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 Первая фаза международных учений Rapid Trident-2017 стартовала в Украине, - Минобороны

учения

На базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко началась первая фаза международных учений Rapid Trident - 2017.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"На базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко специалисты дной из авиационных баз США проведут ряд теоретических и практических занятий по медицинской подготовке, в частности с аэромедицинской эвакуации и транспортировке и десантированию грузов и личного состава", - говорится в сообщении.

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