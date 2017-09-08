 Махаури был личным другом экс-министра внутренних дел Грузии Лорткипанидзе и сотрудником грузинских спецслужб, - журналист

Об этом пишет в своей статье главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"По данным источников "Цензор.Нет" в правоохранительных органах Грузии, Махаури был личным другом экс-министра внутренних дел Грузии Георгия Лорткипанидзе. И был сотрудником спецслужб Грузии, выполнял задания руководства этой страны. Очевидно, исходя из этой информации, Мехаури, глубоко вовлеченный в мир чеченской общины в Турции, и владеющий информацией о российской агентуре, был действительно неудобной фигурой для российских спецслужб. Грузинские источники утверждают, что российские спецслужбы подставили Махаури в 2012-м, чтобы отвлечь от своих сотрудников, которые вели охоту на чеченцев. Как только турки разобрались, что Махаури работал на грузин, и не причастен к убийствам - его выпустили", - пишет журналист.
Назначение Лордтипанидзе главой Одесского управления Национальной полиции обеспечило приезд Махаури в Украину - в Грузии стало небезопасно.
Согласно источников "Цензор.Нет", Тимур Махаури дважды задерживался украинской полицией с нелегальным боевым огнестрельным оружием в руках - в июле 2016-го и в январе 2017-го годов. Ему выдвигались обвинения, он пошел на сделку со следствием, получил отсрочку по исполнению приговора.
"Махаури принимал участие в деятельности чеченского добровольческого отряда, однако его участие в войне на Донбассе, если оно и было, не было активным. Он светился не на фронте, а в Киеве и Одессе.
Источники "Цензор.Нет" утверждают, что Махаури не был сотрудником украинских спецслужб. Однако нет и никаких данных о его возможной причастности к какой-либо враждебной антигосударственной деятельности на территории Украины", - отмечает Бутусов.
Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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-- это от СБУ, а это кавказцентер: что уроженец Чечни Али Дабуев по кличке «Зона» (имевший грузинские паспорта на имена Тимура Махаури и Руслана Папаскири - не стиковка ? Кто прав ?
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Моссада на вас нет, господа мокшане... А всё, что здесь на ветке надуманное, оспоренное и переспоренное - ну, то право каждого... Спорьте, но знайте - рф кирдык будет, к бабке не ходи...
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