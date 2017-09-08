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 Политика Украины
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 С этого месяце военнослужащие будут получать повышенное денежное вознаграждение за участие в АТО, - Полторак

полторак

Во время пребывания в зоне АТО министр обороны Украины Степан Полторак сообщил военным об изменениях в денежном обеспечении военнослужащих ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"В этом месяце военнослужащие ВСУ получат первые увеличенные выплаты на первой линии обороны дополнительно 10 тыс. гривен, на второй - 4,5 тыс. гривен. Также военнослужащие востребованных и опасных профессий как разведчики, военные танковых подразделений и другие специалисты будут получать еще дополнительное денежное содержание - надбавки за прохождение службы в этих подразделениях", - подчеркнул министр.

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"Еще в 2015 году мы сделали верный шаг когда надбавки и на первой и на второй линии соприкосновения стали одинаковыми. Ранее было - чем больше звание, тем больше надбавка. Сейчас все получают одинаково: что генерал, полковник, что контрактник", - сообщил Полторак.

Он также отметил, что 1 января следующего года будет полностью изменен порядок начисления денежного содержания военнослужащих ВСУ.

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