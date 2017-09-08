 Гройсман обсудил с молдавским коллегой Филипом развитие приграничной инфраструктуры

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "В ходе нашей дружеской беседы обсудили существенный рост товарооборота между нашими государствами, которое за первое полугодие этого года выросло на треть и достигло отметки в 317 млн долларов. Отдельного внимания требует работа над развитием пограничной инфраструктуры - уже сейчас введен совместный контроль в пункте пропуска "Кучурган", вскоре откроется мост "Бронницах - Унгурь", в планах строительство нового моста через Днестр "Ямполь - Сорока". Также договорились согласовать приоритеты и механизмы нашего сотрудничества уже на следующем заседании Межправительственной украинского-молдавской комиссии, которое состоится в конце сентября.
Сегодня существует исключительно благоприятная атмосфера относительно двустороннего взаимодействия наших государств и я убежден, что мы сможем вывести взаимовыгодное сотрудничество Украины и Молдовы на качественно новый уровень".
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Шутки тети Розы @Anakoyher 7 сент.
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© Джордж Оруэлл
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Тоже базаром руководит ?
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