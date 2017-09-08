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 Политика Украины
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Все про:ВР (22990) Парубий (1573) реформы (2816)

 На следующей пленарной неделе Рада начнет рассмотрение судебной, медицинской и пенсионной реформ, - Парубий

парубий

Для сохранения сроков рассмотрения и принятия Государственного бюджета на следующий год необходимо учитывать, как и когда будут одобрены решения по рассматриваемым реформ: судебной, медицинской и пенсионной.

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Парубий в интервью телеканалу "Рада" в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Принимая каждую из реформ, мы закладываем логику изменений в проект бюджета, принимая пенсионную реформу - мы закладываем логику самого бюджета", - сказал Парубий.

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Председатель Парламента сообщил, что проект бюджета будет представлен Правительством в сроки, предусмотренные законом - до 15 сентября. "Но потом нам придется провести кропотливую и детальную работу, чтобы сопоставить этот проект с теми финансовым потребностям, которые возникли при принятии реформ", -подчеркнул он.

"В плане формирования главного финансового документа государства осень будет сложной, - отметил Парубий, - надо будет согласовать все финансовые потребности для реализации реформ, заложить их в бюджет".

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В то же время Парубий заявил, что "настроен оптимистично", "первый день сессии дает основания к этому оптимизму".

Председатель Парламента отметил, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада Украины будет работать над проектами законов, касающихся судебной реформы, затем к рассмотрению поступят пенсионная и медицинская реформы.

"Эти две реформы очень масштабными, поэтому сначала будет рассматриваться судебная, а потом все остальные", - сказал он.

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По словам Парубия, есть много вопросов национальной безопасности, которые стоят на повестке дня. Он не исключает, что в промежутке между реформами могут рассматриваться и приниматься законопроекты, которых требует сегодняшний день.

"Парламент продемонстрировал способность работать системно, эффективно, и я думаю, что все эти планы, которые есть на осень, мы сможем реализовать", - подчеркнул Председатель Верховной Рады".

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Одним голосованием всё приймут .чего на роботу каждый день лазить ?
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ОДНИМ :-
1. Судебной - "ШОБ НЕ ВЯКАЛИ, ТО, ШО ИМ НЕ ХОЧЕТСЯ"....
2. Медицинской - "ШОБ ПОВЫЗДЫХАЛИ БЫСТРЕЙ" ...
3. Пансионной - "ШОБ ДАЖЕ И ГРОБОВЫЕ НЕ ДАВАТЬ,
ШОП ПЕНСИОНЕРЫ САМОЗАКАПЫВАЛИСЬ " ...
ПАРУБИЮ - ЛОБОТЕРАПИЮ !!! На следующей пленарной неделе Рада начнет рассмотрение судебной, медицинской и пенсионной реформ, - Парубий - Цензор.НЕТ 8897

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Эти сволочи поставили задачу уничтожить минимум половину населения Украины !!!
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Палубий, за что ты так ненавидишь украинский народ?
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Он его любит, народ...
НО 30 СЕРЕБРЯННИКОВ БОЛЬШЕ

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А чего ты не работаешь в свои 55 ? сидишь тут с утра до вечера . не будет стажа не будет пенсии .
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Чого ти вирішив, що я не працюю? В мене власна фірма вже 15 років. А зараз я таки вдома після операції.
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судя по тому сколько ты тут сидишь , то у тебя реабилитационный период чёто затянулся .
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Ти скільки років вже після операції? А фірма яка - шоколадосос?
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если для этого будут тащить бабло из кармана народа-то нафиг надо.
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это будут такие же рехформы как и полюции??? Может не нужно?
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Будет, начнет, сделает... бу сделано - короче...
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Так вроде петя сказал,что судебная рехформа успешная)))Результаты видим каждый день.Астанавись,а то вдруг и парашу по судебной системе переплюнем
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Какие реформы может принять кодло аморальных ублюдков и негодяев? Сюрреализм .....
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Реформы состоят в изменении названия лекарств, при этом их цена возрастет разав три.
А пенсионеры- отработанный материал - нет человека - нет проблем
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...плюс платна медицина ..! ...Була інфа .чому відсторонили від прийняття мед реформи профільний комітет у ВР деп. Богомолець ..в якому не підтримали *барижну мед реформу * !!!
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"Вы ставите нереальные планы.Это,как его,волюнтаризм"...(с).
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для многих из вас она должна бы стать просто "нарной"...
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Ну,это пэз..ец.Прийдется и осенние каникулы делать трудягам.
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У общества должен быть инструмент влияния на все ветви власти
между выборами. Законы об импичменте президента, о досрочном роспуске
парламента, о подотчетности депутата избирателям своего округа и отзыве
депутата с ясной и четкой процедурой должны быть обязательно! Это
обязательно и в первую очередь должен обеспечить новый парламент. Иначе, снова
- вон!!!
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а як там з зеленим)) (баксовим))) забезпеченням голосування, хто спонсор?!
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механически, путем отсечения верхней части туловища лишним депутуткам.
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Во что будут рассматривать, в лупу, микроскоп, телескоп или на глаз?...
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Без реформ страна просто превратится в застойное болото. Я за реформы и 100% поддерживаю курс правительства уважаемого премьер-министра Гройсмана под руководством уважаемого Президента нашей страны Петра Алексеевича Порошенко.
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ты мне сейчас прям генсеков напомнил,*и лично Л.И. Брежнева*
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Короче у нашего поколения пенсий не будет, и мед услуг тоже не будет.. поэтому вымрем все, у кого денег нет...
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Украинцы, гасим порохоботов по всей стране. Как только слышишь "Порошенко наш президент" или "Вали в свою Россию" - БЕЙ ТАБЛО не раздумывая!
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А в ответ тоже можно получить в то же табло дафук.
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На всех политиках, которые продолжают пастись в этой зРаде следует ставить крест...
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Транш ...траш .. ..Баригам потрібно бабло ...*на распіл * !!!!
.
.
......
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Это какие? 145,146 и 147? Подскажите, я уже со счета сбился.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа следующей пленарной неделе Рада начнет рассмотрение судебной, медицинской и пенсионной реформ, - Парубий
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