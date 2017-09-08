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 Тимур Махаури имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами и был известным в криминальных кругах, - Артем Шевченко

тимур махаури

По предварительным данным следствия, в пятницу вечером в центре Киева путем закладки взрывного устройства был взорван автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией, в результате чего погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, его жена получила тяжелые ранения, а третий пассажир – ребенок, не пострадал.

Об этом в ходе брифинга для СМИ в пятницу вечером рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: В результате взрыва авто в центре Киева погиб Тимур Махаури - доброволец чеченского батальона имени шейха Мансура, - брат

"В автомобиле находилось три человека: это мужчина, который погиб, это женщина, которая получила серьезные повреждения и сейчас за ее жизнь борются медики, и это ребенок, который выжил, и жизни которого ничто не угрожает".

По его словам, открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом).

"Известно, что это личность, известная в криминальных кругах, его зовут Тимур Махаури. Он имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами. Он также задерживался и привлекался к ответственности в этом году в Украине, но заключил сделку со следствием и получил условный срок за преступление. Он обвинялся, если не ошибаюсь, за незаконное хранение оружия. В суде в соответствии с соглашением со следствием признал свою вину, получил 5 лет с 3 годами отсрочки. Тогда при нем было изъято удостоверение, в котором было написано, что он был бойцом батальона Шейха Мансура...", - рассказал Артем Шевченко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Автомобиль взорвался в центре Киева, есть потерпевшие (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

А.Шевченко уточнил, что женщина, которая находилась в автомобиле, является женой погибшего, однако он добавил, что для окончательного установления родственных связей между погибшим, женщиной и ребенком, необходимо провести следственные действия, для которых необходимо время.

По его словам, убийство было неслучайным: хотели убить именно этого человека.

Как сообщалось ранее, при взрыве автомобиля возле Бессарабского рынка (ул.Большая Васильковская,5) в центре Киева погиб воевавший на востоке Украины боец добровольческого батальона Тимур Махаури, заявили в эфире его знакомые, прибывшие на место происшествия.
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Шоколадные выплятки тут как тут, всегда защитят действия пуйла, рошена, импотентной рошеновской СБУ... даже обгадив добровольцев, проливавших кровь за Украину.
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ну конечно это порошенко развалял 8 - ую пирамиду света .
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Я бы не был таким наивным. Это я про импотентность рошеновскую. Чеченские добровольцы,это как раз те,кто молчать и покорно слушать не станут,если их будут пытаться дурачить. Рошену они в первую очередь не нужны !
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Саме так,навіть якщо це вбивство є кремлівським,ТО ВОНО ЗРОБЛЕНЕ З ПОТУРАННЯ СБУ!!!
Ці тварі за одно,коли справа стосується добровольців,патріотів,"непокірних" журналістів,волонтерів,політичних конкурентів і т.д.
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Ниже писали, что в Турции этот патриот-доброволец Тимур Махаури осужден к пожизненному заключению еще в 2014 (когда Турция вставила нож Путину ниже пояса). И обвиняют его в убийстве 5 человек ( чеченских сепаратистов , а по нашему - борцов за свободу Чечни). Не все, кто приехал в Украину убивать, являются патриотами и нашими друзьями.
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геббельсовские мантры шоколадных нелюдей не актуальны
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а ТИ ТОДІ ХТО ? диваний дрочілка , за якого подібні люди ВМИРАЮТЬ .... і за це їх подібні ТОБІ обхезують... радій ТИ ДОСТОЙНИЙ ПОРОХА даючого чупачупссосать....
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Ну, в предыдущей статье тот, кто воевал за свободу Украины, герой.
Тут, он связан с уголовным миром. Разбирайся. Ты же в речах пэти разбираешься, даже веришь тем речам, а тут запуталась
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- если намёк что погибший преступник - почему не сидел? Может быть лучше авакоцы таки объяснят - что вообще происходит со взывами, террором и преступностью в Киеве и всей Украине? В отставку никто не собирается?
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Он имеет обвинение в Турции . Грозит пожизненное за убийство 5 чеченцев. У нас он под другой фамилией и именем. Потому его и не выдали.
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Владимр Святюк/// Можливо ти не в знаєш, так знай, в Турції, Тимур був ПОВНІСТЮ ВИПРАВДАНИЙ. Ну а якщо знаєш і пишеш то ... , ну сам знаєш.
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Оно может бы и правда, если бы в Киеве преспокойно не бегали киллеры и подрывники ФСБ при поддерже СБУ и прочих смешных украинских спецслужб.
Это не частный случай, а практически повседневность.
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Так чего же тогда так мало террактов и массовость погибших нет, если СБУ поддерживает ФСБ?
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Ты видно новости не читаешь. У нас именно массово подрываю и убивают.
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По сравнению с спецслужбами Европы, у нас суперразведка, при чем построенная за 3 года
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российского разведчика Литвиненко и в Англии нашли и убили .Это уже английский суд сказал . так что английская разведка на россию работает?
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А чому ви порівнюєте з невдалими діями зарубіжні спецслужби з нашими???
Якби в Англіїї,чи будь де були такі СБУ-ики,які співпрацюють з ФСБ-ами,ТО ТЕРАКТІВ БУЛО Б В СОТНІ РАЗ БІЛЬШЕ!!!
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Твои слова истинны. Жаль ,что только гнева в них маловато.
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Типа криминальные разборки. Импотентные и продажные наши силовики. Начало доставать...
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что то я вообще перестаю понимать...если такая подробная инфа оперативно всплыла о криминале значит все *службы*знали?тогда кто он ,авторитет или атошник??
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интересная тенденция у аваковцев прослеживается...

