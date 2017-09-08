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 Махаури был личным другом экс-министра внутренних дел Грузии Лорткипанидзе и сотрудником грузинских спецслужб, - журналист

тимур махаури

Погибший в результате взрыва автомобиля в Киеве Тимур Махаури был личным другом экс-министра внутренних дел Грузии Георгия Лорткипанидзе, а также был сотрудником грузинских спецслужб.

Об этом пишет в своей статье главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников "Цензор.Нет" в правоохранительных органах Грузии, Махаури был личным другом экс-министра внутренних дел Грузии Георгия Лорткипанидзе. И был сотрудником спецслужб Грузии, выполнял задания руководства этой страны. Очевидно, исходя из этой информации, Мехаури, глубоко вовлеченный в мир чеченской общины в Турции, и владеющий информацией о российской агентуре, был действительно неудобной фигурой для российских спецслужб. Грузинские источники утверждают, что российские спецслужбы подставили Махаури в 2012-м, чтобы отвлечь от своих сотрудников, которые вели охоту на чеченцев. Как только турки разобрались, что Махаури работал на грузин, и не причастен к убийствам - его выпустили", - пишет журналист.

Назначение Лордтипанидзе главой Одесского управления Национальной полиции обеспечило приезд Махаури в Украину - в Грузии стало небезопасно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимур Махаури имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами и был известным в криминальных кругах, - Артем Шевченко

Согласно источников "Цензор.Нет", Тимур Махаури дважды задерживался украинской полицией с нелегальным боевым огнестрельным оружием в руках - в июле 2016-го и в январе 2017-го годов. Ему выдвигались обвинения, он пошел на сделку со следствием, получил отсрочку по исполнению приговора.

"Махаури принимал участие в деятельности чеченского добровольческого отряда, однако его участие в войне на Донбассе, если оно и было, не было активным. Он светился не на фронте, а в Киеве и Одессе.

Смотрите также: Опубликовано видео момента взрыва автомобиля с Тимуром Махаури в центре Киева. ВИДЕО

Источники "Цензор.Нет" утверждают, что Махаури не был сотрудником украинских спецслужб. Однако нет и никаких данных о его возможной причастности к какой-либо враждебной антигосударственной деятельности на территории Украины", - отмечает Бутусов.

Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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опять Гюлен виноват, а я думаю там не так всё было.
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Ты маешь право думать как хочешь, я только написал как пишут другие СМИ .
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Объясни, чё его свои же не мочканули, когда он в батальйоне бывал? Не, ну реально, это как Моторола приехал бы к правосекам.
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Не трогали , не трогали , ещё большой вопрос , а видели ли его эти повстанцы в АТО ? ?
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а я и тебя не вижу и допускаю, что ты кацапский стукачёк
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Оставайтесь на проводе , ваше мнение очень важно для нас ! 😂😂😂😂😂😂😂
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Та там столько легенд у него и версий что читать смысла нету . настоящее досье где то в кабинетах под грифом секретно .
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если это убийство и раскроют то никогда не обнародуют .
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Ця інфо у протиріччі з фактом про те, що він був у складі одного з чеченських добровольчих батальонів в ато, які мали спільного організатора: басаєв для них- легенда.
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ото ж и я говорю. Та они узнав, что он в Украине нашли бы его сами будь он такой убийца. И чего он будучи кремлядским агентом отлёживался то в Грузии то, в Украине, а не в Сочи или Грозном?
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Хм, але на кавказцентрі він фігурує як кіллер імаратівців.
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Мало, что где на стене написано. Главное, что сами повстанцы его не трогали.
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Не трогали , не трогали , ещё большой вопрос , а видели ли его эти повстанцы в АТО ?
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В сообщении отмечается: "Али Тимаев, никнейм - "Тимур Махаури", 04.04.1978 г.р., уроженец с. Гучум-Кале, Итум-Калинского района, Чеченской республикиИсточник: https://censor.net.ua/p454620
-- это от СБУ, а это кавказцентер: что уроженец Чечни Али Дабуев по кличке «Зона» (имевший грузинские паспорта на имена Тимура Махаури и Руслана Папаскири - не стиковка ? Кто прав ?
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Сгоняй в сектор "М", узнай там у ичкерцев почему они принимали Али Тимаева
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Про этого Лорткипанидзе, инфа очень скомканная и разнится, по тому как вся заказная. Странно, что на наших высокопоставленных шмар, фсб не покушается. Покушения на шПокина и тОню хЕращенко, больше похоже на плохо разыгранный спектакль. И что после этого думать о наших спецслужбах?
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ЗЫ: Хуйло запретил своим даже смотреть в их сторону.
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Скажу так.
Моссада на вас нет, господа мокшане... А всё, что здесь на ветке надуманное, оспоренное и переспоренное - ну, то право каждого... Спорьте, но знайте - рф кирдык будет, к бабке не ходи...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМахаури был личным другом экс-министра внутренних дел Грузии Лорткипанидзе и сотрудником грузинских спецслужб, - журналист
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