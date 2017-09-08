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 Политика Украины
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Все про:армия (8138) зарплата (1753) военнослужащие (3968) Полторак (941)

 С этого месяца военнослужащие будут получать повышенное денежное вознаграждение за участие в АТО, - Полторак

полторак

Во время пребывания в зоне АТО министр обороны Украины Степан Полторак сообщил военным об изменениях в денежном обеспечении военнослужащих ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"В этом месяце военнослужащие ВСУ получат первые увеличенные выплаты на первой линии обороны дополнительно 10 тыс. гривен, на второй - 4,5 тыс. гривен. Также военнослужащие востребованных и опасных профессий как разведчики, военные танковых подразделений и другие специалисты будут получать еще дополнительное денежное содержание - надбавки за прохождение службы в этих подразделениях", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министр Полторак в зоне АТО вручил награды разведчикам и танкистам

"Еще в 2015 году мы сделали верный шаг когда надбавки и на первой и на второй линии соприкосновения стали одинаковыми. Ранее было - чем больше звание, тем больше надбавка. Сейчас все получают одинаково: что генерал, полковник, что контрактник", - сообщил Полторак.

Он также отметил, что 1 января следующего года будет полностью изменен порядок начисления денежного содержания военнослужащих ВСУ.

Также читайте: Минобороны утвердило план строительства 100 общежитий для контрактников стоимостью 1 млрд грн, - Полторак
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Сегодня на заводе Малышева в Харькове презентовали новейший танк, собранный по стандартам НАТО "ятаган". Танк был собран для Турции, но теперь пойдёт для ВСУ. Внешне крутая машина, если пойдёт в серию то пипец русне.)
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выкачка денег из страны и народа...
лучше бы сказал военнослужащим какая их конкретно цель стояния там и сколько еще стоять без дела.. месяц, год, два, три, четыре...десять ??? почему уже не построить там стену 3-х метровую ? сколько еще порох думает тянуть кота за яйца ?
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а то они без тебя не знают за что там стоят, такие дети неразумные
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вот именно, что стоят..какая то стояча война получается?
или освобождать свою територию или давно уже построили бы стену 3-4-х метровую..
а так - стояние и съедание (сжигание) ресурсов..ну и моральный дух наших воинов сколько еще будет высоким от такого стояния один, два, три .. десять лет стояния ?

иногда мне кажется, что это стояние и есть основная цель хуйла, (и может теперь и пороха.. ), высасывание огромных ресурсов из страны .
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то есть налогоплательщиков спрашивать даже не собираются согласны ли они чтобы налоги так тратились в пустую
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зачем нам мнение кацапских налогоплательщиков?
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ну конечно, вам половина страны не нужна, люди ценой своего здоровья и жизни отдают этой стране налоги таким коррупционерам и никудышным воякам которые свою территорию за три года не смогли отбить
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РАБссия назвала 16 кацаПсинских миллиардеров, бизнесу которых в Украине грозят санкции Конгресса США,среди них :
Евгений Гипер,Константин Григоришин,Муса и Мавлит Бажаевы,Виктор Нусенкис,Олег Дерипаска,Александр Катунин,Михаил Фридман,Олег Бойко,Игорь Кесаев,Владимир Евтушенков,Роман Абрамович,Андрей Клямко,Вагит Алекперов,Алексей Мордашов,Искандер Махмудов,Виктор Харитонин и Аркадий Ротенберг.
Ужос,сколько кацаПсинов...
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Видимо после того как прописали Никитенко, в штабе началась мышиная возня.
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я в дохлом совке получал 3,50 ржублей первые полгода учебки,потом 25,80 крутое бабло для защиты дохлого совка...
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для сравнения тогда в 1966 году,рядовой США получал чистыми 600 баксов
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Кремлеботы даже здесь нашли чем зраду в головы идиотов наложить ))).
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Петя хитрый олень, провозгласил после своего избрания мирный план чтоб затянуть войну и угробить как можно больше добровольцев и не только...а теперь удобно усевшись в кресло, набивает карманы и чуть что "не шатайте лодку"... Жаль что находятся отморозки которые на Петю променяли Украину, политологи, боты, волонтеры, одним словом весь геморой страны сейчас проходит кастинг в разных номинациях...
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"С этого месяце" - он что, выпил ?
Или в редакции дзеньзьорра у кого-то день рождения ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС этого месяца военнослужащие будут получать повышенное денежное вознаграждение за участие в АТО, - Полторак
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