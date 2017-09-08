 Первая фаза международных учений Rapid Trident-2017 стартовала в Украине, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"На базе аэродрома бригады тактической авиации имени Петра Франко специалисты дной из авиационных баз США проведут ряд теоретических и практических занятий по медицинской подготовке, в частности с аэромедицинской эвакуации и транспортировке и десантированию грузов и личного состава", - говорится в сообщении.
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