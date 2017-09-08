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Все про:Беларусь (2751) виза (1041) Литва (1211) оппозиция (5920) учения (2017)

 Беларусь не впустила шестерых депутатов парламента Литвы - они собирались принять участие в мероприятии оппозиции

беларусь учения 2017 запад

Шестерым депутатам парламента Литвы не предоставили визы в Беларусь. Они собирались принять участие в мероприятии Белорусской оппозиции в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.

Депутаты собирались принять участие в дискуссии "Региональная безопасность: вызовы и перспективы" по приглашению председателя Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолия Лебедько.

По словам одного из членов делегации главным акцентом дискуссии должны были стать совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017", которые начинаются на следующей неделе.

"Месседж, который мы хотели привезти, очевиден - мы хотим, чтобы у нас был независимый, самостоятельный сосед, и мы надеемся, что после военных учений эта самостоятельность еще останется, особенно в военной сфере", - сказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Кому Лука бацька, тому Ху#ло дзядзька!", - у посольства Беларуси в Киеве прошла акция против учений "Запад-2017". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Батька не даёт смуту разводить .
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лапша для русни не актуально, для мордвы важна конвертируемая валюта - боярышник.
И не только пища русне не нужна, но даже голова.
Еще в 90 х годах ученые Ичкерии выяснили экспериментальным путем , что если русне отрезать голову она еще в течении суток может скакать и похрюкивать.
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Литовцы, закрывайте для лукашевичей Литву! Не хер чинушам из Минска тусоваться в Вильнюсе в отеле "Артис" по субботам и воскресениям!
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Да пусть разлагаются в загнивающей Гейропе...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБеларусь не впустила шестерых депутатов парламента Литвы - они собирались принять участие в мероприятии оппозиции
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