1. для Осмаева с Акуевой (не совсем чеченцев) и версия официальная нашлась, которая на голову не налазит, и про третий "пестиль" тихо забыли, и кидалу сделали наемным убийцей и про паспорт его тишина. Это батальон Джахара Дудаева.
2 а вот для бойцов бата имени Шейха Мансура уже другой подход, они уже тихо становятся уголовниками ...

"мутняк" это все какой то ...
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Тимура Махаури обвиняют в убийстве 5 чеченцев-сепаратистов (по нашему- борцов за свободу Чечни).
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кто его обвиняет, это гос обвинение или так частный треп, фамилию обвинителя в студию?
Да Турция задержала по подозрению и отпустила! ВсЁ!!! Тема должна быть закрыта.
Его подозревают, может быть, но судя по тому что он на свободе никто ничего доказать не смог.

Тимура Махаури в январе 2017 года задерживала полиция Киева. Во время преследования машины с грузинскими номерами, полицейские обнаружили у мужчины два пистолета. Он также имел при себе удостоверение на имя Тимура Махаури - разведчика Чеченского батальона имени шейха Мансура. И он опять на свободе. ...

Батальон был создан в октябре 2014 года в Дании. Инициатором его создания стало общественно-политическое движение «Свободный Кавказ», которое было создано в 2006 году. 25 октября 2014 года президиум ОПД «Свободный Кавказ» заявил о создании батальона для участия в вооружённом конфликте на востоке Украины. Данный батальон стал вторым, после ранее сформированного батальона им. Джохара Дудаева, который хорошо зарекомендовал себя и получил одобрение и поддержку со стороны украинского правительства.

Если бы у чеченцев- борцов за свободу Ичкерии были бы сомнения в отношении Тимура Махаури, его не было в составе этого батальона и в живых возможно уже давно не было.
Но что доподлинно известно так это то, что погибший Тимур Махаури считают личным врагом Рамзана Кадырова.
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Вот именно, что если то кадыровцы подорвали, то они охотятся с запугиванием за многими. Тогда это теракт.
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А тетке ногу оторвало... чертов кошмар. Мне не хочется читать новости, в последнее время. Я и не читаю, практически. Провоцируют на депрессняк...
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ты своего мерена отремонтировал?говорят идет потепление ,так что в путь можно в Черновйи,жена я так понял она тебе уже не нужна ,обременений нет,отдыхай!
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Нужен коммент Окуевой!Она быстрей разберётся в хитросплетениях правды и клеветы.
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так шо це було?!
те що це було з кацяпської сторони диверсія - 99%
тепер треба розуміти, що наші - СБУ і поліцаї, результати вивчають???
а попередити ні як?
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что, нельзя создать один легион, вернее добробат для иностранцев и пусть выясняют там отношения. Пусть разный криминалитет не бросает тень на настоящих воинов!
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Царствие небесное воину Чечни-Украины! Жаль, уходят те, кто защищает нашу землю точно не на словах.
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кива чешет по михо и кремль))))
урки списали пикового
а виноваты михо и кацапы???
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Ага. Перед тем, как этот наркоман начал феерить поносом, думал, припишет оно к этом происшествию визит Михи или нет?? Таки приписал СЦУКО!!!
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А хфамилия у этого барыги есть? а то мой сосед Витёк тоже барыга .завтра спрошу его почему он грузин не любит .
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Чем таким он отличился на войне ,что его убрали посреди Киева? Ближе и понятнее уголовные разборки!
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Методичку смени.Журналиста ,тоже в Киеве взорвали.
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Пля ...! Та єб ...ніть по якомусь касабському *гниді цабе * !. ....Чи знищіть на кінець тих *зажерченків* !!!..Покажіть ..що в нас теж є..*служба* !!!
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.Тимур Махаури имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами и был известным в криминальных кругах, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 8375....
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Залимхана Яндарбиева Путлер взорвал в Катаре
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Было. Политическое убийство и есть теракт.
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ПОВТОРНИЙ ТЕРАКТ В ЦЕНТРІ КИЄВА - Артем Шевченко обгадил добровольцев , проливавших кровь за Украину. Оружие он носил для самозащиты так как пережил 2 покушения. Личный враг Кадырова. Пытался получить разрешение на ношение оружия но ему не дали. / В сучасній історії людства мабуть ще не було прикладів коли країни, які фактично знаходяться в стані війни, підтримували між собою дипломатичні стосунки. /
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Мусора тут как тут со своими "версиями" и почему то всегда они в одну сторону.Смешные и унылые.
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Им не по силам раскрыть политическое убийство (теракт).
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Да мусарня и филиал фсб,давно превратились в комерческие лавочки и узкосемейные кланы.Адекватным людям это понятно и ничего от них давно адекватные люди не ждут.Остался один иститут в этой стране ,за который Украина и Украинцы хватаются как за спасательный круг.Это армия,но без муженок и ему подобных.Они на деле доказали ,что Ураина есть и будет!.
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пора устроить Рамзанке такой же фейерверк
хуйло будет в ахуе, отвечаю
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТимур Махаури имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами и был известным в криминальных кругах, - Артем Шевченко
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