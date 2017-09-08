 Бессмертный: задержание Гриба - это совместная спецоперация Беларуси и России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Радио Свобода.
Безсмертный отметил: "Ежедневно на белорусской территории задерживается не один украинец, а задерживается огромное число. Причина прежде всего - проблема с неустроенностью границы... Как появилась эта информация, тем более на гомельском направлении, мне было понятно, что об этом известно и белорусской стороне, и российской. Это совместная спецоперация, которая готовилась специально. Очевидно, мы находимся в какие начальной стадии или операции прикрытия, или операции, направленной конкретно против какого-то объекта. И этим объектом может быть не обязательно семья самого парня или его отца. Очевидно, что имеем дело с каким-то фрагментом. В данном случае ключевую роль сыграло участие мальчика в соцсетях. Это стало стартом для избрания его объектом, тем больше общения с россиянкой. Мы будем иметь последствия, будем иметь продолжение.
Обратите внимание на то, в какой зоне задержаны молодого человека, и где он оказался сейчас. Это свидетельствует о том, что дальше будем или тему, связанную с судебным, информационным процессом, конфликтом, втягиванием в это дипкорпуса. Украинской стороне надо разрабатывать на сегодня определенные подходы, действия дипкорпуса, консульских учреждений, помощь семье, самому парню. Потому что ситуация обостряется. Очевидно, она растянется во времени. Думаю, что параллельно с этим процессом будет идти работа по так называемым "мирных инициативах" президента Путина. Это все синхронные вещи".
Накануне МИД Украины заявил, что похищенного в Беларуси украинца Гриба содержат в в управлении ФСБ России в Краснодаре.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси. Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал в Беларусь на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына и " надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
На фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила что " Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ".
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Сообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра(34)
Пропавший в Беларуси украинец Гриб не находится в СИЗО в Краснодаре, - росСМИ(32)
Решение о возбуждении уголовного дела по пропавшему Павлу Грибу будет принято по результатам проверки, - МИД Беларуси(47)
Украинская сторона просила омбудсмена РФ лично вмешаться в ситуацию с похищением Павла Гриба, - Чаплыга(54)
Президент зобов'язаний ввести воєнний стан у разі відторгнення території, – Безсмертний(0)
Минский процесс превратился в имитацию: не запуская реальные механизмы принятия решений, мы затягиваем процесс, - Безсмертный(18)
Нынешнюю власть терпят потому, что продолжаются военные действия. В противном случае уже был бы Майдан, - Безсмертный(440)
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Можешь, кроме брызганья слюной, пример моего мокшанского провокаторского поста привести.
Тебе мама не говорила не посещать форум "Ветерани ЦН - єднаймося !"?
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Как то раз пришел к дедушке внук и спрашивает. Расскажи дед как ты на войне воевал.
Дед:
Пошли мы однажды в разведку.
И значит поймали нас немцы в плен и говорят:
- Выбирай рус Иван, либо мы тебя поимеем всем полком в задницу либо расстреляем.
Внук:
И что же дедушка с тобой случилось?
Дед:
Расстреляли меня внучок, расстреляли !
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- Дедушка, а ты воевал?
- Да, внучата, воевал.
Внуки рассматривают его фотоальбом и видят фотографию, где дед салютует правой рукой:
- Дедушка как же ты воевал? Ты же с немцами на фотографии честь отдаешь?
- Нет, внучата, вы не поняли. Как немцы пришли, в деревне все разбежались, как крысы, остался один я. Выхожу я из избы, а немцы мне навстречу: "Мы есть щас жеч этот деревня!".
А я, подняв руку, говорю: "Минуточку..."
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и сколько ещё погорит!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=Ir0yZ_tdvOo
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Фейкомётное Сборище Блядей и его филиал...
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Московитські спецслужби нині здійснили два теракти проти кавказців, які беруть участь у визволенні Донбасу і Кавказу.
Біля Бесарабки через підрив автівки вбитий доброволець з батальйону Шейха Мансура.
На виїзді з мечеті на Дехтярівський з АК та дробовика обстріляні дагестанці, які переслідуються московією за участь у кавказькому опорі, дяка Богові всі живі, але двоє поранені.
При підготовці таких акцій заїжджі терористи зазвичай спираються на місцеві кадирівські кадри, на завербованих ефесбешниками ватників і на московську агентуру всередині українських спецслужб.
Також ФСБ по всьому світу використовує блатне середовище, яке давно розповзлося за межі ерефії.
Центрами духовного "окормлєнія" всіх цих "трудящих" є київська митрополія МП, промосковські мечеті, на зразок тієї, що на Татарці, ватні телеканали тощо.
Їх і треба ліквідувати першочергово.
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І що не запитували у нього хто керує у Білорусії.
Зрозуміло що питання ці риторичні, але протоколу треба дотримуватись.
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Или вы только языком трепать будете?
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А Гриб, каким бы придурком он не был - гражданин Украины.
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уже и дата революции назначена
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