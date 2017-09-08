 Задержаны трое лиц, подозреваемых в присвоении 40 млн грн ГП "Укрхимтрансаммиак", - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
В частности, исполняющего обязанности директора ГП "Укрхимтрансаммиак" подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), двух руководителей частных предприятий, задействованных в схеме завладения средствами ГП и их дальнейшей легализации подозревают в преступлении, предусмотренном ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины.
По версии следствия, в течение 2014 указанные лица вступили в преступный сговор с целью завладения средствами, которые предназначались для выполнения работ по техническому переоснащению локальных систем оповещения населения, проживающего в 2,5-километровой зоне от оси украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса".
Как выяснили сыщики, основная часть средств была оплачена на условиях предоплаты на счета подконтрольных предприятий, а затем использована подозреваемыми для собственных нужд.
Сейчас продолжаются обыски в административном здании ГП "Укрхимтрансаммиак", офисных помещениях частных предприятий, помещениях подозреваемых, осуществляются другие неотложные следственные действия, направленные на сбор дополнительной доказательной базы и установления других возможных участников преступной схемы.
Детективы НАБУ и прокуроры САП будут ходатайствовать перед судом об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 13,6 млн грн каждому.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в феврале 2016 года.
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