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Все про:ВР (22990) выступление (46) Порошенко (13738)

 Журналисты провели "фактчек" речи Порошенко в Раде - 16 тезисов правды, 2 лжи, 5 преувеличений, техническая ошибка и манипуляция

порошенко

Журналисты детально проанализировали речь Петра Порошенко перед депутатами Верховной Рады на предмет изложения правдивых фактов, преувеличений и недостоверной информации.

Как передает Цензор.НЕТ анализ президентской речи провели журналисты издания Vox Ukraine.

7 сентября Петр Порошенко, почти не глядя в бумагу с речью, два часа рассказывал депутатам Верховной Рады о достижениях Украины. Президент всегда хорошо подготовлен к выступлениям. Помнит много фактов и статистики и нечасто использует их в неправильном контексте.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Общество недовольно жизнью и властью": полный текст послания Порошенко. ВИДЕО

Поэтому вряд ли президент оговорился или нечаянно ошибся, когда говорил о конкурсе в Высший суд и об электронном декларировании. "Состав Высшей судейской инстанции сформировался при активном участии общества, и, как показывает рейтинг победителей конкурса, в 80% Высшая квалификационная комиссия судей согласилась с Общественным Советом Доброчестности". Это сразу опроверг главный эксперт по судебно реформы РПР Михаил Жернаков: ВККС согласилась только с 38% замечаний вместо 80%.

Также Порошенко попросил парламент проголосовать за отмену обязательного е-декларирования для антикоррупционных деятелей, опустив то, что на самом деле законодательство для них станет еще жестче по финансовой отчетности общественных организаций.

1.Петр Порошенко, Президент (47: 33-47: 45) В течение 16-17-го годов ГПУ, НАБУ, СБУ, МВД передало в суды более 5 тыс. Коррупционных уголовных производств. ПРАВДА

На сайте НАБУ указано 86 дело, направленное в суд. По 2016 СБУ начало 665 досудебных расследований по коррупционным делам. Количество дел, направленных в суд, не указано, но сообщается об осуждении 281 лица (то есть, можно говорить ориентировочно о 200-250 производств). По 2017 данных нет. ГПУ рапортует о 2174 делах, направленных в суд, по 2017 год. МВД за 2016 и первые 6 месяцев 2017 направило в суд с обвинительным приговором 3803 дела. То есть в целом вполне может быть 5 тыс коррупционных дел.

2. Петр Порошенко, Президент (59: 20-59: 55) Каждая копейка, которую Украина получила от МВФ, я хочу развеять еще один миф, каждая копейка бережно хранится в золотовалютных резервах государства. Сегодня эти резервы превышают 18 млрд долл., И это притом, что 0.5 млрд в этом месяце мы выплатили процентов по заимствованиям. Напомню, что на февраль 2015 года резервы сократились до 5 млрд долл. И за эти несколько более двух лет мы пополнили госказну более чем на 13 млрд долл. ПРАВДА

В феврале 2015 международные резервы НБУ (не является Госказначейством) составляли $ 56 млрд. Сейчас международные резервы действительно составляют $18 млрд. 1 сентября Минфин действительно заплатил $ 505 млн процентов по заимствованиям.

3. Петр Порошенко, Президент (1: 00: 59-1: 01: 13) ВВП растет уже 6 кварталов подряд после 14 кварталов падения. И это, я подчеркиваю, притом, что основная часть промышленного потенциала Украины, который был расположен на Донбассе, оккупирована. ПРАВДА

Согласно данным Государственной службы статистики, спад ВВП начался в I квартале 2014 и продолжался до I квартала 2016 года, то есть было 8 кварталов падения подряд. Но падение было также в III и IV кварталах 2012 года и I-III кварталах 2013 года, IV квартал 2013 имел рост исключительно за плохих погодных условий сентября, которые сдвинули отчетность о сборе урожая на последний квартал года. То есть до начала роста в 2016 году ВВП падал 13 кварталов из 14.

