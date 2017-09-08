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 Происшествия
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 Задержаны трое лиц, подозреваемых в присвоении 40 млн грн ГП "Укрхимтрансаммиак", - НАБУ

набу

8 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали трех человек по подозрению в завладении более 40 млн грн средств государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак". Задержанным сообщено о подозрении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В частности, исполняющего обязанности директора ГП "Укрхимтрансаммиак" подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), двух руководителей частных предприятий, задействованных в схеме завладения средствами ГП и их дальнейшей легализации подозревают в преступлении, предусмотренном ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины.

По версии следствия, в течение 2014 указанные лица вступили в преступный сговор с целью завладения средствами, которые предназначались для выполнения работ по техническому переоснащению локальных систем оповещения населения, проживающего в 2,5-километровой зоне от оси украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

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Как выяснили сыщики, основная часть средств была оплачена на условиях предоплаты на счета подконтрольных предприятий, а затем использована подозреваемыми для собственных нужд.

Сейчас продолжаются обыски в административном здании ГП "Укрхимтрансаммиак", офисных помещениях частных предприятий, помещениях подозреваемых, осуществляются другие неотложные следственные действия, направленные на сбор дополнительной доказательной базы и установления других возможных участников преступной схемы.

Детективы НАБУ и прокуроры САП будут ходатайствовать перед судом об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 13,6 млн грн каждому.

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Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в феврале 2016 года.
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Веришь в это?)) Кто в этом уебанстве ответил вообще?))
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...а я про що 1лям на трьох (застави) і 39 лямів "нужным людям" за отмазку (щоб пробачили засранців)
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40 на 3 плохо делится . где то четвёртый должен быть .
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Ощущение,что мы живем во времена Ильфа и Петрова..:)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержаны трое лиц, подозреваемых в присвоении 40 млн грн ГП "Укрхимтрансаммиак", - НАБУ
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