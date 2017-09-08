 Полиция с привлечением Нацгвардии усиливает патрулирование центра Киева и метрополитена, - МВД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства внутренних дел Украины.
"Полиция Киева усиливает патрулирование центра города и метрополитена. Привлечена Нацгвардия", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир - ребенок, не пострадал. По информации родственников погибшего, Махаури воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона.
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профілактика не повинна буди профанацією!
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хуйло будет в ахуе, отвечаю
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