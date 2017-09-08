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 Общество
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Все про:выставка (390) искусство (259) музей (512)

 В музее истории Украины реализуется масштабный проект "Искусство Независимости", где представлены произведения участников АТО

война

В Национальном музее истории Украины продолжается реализация масштабного проекта "Искусство Независимости", в рамках которого проводятся выставки работ участников АТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на страничке мероприятия в Фейсбуке.

Ко Дню Независимости, при содействии Министерства информационной политики Украины 23 августа в 14:00, в Национальном музее истории Украины началась реализация масштабного проекта "Искусство Независимости", который продлится до 31 октября.

"Искусство Независимости" стартует с выставок участников АТО: фоторабот "Жизнь на нуле" Юрия Величко позывной "Фотограф", стихов и фото авторства Максима Кривцова позывной "Дали" и выставки живописи Павла Кулика позывной "Барклай".

На открытии состоялся концерт классической музыки "Музыка воина" Игоря Михайлишина позывной "Пианист" - пианиста Майдана, который на морозе играл Шопена, Баха и Бетховена, бойца Вооруженных сил Украины, который 120 дней находился в плену и там тоже музыка изменила его жизнь.

Проект должен стать художественной платформой для украинских воинов, благодаря которой они будут "услышаны" жителями свободной территории Украины. Ведь в произведениях, рожденных войной, четко просматривается боль и надежда, которыми полны души наших воинов. Находясь в эпицентре войны, они не ожесточились, не сломались, не захлопнулись от мира - они готовы нас обогатить тем тяжелым и одновременно жизнеутверждающим опытом. Их дар нам - не только мирное небо, но и возможность через искусство почувствовать эмоции человека "на нуле".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Чикаго открылась выставка украинской художницы Марченко: среди работ портрет Путина из гильз, собранных в зоне АТО. ФОТОрепортаж
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лишь бы петралексеевич соими трудами ратными не спустил всё в УНИТАЗ. (как он же и тимошенко при Ющенко)
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"ЧЮДО"- це шось особливе, у наших краях не водиться!
Вы ашибдись таварищ!!
Пыздуйте на рассею
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Добре. Бачу. Тож посни мені як іхати зручніше, ок?)
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Вот чему биндеровцы в школах детей учат! ))

В музее истории Украины реализуется масштабный проект "Искусство Независимости", где представлены произведения участников АТО - Цензор.НЕТ 1635
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Більш похоже на витрати коштів у великих розмірах.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ музее истории Украины реализуется масштабный проект "Искусство Независимости", где представлены произведения участников АТО
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