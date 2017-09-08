 Украина препятствует встрече консула с пленным Агеевым, - Захарова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как заявила в Москве пресс-секретарь Министерства иностранных дел России, консульство принимает все возможные меры для оказания помощи россиянину, но "именно по вине украинской власти, которая нарушает международно-правовые нормы и двустороннюю консульскую конвенцию между Россией и Украиной, российским представителям пока не удалось встретиться с гражданином России".
По словам Захаровой, консульство уже трижды подавал просьбу о встрече с пленным наемником.
Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
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Агеев попал в ПРАВОВОЕ государство (ну надеемся, что так). И тут право, Даже Росёйского гражданина соблюдаются (ну более-менее), а не ЖЕЛАНИЯ всяких Консульств тоталитрных режимов.
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Пшланайух...
Помойголовусука...
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Кляті нацисти та фашисти!
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А этот "турист-террорист" был задержан с оружием, на территории Украины и попал он сюда не законно и жалуются они пусть в ЛИГУ ПО ЗАЩИТЕ СЕКСУАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ.
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Раз РФ не признает в нем своего военнопленного - почему он до сих пор не осужден за бандитизм и терроризм?!
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Это разные вещи.
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Источник: https://censor.net.ua/n454591
Может ему обратный билет взять и сала на дорогу?
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Пусть попробует еще этот способ - а вдруг поможет
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На крысме сегодня :
1. "Всё меньше на стенах учреждений остаётся портретов путина, всё меньше слышится радости и бахвальства. Всё больше - озабоченности и чувства вины. «Высокие лица» себе уже подготовили запасные гнёздышки и денег заготовили с запасом на «чёрный день». А вот о чём думают их «шестёрки», которые с важным видом, раздуваясь, как пузыри, рассуждают о патриотизме и кроют на чём свет стоит Украину, которую ещё три с половиной года назад прославляли, как сейчас прославляют россию?". Прочтите о наблюдениях крымчанки https://ru.krymr.com/a/28719694.html
2. 11 сентября, в день вынесения приговора заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу, людей, которые придут к зданию "суда" поддержать его, могут задержать и в дальнейшем оштрафовать либо арестовать. Оккупанты предупредили, что любое скопление людей будут расценивать как "несанкционированное публичное массовое мероприятие" https://15minut.org/news/173734-okkupanty-ugrozhayut-krymskim-tataram-zaderzhaniyami-v-moment-oglasheniya-prigovora-chijgozu-video
3. "Дело 26 февраля" разваливается. Оккупанты собираются исключить из обвинительного приговора 83 "потерпевших", но без обвинения репрессируемых не оставят https://ru.krymr.com/a/news/28724253.html
4. Вечером количество военного транспорта оккупантов между Симферополем и Бахчисараем просто зашкаливает!
5. Новости ИГИЛ: оккупанты вывезли крымских детей на шабаш с военной техникой, и устроили соревнования за звание "лучшего патриота" https://twitter.com/KrimRt/status/906147208352997377 (фото).
6. Почти 300 граждан россии, связанных со строительством Керченского моста, внесены в базу "Миротворца". Эту группу оккупантов наделили званием "300 засранцев" http://qha.com.ua/ru/obschestvo/sotni-rossiyan-popali-v-chistilische-izza-kerchenskogo-mosta/177984/
7. В Севастополе раздавали брошюры с призывом не "голосовать" 10 сентября за понаехавшего Овсянникова, т.к. он забирает у жителей собственность, врёт о высоких зарплатах и угробил медицину. В общем, вата винит бояр, а не царя-путина, породившего этих бояр и кровавую систему-утопию https://twitter.com/KrimRt/status/905827139844497408 (фото).
8. "Предвыборный" плакат со слоганом "Роман Кияшко - единственный кандидат в губернаторы Севастополя. СВОЙ защитит Севастополь. ЧУЖОЙ - генеральный план, рост цен, безработица", возможно, будет признан оккупантами "экстремистским" за деление людей на своих крымчан и чужих понаехавших. На коммуняку донесли "жители Ставрополя". Проводится проверка https://ru.krymr.com/a/news/28724196.html (фото).
9. Оккупанты в Севастополе решили сократить число городских маршрутов общественного транспорта со 143 до 84. Очереди - наше всё! http://podpricelom.com.ua/read/transport/v-sevastopole-ostanetsya-polovyna-marshrutov-obshhestvennogo-transporta.html
10. В Севастополе оккупанты решили сорвать идеальную плитку в парке Победы, чтоб потом, наверное, положить новую. Распил бюджета оккупанта продолжается. В этой ситуации я снова и снова задаюсь вопросом, неужели нельзя распиливать деньги на тех местах, которые действительно нуждаются в ремонте? https://twitter.com/OccupyYalta/status/905819941420584961 (фото ДО и ПОСЛЕ).
11. Понаехавшая в Крым из Волгограда ватница недовольна, что медицину опустили до российского уровня: "Сегодня ходила в платную клинику Медикал. Запись была на 11:00, стоимость приёма 3000 кровных рублей (1411 гривен). Так я в кабинет зашла в 11:45. Это нормально? За мои же деньги. Скажете, ходи в поликлинику. Да без проблем, но очередь на ПОЛГОДА ВПЕРЁД. Помереть можно, пока дождёшься бесплатной медицины. Пока есть терпилы, будут нагибать и дальше" https://twitter.com/KrimRt/status/906079112460165120 (скрин).
