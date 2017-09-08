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 Взрыв автомобиля в центре Киева может быть квалифицирован как теракт, - Нацполиция

киев авто взрыв

Взрыв автомобиля Toyota Camry в центре Киева, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, и еще два человека получили ранения, может быть переквалифицирован из статьи "умышленное убийство, совершенное опасным для жизни многих лиц способом" на "террористический акт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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По факту взрыва автомобиля в центре Киева правоохранители проводят все необходимые первоочередные мероприятия. На месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

"Сотрудники полиции проводят осмотр прилегающей территории и поврежденного транспортного средства, опрашивают свидетелей, собирают вещественные доказательства. В дальнейшем изъяты собранные материалы направят на экспертизу, по результатам которой будет принято окончательное решение о квалификации события", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В результате взрыва авто в центре Киева погиб Тимур Махаури - у него обнаружены документы участника "чеченского батальона имени шейха Мансура". ВИДЕО

"После оценки всех имеющихся доказательств и в случае установления дополнительных обстоятельств, будет направлено обращение в органы прокуратуры о переквалификации уголовного производства, открытого по ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - на статью 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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Русский мир начинается со взрывов домов и машин.
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и вата, почему-то, искренне удевляется почему Украина хочет контроля границы и визового режима с Мордором
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Тобто - жоден із 45 млн українців не бажає , хоча б самотужки , влаштувати щось подібне в Мордорі ?
Сумний факт ...
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Я про те, що якби наші керманичі дійсно хотіли візового режиму (а краще взагалі і не туди і не сюди), то вже б давно його ввели - і пофіг на тих ватних гастерів. Та і дипломатичні відносини якось не логічно підтримувати. Але у нас одні пустопорожні балачки нарциса-прєзіка або надовго зникаючого в невідомому напрямку (на батьківщіну їздить у Моксель?) Клімкіна. Справ -нуль. От кацапи і нагліють.
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якщо, колись, кацапів будемо судити, тоді це має значення!!!
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Загорулько Прасковья) Ну ОБСЕ что на доунбасе. ООН, Врачи без границ, Международный красный крест, талибан, иголовцы, ездят на тойотах, а не на пердулесах! Потому-что на пердулесах далеко не поездишь.
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Ни один резонансный терракт, совершённый рашистскими террористами в Киеве, в Украине не раскрыт...
Ни аналогичный взрыв Шеремета, ни даже взрывы высокопоставленных работников СБУ в автомобилях.. не раскрыты и не будут никогда раскрыты при нынешнем ставленнике пуйла Порошенко.
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Какая честь у Порошенко, если он за возможность владеть всем семейным бизнесом, заказал убийство своего родного брата?
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Страший брат Порошенко - Михаил возглавлял семейный бизнес клана Порошенко. При содействии отца Порошенко , Михаил Порошенко занялся бизнесом и стал одним из основателей компании «Укрпроминвест». Но 25 августа 1997 года он погибает... Порошенко никогда не рассказывает при каких обстоятельствах погиб его брат...
Но факт остётся фактом, что после гибели (убийства) брата, Петя Порошенко сразу возглавил семейный бизнес...Похоронен Михаил Порошенко в Киеве на Зверинецком кладбище.
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Если один брат возглавил семейный бизнес после смерти другого члена семьи , то это не значит что один убил другого .
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вот прям таки путин взял и поставил порошенка :D на киселёв тв в россии тоже особо мозги не напрягают на выдумки
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через свою шестёрку - Фирташа. Фактически пуйло устами Фирташа заставил Кличка отказаться от президентства в пользу Порошенко, который на крючке у пуйла (липецкая фабрика, итд.). Когда Порошенко и Кличко перед выборами президента летали в Вену к Фирташу за инструкциями от пуйла.
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Ты не забывай что бывают двойные агенты и тройные .почитай кто гитлера привёл к власти , ну а дальше как оно повернулось сам знаеш . В голову каждому не заглянешь .
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А потом Фирташ приказал украинскому народу голосовать за Порошенко.
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Ага . . там где путин своего ставленника янукевича продвигал , так честными выборами он его так и не смог продвинуть . включали и карусели и массовые подкупы и убийства и т . д.
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Взрывчатка скорее всего была заложена внутри авто, если бы под днищем, то его бы подбросило.
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Там, что идиоты сидят ??????? Не могут отличить теракт от умышленного убийства ?
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Это убийство, но и теракт одновременно. Кстати по поводу работы я Вам писал
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ржавому павлину понравилась малафья опарыша чучхэ. малашка тоже оценила. семейный подряд. скоро опарыш ржавому на голову срать будет
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В Грузии его три раза пытались взорвать,не вышло,а тут с первого раза
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похоже, что это наши спец.службы и взорвали по теме борьбы с добровольцами. и косорукие кацапы ни разу так чисто не сработали - ребенок жив, женщина ранена.
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Несчастный случай запишите. Чтоб статистику не портить.
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М дааа . А тут серьёзный вопросик .СБУ не просто так выложило эту запись .
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не просто так

... а просто як ?
Головне питання - що вони зробили за ці 3 тижні з моменту отримання аудіозапису ?
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Ну такие записи выкладывают когда в них ценности уже нету ну или для того чтобы спугнуть , заставить дёргатся подозреваемого . там много нюансов .
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может быть ....а может быть как неосторожное обращение со спичками
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Или под правое переднее крыло заложили бомбу или под сиденье пассажира спереди.
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За сутки до приезда Саакашвили. Случайность? Не думаю.
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Ну раз СБУ занято слежкой за политическими оппонентами и крышеванием схем...кремляди себя здесь себя чувствуют как дома...при этом порохожопых всё устраивает!
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Время ужасное,смерть человека воевавшего за нашу страну (если конечно я правильно прочитал удостоверение), да еще и в разведке,отражается в новостях ярлыками "гражданин Грузии","...имел связи среди криминала","...может быть квалифицировано как теракт".Мусора по кремлевскому заказу убирают разведку...а в новостях одно да потому.
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Печально что начинает народ постепенно привыкать к таким новостям, прямо дыханием 90х годов повеяло, только тогда такое было в Украине, особенно на Донбассе, когда разборки банд друг друга взрывали того же Брагина.
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Пока другие страны не станут отвечать России тем же, теракты будут и дальше распространяться по миру, ибо Россия таким способом ведёт одностороннюю войну ничем не рискуя.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВзрыв автомобиля в центре Киева может быть квалифицирован как теракт, - Нацполиция
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