 Взрыв автомобиля в центре Киева может быть квалифицирован как теракт, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
По факту взрыва автомобиля в центре Киева правоохранители проводят все необходимые первоочередные мероприятия. На месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники.
"Сотрудники полиции проводят осмотр прилегающей территории и поврежденного транспортного средства, опрашивают свидетелей, собирают вещественные доказательства. В дальнейшем изъяты собранные материалы направят на экспертизу, по результатам которой будет принято окончательное решение о квалификации события", - говорится в сообщении.
"После оценки всех имеющихся доказательств и в случае установления дополнительных обстоятельств, будет направлено обращение в органы прокуратуры о переквалификации уголовного производства, открытого по ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - на статью 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - сообщает департамент коммуникации Нацполиции.
Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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Сумний факт ...
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Ни аналогичный взрыв Шеремета, ни даже взрывы высокопоставленных работников СБУ в автомобилях.. не раскрыты и не будут никогда раскрыты при нынешнем ставленнике пуйла Порошенко.
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Но факт остётся фактом, что после гибели (убийства) брата, Петя Порошенко сразу возглавил семейный бизнес...Похоронен Михаил Порошенко в Киеве на Зверинецком кладбище.
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... а просто як ?
Головне питання - що вони зробили за ці 3 тижні з моменту отримання аудіозапису ?
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- та ну! гониво...
нельзя так строго и сразу с плеча рубить!..
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