12. Родители школьников в восторге, что нас оккупировала богатая страна: "У меня ребёнок пошёл в 1-ый класс. 25-ая школа Керчи. Сегодня директор выгнал нас со школы на родительском собрании за то, что я отказалась давать деньги на их нужды" https://twitter.com/KrimRt/status/906066787686649856 (скрин), "Школа № 5 города Керчь. До сих пор не выданы дневники детям, которые сдавали деньги на них. А на собрании уже требуют деньги на обмен труб в школе и на дополнительные тетради по различным предметам. Анонимно", "В школе № 26 в 6 классе тоже дети до сих пор без дневников. Кроме этого, классному руководителю понадобилось купить принтер. Родительский комитет купил, теперь выбивают деньги из родителей. В фонд класса сдаём по 150 рублей в месяц, денег постоянно не хватает, на все праздники собирают дополнительно. Отчёт о потраченных деньгах НИКОГДА не предоставляют, всё в устной форме. Жаловаться в Керчи куда-либо бесполезно, уже пробовали в прошлом году. В середине лета родительский комитет самостоятельно решил заказать в класс шкафы. Каждого из родителей поставили перед фактом, что надо отдать с человека по 1400 рублей, и попробуй не сдать - ребёнку жизни не дадут. Когда уже придёт конец этим поборам?" https://twitter.com/KrimRt/status/906067937475350528 (скрин).
13. Битый кирпич и руины фундаментов - это всё, что оставили оккупанты от 43 строений на горе Ай-Петри. Сотни людей потеряли работу. Посмотрите небольшой видеосюжет о дерибане крымской земли https://www.youtube.com/watch?v=eSxWiSlYAic (видео).
14. В Гвардейском продолжаются перебои с водой. Некоторые жители отшучиваются, что причина - в отсутствии дождей https://twitter.com/KrimRt/status/906140111837986817 (скрин).
15. За поребриком всё украинское считают самым древним: оккупанты хотят сделать Севастополь "самым древним городом россии". Перед этим таким званием наделили Керчь. "Курортному" Джанкою приготовиться https://twitter.com/SevcityLackyman/status/905858723989655552 (скрин).
16. Газманову доверили спеть о Керченском мосте на конкурсе "Новая волна". Автор песни - водитель из Иваново. Совковым нафталином прёт из всех щелей https://ru.krymr.com/a/news/28723975.html
17. Во Владивостоке за сутки раскупили все билеты на первый показ фильма "Матильда". Во время сеанса усилят меры безопасности от православных террористов. Как там Наклонская? Всё ещё продолжает молитвенное стояние? https://www.svoboda.org/a/28723760.html
18. "В небе над Феодосией наблюдали НЛО". Даже из космоса прилетели посмотреть на горе-крымчан http://news.allcrimea.net/news/2017/9/8/v-nebe-nad-feodosiei-nabljudali-nlo-87773/ (видео).
19. Був на ринку, купував сливи та персики. Продавці - кримські татари. Почули, що в мене проскочило якесь українське слово та набрали фрукти з іншого ящику - спілішi та красивішi, ще й ціну скинули. Наприкінці сказали: "Будь ласка"! Я відповів: "Дякую"! Наших у Криму набагато більше, ніж здається. I коли настане час, буде кому вишибати зрадників та панаєхавших! Все буде Україна!
20. Уже 17 лет над рашей бушует ураган "Вова". Ущерб измеряется сотнями миллиардов. Миллионы людей эвакуировались. Оставшихся интересуют ураганы "Ирма" и "Харви".
P.S. Тараканы считают себя хозяевами кухни, пока хозяин не включил свет и не пустил в ход тапки. К любому оккупанту нужно подобрать свой тапок.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Пока нашего консула не допустят к 19-ти летнему парнишке, сыну воина АТО в Краснодаре, на каждое слово рашистских гнид просто вьезжать с колена в их монгольские спермоприемники. Без объяснений.
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Где правда?
"В консульское отделение в Ростове-на-Дону пришло сообщение о том, что Павел содержится в СИЗО №5, датированное 22.00 25 августа. Но получили его почему-то только вчера. До этого две недели мы вообще не знали, где он и что с ним, хотя и семья, и представители МИД, и омбудсмен направляли все возможные запросы в РФ о предоставлении информации о местонахождении Павла. Однако в ответ была только тишина", - пояснила женщина.
Она подчеркнула, что все это время ее брат находился вне правового поля.
"Мне очень интересно, как Россия будет объяснять этот факт. Ведь она нарушает все возможные нормы законодательства",Источник: https://censor.net.ua/n454584
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(ВДВ, агент спецназа),
Покрошить решил укропов,
Но тебе не повезло...
И в плену ты оказался,
Как побитая собака,
Думаешь прикроет жопу
Лично царь - ВэВэХэйло???
Лучше ты прикинься шлангом,
Опочленцем-добровольцем:
Ведь Россия не воюет -
Вас здесь нету нихрена!
Русь святую тут боронят
Только ватные шахтеры:
Хунту бьют они киркою -
Тут "гражданская война"!!!
Все, конечно, понимают
Что дешёвая отмазка.
Ну а что с тобою делать?
Нужно втюхать говнецо -
Ведь должны АЛЕНИ верить
В ФСБ тупые сказки,
Да и фюреру при этом
Сохраняется лицо...
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