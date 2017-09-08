 С этого месяца военнослужащие будут получать повышенное денежное вознаграждение за участие в АТО, - Полторак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"В этом месяце военнослужащие ВСУ получат первые увеличенные выплаты на первой линии обороны дополнительно 10 тыс. гривен, на второй - 4,5 тыс. гривен. Также военнослужащие востребованных и опасных профессий как разведчики, военные танковых подразделений и другие специалисты будут получать еще дополнительное денежное содержание - надбавки за прохождение службы в этих подразделениях", - подчеркнул министр.
"Еще в 2015 году мы сделали верный шаг когда надбавки и на первой и на второй линии соприкосновения стали одинаковыми. Ранее было - чем больше звание, тем больше надбавка. Сейчас все получают одинаково: что генерал, полковник, что контрактник", - сообщил Полторак.
Он также отметил, что 1 января следующего года будет полностью изменен порядок начисления денежного содержания военнослужащих ВСУ.
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лучше бы сказал военнослужащим какая их конкретно цель стояния там и сколько еще стоять без дела.. месяц, год, два, три, четыре...десять ??? почему уже не построить там стену 3-х метровую ? сколько еще порох думает тянуть кота за яйца ?
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или освобождать свою територию или давно уже построили бы стену 3-4-х метровую..
а так - стояние и съедание (сжигание) ресурсов..ну и моральный дух наших воинов сколько еще будет высоким от такого стояния один, два, три .. десять лет стояния ?
иногда мне кажется, что это стояние и есть основная цель хуйла, (и может теперь и пороха.. ), высасывание огромных ресурсов из страны .
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Евгений Гипер,Константин Григоришин,Муса и Мавлит Бажаевы,Виктор Нусенкис,Олег Дерипаска,Александр Катунин,Михаил Фридман,Олег Бойко,Игорь Кесаев,Владимир Евтушенков,Роман Абрамович,Андрей Клямко,Вагит Алекперов,Алексей Мордашов,Искандер Махмудов,Виктор Харитонин и Аркадий Ротенберг.
Ужос,сколько кацаПсинов...
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Или в редакции дзеньзьорра у кого-то день рождения ?
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"Там депутаты из партии Порошенко керуют. Романюк. С ним можно работать", - переговоры террористов "ДНР" об отмывании денег через украинский "Кристалбанк". АУДИО
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