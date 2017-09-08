 С этого месяце военнослужащие будут получать повышенное денежное вознаграждение за участие в АТО, - Полторак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"В этом месяце военнослужащие ВСУ получат первые увеличенные выплаты на первой линии обороны дополнительно 10 тыс. гривен, на второй - 4,5 тыс. гривен. Также военнослужащие востребованных и опасных профессий как разведчики, военные танковых подразделений и другие специалисты будут получать еще дополнительное денежное содержание - надбавки за прохождение службы в этих подразделениях", - подчеркнул министр.
"Еще в 2015 году мы сделали верный шаг когда надбавки и на первой и на второй линии соприкосновения стали одинаковыми. Ранее было - чем больше звание, тем больше надбавка. Сейчас все получают одинаково: что генерал, полковник, что контрактник", - сообщил Полторак.
Он также отметил, что 1 января следующего года будет полностью изменен порядок начисления денежного содержания военнослужащих ВСУ.
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