С I квартала 2016 ВВП начал расти - это действительно 6 кварталов.

4. Петр Порошенко, Президент (1: 01: 29-1: 01: 54) На прошлой неделе агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины. Оно не первое и не единственное кто приходит к такому выводу, потому что два других наиболее авторитетных агентства в мире сделали это несколько раньше. Прогноз по отрицательного, твердый был в марте 2015 года, постепенно, шаг за шагом сейчас уверенно положительный, который был задекларирован в августе 2017 года. ПРАВДА

Рейтинг Moody's был снижен до Ca в марте 2015 Он поднялся до Caa3 в ноябре 2015, а затем - в Caa2 в августе 2017 и сейчас имеет уровень начале 2014 года к которому он пошагово снижался, начиная с 2008 года.

S&P и Fitch повысили рейтинг до B- в 2016 году.

5. Петр Порошенко, Президент (1: 01: 55-1: 02: 14) Регулярноые опросы руководителей предприятий, которые ежеквартально проводит НБУ, фиксируют рост оптимистических ожиданий как по развитию макроэкономической ситуации, так и финансового состояния самих предприятий. Директора уверенно говорят о прогнозируемом рост объемов производства товаров и услуг. ПРАВДА

Последний опрос НБУ за 2 квартал 2017 среди 667 предприятий действительно свидетельствует о позитивных сдвигах в ожиданиях бизнес-среды. В последующие 12 мес. директора компаний ожидают:

- ускорение роста объемов производства товаров и услуг в Украине: баланс ожиданий - 14.2% (в I квартале 2017 - 6.1%) (чем больше респондентов имеет позитивные ожидания и меньше отрицательные - тем выше баланс);
- оживление деловой активности: индекс деловых ожиданий повысился до 114.3% (в I квартале - 113.3%);
- продолжение замедления темпов инфляции - рост потребительских цен на 9.9% (в I квартале - 15.6%);
- ослабление девальвационных процессов: среднее значение обменного курса гривны - 28.68 грн. / долл. США (в I квартале - 29.44 грн. / долл. США);
- рост потребности в заемных средствах. Предприятия планируют активнее брать банковские кредиты, преимущественно в национальной валюте.

6. Петр Порошенко, Президент (1: 02: 15-1: 02: 28) Согласно исследованию проведенного Европейской бизнес ассоциацией, индекс инвестиционной привлекательности Украины покинул, наконец, негативную плоскость и стал самым высоким за последние 6 лет. ПРАВДА

Согласно данным на официальном сайте ЕБА, в 2017 1Q индекс составил 3.15. Это первый раз, когда индекс превысил показатель 3 с 2011 Q2. По методологии рейтинга, если индекс ниже 3, то это негативный сигнал об инвестиционной привлекательности Украины.

7. Петр Порошенко, Президент (1: 02: 40-1: 02: 52) Сейчас мы можем уверенно утверждать оно (решение о повышении минимальной зарплаты) полностью себя оправдало ростом показателей легальной заработной платы и увеличением поступлений в ПФУ на дополнительных 11 млрд грн. ПРАВДА

По состоянию на 7 сентября поступления от ЕСВ составили 116,4 млрд грн. Это на 36% больше, чем годом ранее. Но Госказначейство не сравнивает с планом за период, и единственный источник о 11 млрд грн дополнительных поступлений - это слова заместителя министра соцполитики Николая Шамбира.

8. Петр Порошенко, Президент (1:05:49 1: 05: 59) Количество безработных по методологии Международной организации труда составляет менее 10% экономически активного трудоспособного населения. ПРАВДА

По данным Госстата (по методологии МОТ), доля безработных украинцев в 2016 году составила 9.3%. В первом квартале 2017 - 10,1%.

9. Петр Порошенко, Президент (1:07:55 1: 08: 02) В Эстонии в частные руки отдали все: порт, телекоммуникации, авиацию и даже железную дорогу. НЕПРАВДА

Названные компании в Эстонии государственные. Estonian Railways на 100% принадлежит государству, порт Таллинна - тоже. Владелец аэропорта Таллинна им Леннарта Мери - эстонское правительство, предприятие курирует Министерство экономики и коммуникаций Эстонии. Есть также государственная авиакомпания Nordica, которая была создана на базе госкомпании Estonian Airways.

