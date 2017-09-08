EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины, Экономика
  936  37
Все про:ГТС (859) Нафтогаз (2311) Коболев (195)

 К управлению украинской ГТС проявляют интерес четыре крупные мировые компании, - Коболев

коболев

К управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) проявляют интерес четыре крупные мировые компании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня в эфире "5 канала" сообщил глава правления Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"У нас есть четыре, конкретные интересанты. Это 4 крупные мировые компании. Две из них входят в категорию наибольших. Они являются владельцами и операторами больших (газотранспортных) систем в Европе", - заявил Коболев.

По его словам, для них это является стратегически интересным и потенциально - финансово интересно.

"Он пришли к нам и ведут переговоры о том, какие могут быть условия вхождения в украинскую ГТС", - резюмировал глава "Нафтогаза".

Также читайте: Мы предложили ЕС возможность создания международного консорциума на основе нашей ГТС, - Елисеев

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Упралять всегда охотники найдутся. Кто работать будет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Те, кого научат и заставят. Лентяи которым все должны пойдут в сад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще бы земельку распродать, вот сразу бы зажили
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Жри чернозем в натуральном виде, только смотри не подавись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в польше земля в частной собственности.и во многих других странах...и да,зажили.а в раиське-вся краденая...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в польше нет шоколадного пидораса, вместе с его гыгами шестерками
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он ещё что то вякает....почему до сих пор НЕ СИДИТ!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Наверное потому что хорошо справляется с должностными обязанностями?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
За три года только ослу не виднее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Коболев? Однозначно. Не проффесссионал типа Бакая, Бойка и Бакулина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А хз. Я в карман ему не смотрел. Мож и подворовывает, но мне пох. Главное результат - 600 дней как газовая удавка уныло свисает у Хуйла из руки в никуда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И все ряженные от местных или кацапских олигархов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1.Рошен
2.Метинвест (СКМ)
3.Приват
4.Груп ДФ

А че?! Панамы вам не заграница?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кому и кобыла - невеста.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
наоборот,кацапа .в твою расейку в реверсном режиме
 показать весь комментарий
Ответить
 
и сколько можно телится?Лучшая цена давно просрана но чиновничье ворье держит только шкурные интересы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конкретные интересанты с конкретными пасанами будут на брудершафт конкретные гешефты лабать. )
 показать весь комментарий
Ответить
 
Газпром, Лукойл, Роснефть и «Сургутнефтегаз»?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для многих украинцев жизнь на земле - в крови. Мы - земледельцы по происхождению. Не стая кочевников, расплодившихся на востоке. У нас с землей сакральные отношения, записанные в нашем генотипе. Чего мы терпеть не можем - так это запущенности. Словно на каком-то подсознательном уровне, чувствуем немой укор, от того что трава в пояс ( блин, да только покосил неделю назад ) , а там персики не политы и чеснок не прополот. Нам неудобно перед собой и перед людьми. И с давлением, на карачках, ползем и собираем невиданный урожай яблок, чтобы раздать его соседям, встречным и поперечным, потому что от пирогов изжога, уже ни банок, ни полок нет под компоты и повидло. Но раз уродило - не пропадать же ему.
А старики обижаются, когда объясняешь, что не приедем мы копать картошку - бензин дороже. Лучше денег дадим, наймите местных. И добавляем : бабушка, вам уже 92, да сколько же вам надо той картошки? Зачем вы опять столько посадили? Уже и свиней нет. Просили же - сад, деревья, травка. А бабушка обижается и бросает трубку. Словно знает: если остановится - умрет.
Поэтому украинское село - не чета российской деревне. Приятно, когда об этом говорят сами россияне - к примеру, Виктор Черномырдин или Михаил Кожухов. Дескать, на Украине - хатки побелены и заборы ровные ( это они на Западной Украине наши хоромы не видели), а в России - грязь и разруха, словно люди там остановились на постой и вот-вот съедут
Настоящее зло всегда таилось в мерзости запустения. Когда твой быт и твой сад становятся парафразом твоего нутра. Живописным сборищем старой рухляди, грязи и гниения. Когда земля, призванная питать, порастает невиданным обилием сорняков, блудливого зелья, проникающего повсюду, как проникает вечно пьяный хозяин дома в свою пьяную дочь, уподобившись скотам и плодя уродов. Невиданный ритуал единения с животной природой. Сатанинский Эдем.
Запад не убивает Россию. Запад с удивлением смотрит на то, как Россия убивает себя сама. И да, ему это выгодно. Привыкший скупать щедрые природные дары российской земли из рук коррумпированных политиков по дешевке, однажды он получит все это даром.Неужели кто-то может предположить, что в век борьбы за ресурсы, в век нехватки с\х земель, когда китайцы повально скупают площади под мелиорацию в африканской пустыне, огромная стране будет позволено бесконечно разлагаться в самой себе?Когда-то Збигнев Бжезинский сказал: новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России. После того как Железный Занавес пал и миф о загнивающем Западе развеялся, всем в мире стало понятно, откуда идет запах .
Однажды, как в фильме Мела Гибсона «Апокалипсис», к этой дикой земле причалит эскадра испанских фрегатов. Завалы расчистят. Землю избавят от сорняков и камней. Вспашут и наконец-то засеют. Прокладывая коммуникации, как некогда французы принесли цивилизацию, расстелив свои железные дороги в африканской саване. Потомки тех французов будут строить коттеджные городки под Костромой для своих пенсионеров, восторгаясь красотой и экологичностью. А по стерне пойдет немецкий фермер, отсылая своему деду в Ганновер фотографию сжатого пшеничного поля под Смоленском со словами: деда, я сделал то, что не удалось сделать тебе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот только экологичность там под сомнением. Успели там изрядно загадить всё или нефтепродуктами, или, что ещё хуже, радиацией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Туррецкий труба уже тянут, скоро потянут Балтийский труба - 2, и ГТС будет интересовать крупные компании по скупке металлолома.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не прибыльные и суперприбыльные активы нужно продавать , а нерентабельные предприятия .Инвесторы должны поднимать экономику ,а не просто сливки снимать с и так прибыльных активов .Это сдача национальных интересов Украины .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Насколько я понимаю , функция державного ОПГ , возглавляемого Кобелевым , есть сбор денег с плательщиков и формирование единого денежного потока , с последующим распределением между Ахметкой , Петиной ОПГ и прочими .
При чём здесь этот вор и управление ГТС ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та затрахали уже. Продавайте все и валите с баблом на офшоры..
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Тема с оффшорами закрылась примерно пять лет назад но пересичным об этом забыли сообщить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
трампу за оружие продать..пусть русским кокки крутит....
 показать весь комментарий
Ответить
 
правильно, раздайте всё, раз сами дегенераты
 показать весь комментарий
Ответить
 
О звиздит что дышит,если Яйценюх не смог никому впарить ГТС,то куда этому огрызку? У меня другой вопрос,почему эти Кобелевы,Вовки и прочие подобные мрази в открытую грабящие Украинский Народ ещё не в тюрьме?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому , что мы не знаем , что делать .
Два Майдана просрали .
Их убивать нужно , а мы добрые , слушаем ворьё , надеемся на чудо .
А жизнь проходит .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А нахуя ты там сидишь, если управлять не можешь? А нахуя президент, который дарит стратегический объект?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК управлению украинской ГТС проявляют интерес четыре крупные мировые компании, - Коболев
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти