Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi.
Депутаты собирались принять участие в дискуссии "Региональная безопасность: вызовы и перспективы" по приглашению председателя Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолия Лебедько.
По словам одного из членов делегации главным акцентом дискуссии должны были стать совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017", которые начинаются на следующей неделе.
"Месседж, который мы хотели привезти, очевиден - мы хотим, чтобы у нас был независимый, самостоятельный сосед, и мы надеемся, что после военных учений эта самостоятельность еще останется, особенно в военной сфере", - сказал он.
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И не только пища русне не нужна, но даже голова.
Еще в 90 х годах ученые Ичкерии выяснили экспериментальным путем , что если русне отрезать голову она еще в течении суток может скакать и похрюкивать.
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