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Все про:Безсмертный (272) Беларусь (2750) Гриб_Павел (10)

 Бессмертный: задержание Гриба - это совместная спецоперация Беларуси и России

безсмертный

Украинский политик, экс-посол Украины в Минске Роман Безсметрный высказал свою точку зрения на ситуацию с похищением в Беларуси украинского гражданина Павла Гриба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

Безсмертный отметил: "Ежедневно на белорусской территории задерживается не один украинец, а задерживается огромное число. Причина прежде всего - проблема с неустроенностью границы... Как появилась эта информация, тем более на гомельском направлении, мне было понятно, что об этом известно и белорусской стороне, и российской. Это совместная спецоперация, которая готовилась специально. Очевидно, мы находимся в какие начальной стадии или операции прикрытия, или операции, направленной конкретно против какого-то объекта. И этим объектом может быть не обязательно семья самого парня или его отца. Очевидно, что имеем дело с каким-то фрагментом. В данном случае ключевую роль сыграло участие мальчика в соцсетях. Это стало стартом для избрания его объектом, тем больше общения с россиянкой. Мы будем иметь последствия, будем иметь продолжение.

Обратите внимание на то, в какой зоне задержаны молодого человека, и где он оказался сейчас. Это свидетельствует о том, что дальше будем или тему, связанную с судебным, информационным процессом, конфликтом, втягиванием в это дипкорпуса. Украинской стороне надо разрабатывать на сегодня определенные подходы, действия дипкорпуса, консульских учреждений, помощь семье, самому парню. Потому что ситуация обостряется. Очевидно, она растянется во времени. Думаю, что параллельно с этим процессом будет идти работа по так называемым "мирных инициативах" президента Путина. Это все синхронные вещи".

Также читайте: Сообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра

Накануне МИД Украины заявил, что похищенного в Беларуси украинца Гриба содержат в в управлении ФСБ России в Краснодаре.

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси. Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал в Беларусь на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына и " надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

На фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила что " Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ".


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рецензент херой расеи, академик рамзанка дыров...
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Сябры? Ты в курсе что означает это слово? Или оно у тебя на уровне с гидкими - сьвядомы и незалежны?
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А ты типа Беларус? Ты гандон - провокатор мокшанский, под флагом Беларуси. И слово "сябар" не про тебя, гидка тварюка.
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Как ты это определил, ангелочек?
Можешь, кроме брызганья слюной, пример моего мокшанского провокаторского поста привести.
Тебе мама не говорила не посещать форум "Ветерани ЦН - єднаймося !"?
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От тебя, тварь, смердит маскомским говном и через "нет". Никак падлы не уйметесь? Сходи ка лучше ,мразь, пособирай отрезаные вайнахами черепа ваших уёбков в горах Кавказа. Где вы твари, там смерть.
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белорусские власти обделались по полной. русские обвиняют парня в "терроризме", а это значит он должен быть внесен в базы данных. у русских с белорусами ОБЩАЯ база данных, а это значит, что пацана должны были задержать еще на границе БЕЛОРУСЫ! если не задержали, то значит были "в курсе" готовившейся русскими "спецоперации". вот такие он "сябры"...
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союзник куйла где до киева 150 км по асфальтированной дороге, и нет линий обороны, лука который за скидку на газ пойдет на все, и дохера тысяч русни - это не шутки
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Оперативненько так модер стер мій коментар про Луку...
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А наше СБУ? Мало російських опозиціонерів було схоплено на Володимірській? І доправлено до Росії? Розважаєва пам'ятаємо?
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Россия. Москва.

Как то раз пришел к дедушке внук и спрашивает. Расскажи дед как ты на войне воевал.
Дед:
Пошли мы однажды в разведку.
И значит поймали нас немцы в плен и говорят:
- Выбирай рус Иван, либо мы тебя поимеем всем полком в задницу либо расстреляем.
Внук:
И что же дедушка с тобой случилось?
Дед:
Расстреляли меня внучок, расстреляли !
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Русня, на территории дружеского государства, продолжает сунуть палки в колёса.....
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Внуки приходят в гости к деду-фронтовику:
- Дедушка, а ты воевал?
- Да, внучата, воевал.
Внуки рассматривают его фотоальбом и видят фотографию, где дед салютует правой рукой:
- Дедушка как же ты воевал? Ты же с немцами на фотографии честь отдаешь?
- Нет, внучата, вы не поняли. Как немцы пришли, в деревне все разбежались, как крысы, остался один я. Выхожу я из избы, а немцы мне навстречу: "Мы есть щас жеч этот деревня!".
А я, подняв руку, говорю: "Минуточку..."
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Пообещайте Медведчуку маеток в Ждениево спалить, завтра всех заложников )(уйло отпустит...

