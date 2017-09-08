 На следующей пленарной неделе Рада начнет рассмотрение судебной, медицинской и пенсионной реформ, - Парубий

Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Парубий в интервью телеканалу "Рада" в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу парламента.
"Принимая каждую из реформ, мы закладываем логику изменений в проект бюджета, принимая пенсионную реформу - мы закладываем логику самого бюджета", - сказал Парубий.
Председатель Парламента сообщил, что проект бюджета будет представлен Правительством в сроки, предусмотренные законом - до 15 сентября. "Но потом нам придется провести кропотливую и детальную работу, чтобы сопоставить этот проект с теми финансовым потребностям, которые возникли при принятии реформ", -подчеркнул он.
"В плане формирования главного финансового документа государства осень будет сложной, - отметил Парубий, - надо будет согласовать все финансовые потребности для реализации реформ, заложить их в бюджет".
В то же время Парубий заявил, что "настроен оптимистично", "первый день сессии дает основания к этому оптимизму".
Председатель Парламента отметил, что на следующей пленарной неделе Верховная Рада Украины будет работать над проектами законов, касающихся судебной реформы, затем к рассмотрению поступят пенсионная и медицинская реформы.
"Эти две реформы очень масштабными, поэтому сначала будет рассматриваться судебная, а потом все остальные", - сказал он.
По словам Парубия, есть много вопросов национальной безопасности, которые стоят на повестке дня. Он не исключает, что в промежутке между реформами могут рассматриваться и приниматься законопроекты, которых требует сегодняшний день.
"Парламент продемонстрировал способность работать системно, эффективно, и я думаю, что все эти планы, которые есть на осень, мы сможем реализовать", - подчеркнул Председатель Верховной Рады".
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1. Судебной - "ШОБ НЕ ВЯКАЛИ, ТО, ШО ИМ НЕ ХОЧЕТСЯ"....
2. Медицинской - "ШОБ ПОВЫЗДЫХАЛИ БЫСТРЕЙ" ...
3. Пансионной - "ШОБ ДАЖЕ И ГРОБОВЫЕ НЕ ДАВАТЬ,
ШОП ПЕНСИОНЕРЫ САМОЗАКАПЫВАЛИСЬ " ...
ПАРУБИЮ - ЛОБОТЕРАПИЮ !!!
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НО 30 СЕРЕБРЯННИКОВ БОЛЬШЕ
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А пенсионеры- отработанный материал - нет человека - нет проблем
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между выборами. Законы об импичменте президента, о досрочном роспуске
парламента, о подотчетности депутата избирателям своего округа и отзыве
депутата с ясной и четкой процедурой должны быть обязательно! Это
обязательно и в первую очередь должен обеспечить новый парламент. Иначе, снова
- вон!!!
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