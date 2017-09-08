 В музее истории Украины реализуется масштабный проект "Искусство Независимости", где представлены произведения участников АТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке мероприятия в Фейсбуке.
Ко Дню Независимости, при содействии Министерства информационной политики Украины 23 августа в 14:00, в Национальном музее истории Украины началась реализация масштабного проекта "Искусство Независимости", который продлится до 31 октября.
"Искусство Независимости" стартует с выставок участников АТО: фоторабот "Жизнь на нуле" Юрия Величко позывной "Фотограф", стихов и фото авторства Максима Кривцова позывной "Дали" и выставки живописи Павла Кулика позывной "Барклай".
На открытии состоялся концерт классической музыки "Музыка воина" Игоря Михайлишина позывной "Пианист" - пианиста Майдана, который на морозе играл Шопена, Баха и Бетховена, бойца Вооруженных сил Украины, который 120 дней находился в плену и там тоже музыка изменила его жизнь.
Проект должен стать художественной платформой для украинских воинов, благодаря которой они будут "услышаны" жителями свободной территории Украины. Ведь в произведениях, рожденных войной, четко просматривается боль и надежда, которыми полны души наших воинов. Находясь в эпицентре войны, они не ожесточились, не сломались, не захлопнулись от мира - они готовы нас обогатить тем тяжелым и одновременно жизнеутверждающим опытом. Их дар нам - не только мирное небо, но и возможность через искусство почувствовать эмоции человека "на нуле".
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Вы ашибдись таварищ!!
Пыздуйте на рассею
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