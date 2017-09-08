 Тимур Махаури имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами и был известным в криминальных кругах, - Артем Шевченко

Об этом в ходе брифинга для СМИ в пятницу вечером рассказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина "В автомобиле находилось три человека: это мужчина, который погиб, это женщина, которая получила серьезные повреждения и сейчас за ее жизнь борются медики, и это ребенок, который выжил, и жизни которого ничто не угрожает".По его словам, открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом).

"Известно, что это личность, известная в криминальных кругах, его зовут Тимур Махаури. Он имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами. Он также задерживался и привлекался к ответственности в этом году в Украине, но заключил сделку со следствием и получил условный срок за преступление. Он обвинялся, если не ошибаюсь, за незаконное хранение оружия. В суде в соответствии с соглашением со следствием признал свою вину, получил 5 лет с 3 годами отсрочки. Тогда при нем было изъято удостоверение, в котором было написано, что он был бойцом батальона Шейха Мансура...", - рассказал Артем Шевченко.



А.Шевченко уточнил, что женщина, которая находилась в автомобиле, является женой погибшего, однако он добавил, что для окончательного установления родственных связей между погибшим, женщиной и ребенком, необходимо провести следственные действия, для которых необходимо время.По его словам, убийство было неслучайным: хотели убить именно этого человека.Как сообщалось ранее, при взрыве автомобиля возле Бессарабского рынка (ул.Большая Васильковская,5) в центре Киева погиб воевавший на востоке Украины боец добровольческого батальона Тимур Махаури, заявили в эфире его знакомые, прибывшие на место происшествия.