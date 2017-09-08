 К управлению украинской ГТС проявляют интерес четыре крупные мировые компании, - Коболев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня в эфире "5 канала" сообщил глава правления Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"У нас есть четыре, конкретные интересанты. Это 4 крупные мировые компании. Две из них входят в категорию наибольших. Они являются владельцами и операторами больших (газотранспортных) систем в Европе", - заявил Коболев.
По его словам, для них это является стратегически интересным и потенциально - финансово интересно.
"Он пришли к нам и ведут переговоры о том, какие могут быть условия вхождения в украинскую ГТС", - резюмировал глава "Нафтогаза".
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гыгамишестерками
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2.Метинвест (СКМ)
3.Приват
4.Груп ДФ
А че?! Панамы вам не заграница?...
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А старики обижаются, когда объясняешь, что не приедем мы копать картошку - бензин дороже. Лучше денег дадим, наймите местных. И добавляем : бабушка, вам уже 92, да сколько же вам надо той картошки? Зачем вы опять столько посадили? Уже и свиней нет. Просили же - сад, деревья, травка. А бабушка обижается и бросает трубку. Словно знает: если остановится - умрет.
Поэтому украинское село - не чета российской деревне. Приятно, когда об этом говорят сами россияне - к примеру, Виктор Черномырдин или Михаил Кожухов. Дескать, на Украине - хатки побелены и заборы ровные ( это они на Западной Украине наши хоромы не видели), а в России - грязь и разруха, словно люди там остановились на постой и вот-вот съедут
Настоящее зло всегда таилось в мерзости запустения. Когда твой быт и твой сад становятся парафразом твоего нутра. Живописным сборищем старой рухляди, грязи и гниения. Когда земля, призванная питать, порастает невиданным обилием сорняков, блудливого зелья, проникающего повсюду, как проникает вечно пьяный хозяин дома в свою пьяную дочь, уподобившись скотам и плодя уродов. Невиданный ритуал единения с животной природой. Сатанинский Эдем.
Запад не убивает Россию. Запад с удивлением смотрит на то, как Россия убивает себя сама. И да, ему это выгодно. Привыкший скупать щедрые природные дары российской земли из рук коррумпированных политиков по дешевке, однажды он получит все это даром.Неужели кто-то может предположить, что в век борьбы за ресурсы, в век нехватки с\х земель, когда китайцы повально скупают площади под мелиорацию в африканской пустыне, огромная стране будет позволено бесконечно разлагаться в самой себе?Когда-то Збигнев Бжезинский сказал: новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России. После того как Железный Занавес пал и миф о загнивающем Западе развеялся, всем в мире стало понятно, откуда идет запах .
Однажды, как в фильме Мела Гибсона «Апокалипсис», к этой дикой земле причалит эскадра испанских фрегатов. Завалы расчистят. Землю избавят от сорняков и камней. Вспашут и наконец-то засеют. Прокладывая коммуникации, как некогда французы принесли цивилизацию, расстелив свои железные дороги в африканской саване. Потомки тех французов будут строить коттеджные городки под Костромой для своих пенсионеров, восторгаясь красотой и экологичностью. А по стерне пойдет немецкий фермер, отсылая своему деду в Ганновер фотографию сжатого пшеничного поля под Смоленском со словами: деда, я сделал то, что не удалось сделать тебе.
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При чём здесь этот вор и управление ГТС ?
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Два Майдана просрали .
Их убивать нужно , а мы добрые , слушаем ворьё , надеемся на чудо .
А жизнь проходит .
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