 Тимур Махаури имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами и был известным в криминальных кругах, - Артем Шевченко

"В автомобиле находилось три человека: это мужчина, который погиб, это женщина, которая получила серьезные повреждения и сейчас за ее жизнь борются медики, и это ребенок, который выжил, и жизни которого ничто не угрожает".
По его словам, открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное общественно опасным способом).
"Известно, что это личность, известная в криминальных кругах, его зовут Тимур Махаури. Он имел устойчивые связи с разного рода чеченскими кругами. Он также задерживался и привлекался к ответственности в этом году в Украине, но заключил сделку со следствием и получил условный срок за преступление. Он обвинялся, если не ошибаюсь, за незаконное хранение оружия. В суде в соответствии с соглашением со следствием признал свою вину, получил 5 лет с 3 годами отсрочки. Тогда при нем было изъято удостоверение, в котором было написано, что он был бойцом батальона Шейха Мансура...", - рассказал Артем Шевченко.
А.Шевченко уточнил, что женщина, которая находилась в автомобиле, является женой погибшего, однако он добавил, что для окончательного установления родственных связей между погибшим, женщиной и ребенком, необходимо провести следственные действия, для которых необходимо время.
По его словам, убийство было неслучайным: хотели убить именно этого человека.
Как сообщалось ранее, при взрыве автомобиля возле Бессарабского рынка (ул.Большая Васильковская,5) в центре Киева погиб воевавший на востоке Украины боец добровольческого батальона Тимур Махаури, заявили в эфире его знакомые, прибывшие на место происшествия.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ці тварі за одно,коли справа стосується добровольців,патріотів,"непокірних" журналістів,волонтерів,політичних конкурентів і т.д.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тут, он связан с уголовным миром. Разбирайся. Ты же в речах пэти разбираешься, даже веришь тем речам, а тут запуталась
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это не частный случай, а практически повседневность.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Якби в Англіїї,чи будь де були такі СБУ-ики,які співпрацюють з ФСБ-ами,ТО ТЕРАКТІВ БУЛО Б В СОТНІ РАЗ БІЛЬШЕ!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. для Осмаева с Акуевой (не совсем чеченцев) и версия официальная нашлась, которая на голову не налазит, и про третий "пестиль" тихо забыли, и кидалу сделали наемным убийцей и про паспорт его тишина. Это батальон Джахара Дудаева.
2 а вот для бойцов бата имени Шейха Мансура уже другой подход, они уже тихо становятся уголовниками ...
"мутняк" это все какой то ...
Ответить
Ответить
Ответить
Да Турция задержала по подозрению и отпустила! ВсЁ!!! Тема должна быть закрыта.
Его подозревают, может быть, но судя по тому что он на свободе никто ничего доказать не смог.
Тимура Махаури в январе 2017 года задерживала полиция Киева. Во время преследования машины с грузинскими номерами, полицейские обнаружили у мужчины два пистолета. Он также имел при себе удостоверение на имя Тимура Махаури - разведчика Чеченского батальона имени шейха Мансура. И он опять на свободе. ...
Батальон был создан в октябре 2014 года в Дании. Инициатором его создания стало общественно-политическое движение «Свободный Кавказ», которое было создано в 2006 году. 25 октября 2014 года президиум ОПД «Свободный Кавказ» заявил о создании батальона для участия в вооружённом конфликте на востоке Украины. Данный батальон стал вторым, после ранее сформированного батальона им. Джохара Дудаева, который хорошо зарекомендовал себя и получил одобрение и поддержку со стороны украинского правительства.
Если бы у чеченцев- борцов за свободу Ичкерии были бы сомнения в отношении Тимура Махаури, его не было в составе этого батальона и в живых возможно уже давно не было.
Но что доподлинно известно так это то, что погибший Тимур Махаури считают личным врагом Рамзана Кадырова.
Ответить
Ответить
саакашвілі ловиш???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
те що це було з кацяпської сторони диверсія - 99%
тепер треба розуміти, що наші - СБУ і поліцаї, результати вивчають???
а попередити ні як?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
урки списали пикового
а виноваты михо и кацапы???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
.
.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хуйло будет в ахуе, отвечаю
Ответить