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Что меня умиляет, Саша - так мода наших политиков подпирать голову кулаком!!! Им кто-то сказал - "так вид умнее"!!! Они - верят!
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вже задовбали тим грибом-ліплять нового мученика навроді Савченко,за ту верещал-верещали поки не зліпили депутатшу тепер за гриба, якого чорта його плонесло в бульбашію-сидів би дома та й годі
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Є- але я не ліплю з них мучеників і не верещу що мій син десь подівся ,бо свиня сама мішок дере- сама й верещить.а за свого сина я сам тримаю відповідь
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сколько людей погорело на пилотке
и сколько ещё погорит!!!
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Скорей всего обменяют на кого то. Вообще соцсети это оружие в руках спецслужб, где красивая блондинка может в реале оказаться бородатым мужиком) нечего вестись на заманухи.
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"...а сама засунет толу под корсет, ты проверяй какого полу твой сосед."(В.С.Высоцкий)
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Один із небагатьох притомних українських політиків...
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В чем реакция нашего мида и педра?Утремся как обычно.
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а какая реакция должна быть? что этого мухомора ктото насильно вывозил в минимордор?
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Не дозволяйте російскому бруду накопичоватись - під виглядом війскових та навчань! Це все вже було у Криму..!!!
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не удивлюсь, если среди радикально настроенних национал-патриотов найдутся какие-нибудь партизани и начнут самостоятельно ликвидировать вражескую агентуру и их холуев, действующих безнаказанно на территории Украине под различними торговими и дипломатическими кришами - и єто будет справедливо
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Совместная?...
Фейкомётное Сборище Блядей и его филиал...
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Дмитро Корчинський
·

Московитські спецслужби нині здійснили два теракти проти кавказців, які беруть участь у визволенні Донбасу і Кавказу.
Біля Бесарабки через підрив автівки вбитий доброволець з батальйону Шейха Мансура.
На виїзді з мечеті на Дехтярівський з АК та дробовика обстріляні дагестанці, які переслідуються московією за участь у кавказькому опорі, дяка Богові всі живі, але двоє поранені.

При підготовці таких акцій заїжджі терористи зазвичай спираються на місцеві кадирівські кадри, на завербованих ефесбешниками ватників і на московську агентуру всередині українських спецслужб.
Також ФСБ по всьому світу використовує блатне середовище, яке давно розповзлося за межі ерефії.
Центрами духовного "окормлєнія" всіх цих "трудящих" є київська митрополія МП, промосковські мечеті, на зразок тієї, що на Татарці, ватні телеканали тощо.
Їх і треба ліквідувати першочергово.
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А що білоруського посла не викликали у МЗС України для надання роз"яснень..........!!!!!!!!!
І що не запитували у нього хто керує у Білорусії.
Зрозуміло що питання ці риторичні, але протоколу треба дотримуватись.
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Значит нужно ввести санкции против Белоруссии.
Или вы только языком трепать будете?
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нужно. но не из за этого гриба, он никто и зовут его никак а за ввоз в БеларуССию зеленых зайцев хуйла.
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И за то и за другое.
А Гриб, каким бы придурком он не был - гражданин Украины.
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меня заблокировали русру, значит в бывшие соцреспублики или через соцреспублики ни ногой
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что этот гриб знает, нахрен он им? вроде фигура неизвестная, да и серая как мышь.
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дуже прикро, що рашинські шакали використовують білорусів, як дешевих повій в своїх підлотах...і цей випадок з молодим хворим хлопцем - ложка дьогтю в наших стосунках з білорусами...зіпсували бочку меду...тому ще більше тривоги та неспокою за ці їхні спільні воєнні навчання...Відведи, Господи!!!
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Да понятно,что Беларусь имеет к этому отношение! Это позорная операция! А пацана жалко, девятнадцать лет все таки ( ужас какой...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБессмертный: задержание Гриба - это совместная спецоперация Беларуси и России
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