрессии. Затем, после отмены ее решения апелляционным судом, три месяца измывалась над отцом погибшего, пытаясь разными путями уйти от рассмотрения его заявления и, в конце концов, во второй раз по абсурдным мотивам отказала в рассмотрении.
Такая же ситуация сложилась в Ананьевском районном суде Одесской области, где вынужденная переселенка из оккупированного Донецка получила уже второй отказ в рассмотрении ее заявления об установлении факта вынужденного переселения вследствие российской агрессии и оккупации части территории нашей страны. Сначала председатель суда Валерий Дорош, манипулируя представленными в суд документами, ушел от рассмотрения заявления, а затем, после того, как апелляция отменила это решение, судья того же суда Олег Желясков отказал переселенке в установлении факта, подкрепленного всеми необходимыми доказательствами", - написал Сенченко.
Сенченко также приводит 3 случая признания судами Киевской, Житомирской и Херсонской областей факта российской агрессии против Украины при вынесении решений по искам родственников погибших воинов АТО и вынужденных переселенцев.
По его мнению, "украинское общество, украинская власть и украинские судьи продолжают расслаиваться на тех, для кого Украина - Родина, и тех, для кого это просто место жительства".
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Верить в образ "крутого мачо" криво натянутый на этого забитое, насквозь закомплексованое чмо с комплексами наполеона, могут только тупорылые кацапские говноеды.
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Постановление Рады о признании России агрессором: полный текст
27.01.2015 20:55
http://news.liga.net/news/politics/4907866-obnarodovan_tekst_postanovleniya_rady_o_priznanii_rf_agressorom.htm
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Потому, давая чёткие определения, можно найти истину и нарушения/невыполнение долга, синонимы не годятся...
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Скрепы неизвестно чего
Значит перечитайте мой пост вначале. У нас три ветви власти насколько помню. Судебная не признаёт решения законодательной. Что не так,если по законам не хотят жить даже те,кто обязан этими законами в своих решениях руководствоваться?(с)
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Знакомо слово - прецедент? Похоже, что нет, т.к. не пришлось бы Вам размазывать такие посты...
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ВКЛ_это_мы_01
С какой целью пост вводит в заблуждение?
Постановление Рады о признании России агрессором: полный текстТебе ответ провокатору,В законе о реинтеграции Донбасса Россия впервые будет официально названа агрессором - Луценко
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Бу-бу.
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Аваков и Сенченко
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