EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Происшествия
  1372  29
Материалы по теме:
Все про:авто (4563) Киев (18099) МВД (8387) чеченцы (175)

 Полиция с привлечением Нацгвардии усиливает патрулирование центра Киева и метрополитена, - МВД

мвд

Полиция с привлечением сотрудников Национальной гвардии Украины усиливает патрулирование центра Киева и столичного метрополитена

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства внутренних дел Украины.

Также читайте: Тимур Махаури имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами и был известным в криминальных кругах, - Артем Шевченко

"Полиция Киева усиливает патрулирование центра города и метрополитена. Привлечена Нацгвардия", - сказано в сообщении.



Полиция с привлечением Нацгвардии усиливает патрулирование центра Киева и метрополитена, - МВД 01

Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А вчера или месяц-год назад это завадило бы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аванюрист опаснее любого террориста-тот может взорвать десятки а популист миллионы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
просто так.. миллионы не "взорвуться".. Хуже любого популиста.. дурак
 показать весь комментарий
Ответить
 
По ТСН корреспонденты назвали это терактом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Звичайно, що кореспонденти не дають визначення злочину. Але за свої слова вони відповідають.
 показать весь комментарий
Ответить
 
При полном попустительстве коррупционной шайки Авакова идёт жесточайший криминальный передел Киева и Украины ,полиция стала простым статистом !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не6 мели ХЕРНЮ -- ХУ?ЛО в УКраине на каждом углу и такие как ты .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У вас там в США ураганы и Трамп-а мы здесь и без вас разберемся что к чему.
 показать весь комментарий
Ответить
 
як кажуть артилеристи, снаряд в одну воронку попадає дуже рідко!
профілактика не повинна буди профанацією!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока " Пети Симоненко " и их друзья будут безнаказанно гулять по Украине --- все так и будет . Большевики были не дураки -- на Белый террор сразу ответили красным террором . Чего межуемся ?? Что ждем ??? Дождемся --опять Витя Янукович в страусиных туфлях в Украину приедет -- " законный " Президент . А предателей в Украине как блох на дворняге Шарике .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Странно,что до сих пор не взорваны ВР,МВД,СБУ,МО.Балаклею иСватово взорвали.Бузину,Воронёнкова,Атошников -тоже.А вот Грицака и Авакова-нет? Не странно ли это?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обычная криминальная разборка между бандитами-полиция все не может проконтролировать. В ЕС теракты похуже а никто полицию не винит в этом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сегодня днем был на Лютеранской на пересечении с Будковой. Столько припакованной беркутни... пардон ноцгвардее не было даже 30 ноября 2013 года. Так шо патрулируют они еще до взрыва. Як зналы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что хреново что не твое авто рванули российские братья ?? Нац гвардейцы тебе козлу мешают -- а где бы ты был сегодня без них скажи ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Они мессию ждут 10 сентября.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Козел твоему папе дырку в гандоне рогами проколол. От он точно козел
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты прав наполовину --козел такой как ты из России правда в моем Донецке с поддержкой таких как ты снаряд вогнал в дом моего папы --- участника Отечественной войны и кавалера 9 орденов ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мой покойный папа был уважаемый в те времена человек и не тебе его осуждать дафук.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во всем мире происходят такие вещи и мы не исключение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полиция в отличии от милиции имеет большое доверие в народа и ее надо не ругать а помогать и поддерживать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
может, пора диванным "патриотам" вместо пи####больства на форумах устроить Рамзанке аналогичный фейерверк?
хуйло будет в ахуе, отвечаю
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция с привлечением Нацгвардии усиливает патрулирование центра Киева и метрополитена, - МВД
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти