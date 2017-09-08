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 Политика Украины
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 "Нафтогаз" и "Газпром" не достигли нужного прогресса по формуле цены на газ, окончательное решение вынесет Стокгольмский арбитраж, - Коболев

коболев

НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" получат окончательные решения по формуле цены на газ уже в Стокгольмском арбитраже

Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"По требованию трибунала мы провели переговоры с Газпромом по контракту на покупку-продажу газа. Они недавно завершились и по их результатам мы идем в трибунал для получения окончательного решения по новой формуле и некоторым другим аспектам дальнейшей работы с этой компанией", - сказал он в эфире "5 канала" в пятницу вечером.

"Я бы сказал аккуратно: мы не достигли того прогресса на который рассчитывал трибунал", - добавил глава НАК.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" и "Газпром" 31 мая 2017 года получили отдельное решение Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку газа. Стокгольмский трибунал удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены в контракте на поставку газа с "Газпромом" с учетом рыночных условий, а также отменил требования "Газпрома" к НАК по условию "бери или плати" и полностью отменил запрет на реэкспорт Украиной газа.

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Расчет сумм компенсаций, полагающихся по отдельному решению Стокгольмского арбитража в деле о споре "Нафтогаза" с "Газпром", и в целом окончательное решение должны быть формализованы в ноябре 2017 года.

По данным НАК, трибунал, в частности, кардинально пересмотрел формулу цены в контракте на поставку газа между "Нафтогазом " и "Газпромом", которая теперь зависит не от цен на нефтепродукты (газойль и мазут - Ред.), а от цены газа на рынке.
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"По данным НАК, трибунал, в частности, кардинально пересмотрел формулу цены в контракте на поставку газа между "Нафтогазом " и "Газпромом", которая теперь зависит не от цен на нефтепродукты (газойль и мазут - Ред.), а от цены газа на рынке", - то есть цены на газ будут падать.
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У рыжего кругом одна победа над кацапами. А цена на газ для потребителя только растёт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" и "Газпром" не достигли нужного прогресса по формуле цены на газ, окончательное решение вынесет Стокгольмский арбитраж, - Коболев
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