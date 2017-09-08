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 Общество
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Все про:Елисеев (244) миротворцы (408) Донбасс (16009)

 Процесс подготовки к размещению миротворцев ООН занимает не менее полугода, - замглавы АП Елисеев

елисеев

Процесс подготовки к размещению миротворцев ООН после согласования их мандата, занимает не менее полугода, заявляет заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Реальность сегодня такова, что это занимает не недели, а месяцы… Это может занять, исходя из практики, не меньше шести месяцев - от момента принятия решения до полностью развертывания миротворческой операции", - рассказал К.Елисеев в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что этот отрезок времени, включает определенные этапы, "начиная от направления оценочной миссии", продолжая работой передовой группы, которая будет формировать логистику условий размещения миротворцев. По словам заместителя главы президентской администрации, среди обязательных процедур - "запрос ко всем странам - членам ООН на предмет предоставления миротворцев", доставка миротворцев, оборудования, техники. "Очень быстро это не будет и надо набраться терпением", отметил К.Елисеев.

Также читайте: Порошенко 20 сентября в ООН поднимет вопрос миротворцев на Донбассе, - Ельченко

Как ранее сообщалось, постоянное представительство Украины в Организации объединенных наций передало генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совета безопасности Организации позицию Украины относительно миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО).

Также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко примет участие в работе Генассамблеи ООН, саммите Совета безопасности ООН и поднимет вопрос о введении миротворческой миссии на Донбассе.

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Россия будет "мирить" Украину с террористами и бандитами?...
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Может нам освободить раньше наши земли,а к этому периоду ООН поставит своих миротворцев на границе возле о Тузлы,а также на границе Таганрога и Ростовской области?
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Скажите, а кем працював пан Елисеев при злочынном режиме Януковича?
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Ніяких миротворців там не буде, ось побачите.
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Только белорусы и казахи, ну можно еще чуток китайцев и армян, а на границу кубинцев и северокорейцев! можно, конечно, туда сомалийцев с ливийцами, но скоро начнуться холода и тогда все нафиг повымерзают!
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При препизденте-брехуне все институты власти стали пустобрёхами .
Ну зачем ляпать языком ?
Какие в , жопу , миротворцы ???
Кто их тут будет размещать ???
Экономику возрождайте , воруйте с доходов , раз уж совсем не воровать не можете , отвечайте за свои слова , поднимайте уровень жизни народа , а не свой и своих детей .
Только тогда начнутся сдвиги .
Только не за этим вы все во власть шли , твари ...
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Что последнее время часто начали отговаривала тему миротворцев. Неужели нашли способ как обойти вето Мордора.
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ps Когда-то на Майдане была идея проводить каждую неделю Вече...
Слишком хорошая была идея, чтобы воплотилась в жизнь!
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Рашка никогда не проголосует за ввод миротворцев если типо её признают стороной конфликта, это заставят "лднр" признать стороной конфликта и что типо это внутренний конфликт, тут столько подводных камней в формулировках. У неё право вето в Оон и это беда.
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наоборот. это стопроцентная замануха хуйленка которую озвучивает шыкаладный глаз.
чтобы сбросить кормильцев дамбасян на содержание народа Украины.
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Протягом трьох років, Київ намагався добитись того, щоб миротворців ООН надіслали до зони конфлікту на сході України, але зараз ця пропозиція надходить з Москви. Цю пропозицію можна розглядати більш як намагання послабити тиск Заходу, зокрема, Вашингтону, аніж справжнє бажання припинити конфлікт, особливо з огляду на те, що пропозиція Путіна є більш обмеженою ніж все, що пропонував Київ
Расмуссен і Олександр Вершбоу закликають Раду Безпеки ООН затвердити миротворчі та стабілізаційні сили, які мали б довіру
спочатку потрібно поставити місію ООН на лінії розмежування. На другому етапі контингент поглиблюється в неконтрольовані Києвом території. І третя фаза дозволяє охопити миротворцям всю територію конфлікту, аж до їх розміщення на україно-російському кордоні.
США повинні серйозно розглянути заходи, які посилять позиції України на переговорах про відновлення її суверенітету включно з передачею летального озброєння.

https://worldview.stratfor.com/article/russias-peacekeeping-proposal-ukraine-rings-hollow
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Некоторые политические эксперты говорят, что миротворцы ООН не вводятся в зону межгосударственного конфликта только в зону внутреннего конфликта.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПроцесс подготовки к размещению миротворцев ООН занимает не менее полугода, - замглавы АП Елисеев
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