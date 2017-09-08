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 Политика Украины
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 Гройсман обсудил с молдавским коллегой Филипом развитие приграничной инфраструктуры

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с молдавским коллегой премьер-министром Молдовы Павлом Филипом во время рабочего визита в Одесскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "В ходе нашей дружеской беседы обсудили существенный рост товарооборота между нашими государствами, которое за первое полугодие этого года выросло на треть и достигло отметки в 317 млн ​​долларов. Отдельного внимания требует работа над развитием пограничной инфраструктуры - уже сейчас введен совместный контроль в пункте пропуска "Кучурган", вскоре откроется мост "Бронницах - Унгурь", в планах строительство нового моста через Днестр "Ямполь - Сорока". Также договорились согласовать приоритеты и механизмы нашего сотрудничества уже на следующем заседании Межправительственной украинского-молдавской комиссии, которое состоится в конце сентября.

Сегодня существует исключительно благоприятная атмосфера относительно двустороннего взаимодействия наших государств и я убежден, что мы сможем вывести взаимовыгодное сотрудничество Украины и Молдовы на качественно новый уровень".

Также читайте: Украина и Молдова обсуждают новое соглашение о совместном погранконтроле, - премьер Филип
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головне кацапів з Молдови викинути, а там все піде!
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До того часу головніше, щоб Народ України не вимер та не розїхався по заробітках від реформ!
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А чего ты не говоришь,как пецетролли когда нечего ответить,сразу ну и валите из страны
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Гройсман обсудил с молдавским коллегой Филипом развитие приграничной инфраструктуры - Цензор.НЕТ 244
Шутки тети Розы‏ @Anakoyher 7 сент.

«Свобода - это право говорить людям то, чего они не желают слышать».
© Джордж Оруэлл
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Это ты сам выбираешь,валить тебе или нет. Такие не сваливают. Тебя и здесь неплохо кормят
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Мені цікаво булоб знати : 1. Звідки і як Придністров*я отримує газ побутовий, паливномастильні речовини.2 Чому в Україні їздять авто з номерами непризнаного Придністров*я а не з номерами Молдови? 3. Коли це б.во закінчиться?
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Не! Он таким гавноедам как ты и твое Хуйло в Молдове противостоит...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман обсудил с молдавским коллегой Филипом развитие приграничной инфраструктуры
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