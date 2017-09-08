 Процесс подготовки к размещению миротворцев ООН занимает не менее полугода, - замглавы АП Елисеев

"Реальность сегодня такова, что это занимает не недели, а месяцы… Это может занять, исходя из практики, не меньше шести месяцев - от момента принятия решения до полностью развертывания миротворческой операции", - рассказал К.Елисеев в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что этот отрезок времени, включает определенные этапы, "начиная от направления оценочной миссии", продолжая работой передовой группы, которая будет формировать логистику условий размещения миротворцев. По словам заместителя главы президентской администрации, среди обязательных процедур - "запрос ко всем странам - членам ООН на предмет предоставления миротворцев", доставка миротворцев, оборудования, техники. "Очень быстро это не будет и надо набраться терпением", отметил К.Елисеев.
Как ранее сообщалось, постоянное представительство Украины в Организации объединенных наций передало генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совета безопасности Организации позицию Украины относительно миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО).
Также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко примет участие в работе Генассамблеи ООН, саммите Совета безопасности ООН и поднимет вопрос о введении миротворческой миссии на Донбассе.
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З ким?
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Ну зачем ляпать языком ?
Какие в , жопу , миротворцы ???
Кто их тут будет размещать ???
Экономику возрождайте , воруйте с доходов , раз уж совсем не воровать не можете , отвечайте за свои слова , поднимайте уровень жизни народа , а не свой и своих детей .
Только тогда начнутся сдвиги .
Только не за этим вы все во власть шли , твари ...
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Слишком хорошая была идея, чтобы воплотилась в жизнь!
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чтобы сбросить кормильцев дамбасян на содержание народа Украины.
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Расмуссен і Олександр Вершбоу закликають Раду Безпеки ООН затвердити миротворчі та стабілізаційні сили, які мали б довіру
спочатку потрібно поставити місію ООН на лінії розмежування. На другому етапі контингент поглиблюється в неконтрольовані Києвом території. І третя фаза дозволяє охопити миротворцям всю територію конфлікту, аж до їх розміщення на україно-російському кордоні.
США повинні серйозно розглянути заходи, які посилять позиції України на переговорах про відновлення її суверенітету включно з передачею летального озброєння.
https://worldview.stratfor.com/article/russias-peacekeeping-proposal-ukraine-rings-hollow
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