Хотя телекоммуникационные компании в Эстонии действительно частные, а железная дорога была в 2001-м приватизирована, но через 6 лет национализирована государством.

10. Петр Порошенко, Президент (48: 49-49: 21) "Летом завершился беспрецедентный конкурс по формированию нового Верховного суда. Состав Высшей судейской инстанции сформировался при активном участии общества и как показывает рейтинг победителей конкурса в 80% Высшая квалификационная комиссия судей согласилась с Общественным Советом Добродетели. Кандидаты, к которым Рада должна претензии, не попали в финальный список. 90% победителей конкурса ранее не работали в Высшем суде, около 30% являются адвокатами и учеными". НЕПРАВДА

ОСД заявлял, что только 22,5% победителей конкурса в ВСУ составляют ученые и адвокаты, то есть 27 кандидатов. 30 из рекомендованных кандидатов, то есть 25%, не отвечают критериям добропорядочности и профессиональной этики согласно заключению ОСД. Более того, из 133 выводов Общественного совета добродетели ВККС согласилась только с 51 или 38%, а не 80%.

11. Петр Порошенко, Президент (13:15 - 13:44) В первом полугодии экспорт (в ЕС) вырос на 23%, а доля ЕС во внешней торговле Украины наконец достигла 40%. ПРАВДА
Скорее всего Порошенко говорит об экспорте товаров, а не общий экспорт, и не за первое полугодие, а первые семь месяцев. По данным НБУ, за январь - июль 2017 экспорт товаров вырос на 22.6%. Больше всего в номинальном измерении вырос экспорт в страны ЕС (на 1.7 млрд. долл. США, или 27.8%). При этом товарооборот с ЕС составил 39,1% общего объема.

12. Петр Порошенко, Президент (1:11:20 1: 11: 27) 13 украинских IT компаний вошли в топ-100 лучших аутсорсинговых компаний мира. ПРЕУВЕЛИЧЕНЕ

В этот рейтинг вошли 12 украинских компаний. Некоторые из них международные, имеющих офисы в Украине. Другие - были основаны в нашей стране и имеют здесь главные офисы. То есть не все компании - сугубо украинские.

13. Петр Порошенко, Президент (1:11:30 1: 11: 36) Экспорт IT услуг в 2016 году уже составил 3% нашего украинского ВВП. ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ

Согласно данным НБУ, экспорт ИТ (компьютерных) услуг в 2016 году составил $1,6 млрд, то есть около 40,88 млрд грн по среднему курсу (25,55 грн / долл.) Украинский ВВП на конец года был 2 трлн. 83 млрд грн. То есть экспорт ИТ-услуг составил 1.44% ВВП.

14. Петр Порошенко, Президент (1:13:14 1: 13: 16) ... 14 млн, проживающих сейчас в украинском селе. ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ

По данным Госстата в Украине проживает чуть больше 13 миллионов селян.

15. Петр Порошенко, Президент (1:13:22 1: 13: 30) В бюджете этого года <...> уже предусмотрено 4 млрд грн в реанимацию системы здравоохранения на селе. ПРАВДА

Данные правильные. Последние изменения в государственный бюджет 2017 действительно предусмотрели субвенцию 4 млрд грн из спецфонда на "реализацию мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности" (приложение 7 Закона о госбюджете).

16. Петр Порошенко, Президент (1:29:31 1: 29: 54) С 25 августа, с даты когда вступило "хлебное перемирие" Украина не, по состоянию на сейчас, ни одного погибшего, никаких боевых потерь. ПРАВДА

По сообщениям СНБО за это время боевых потерь не было. 26 августа 3 военные получили ранения. 27 августа 1 военный умер в больнице от ранения, полученного 19 августа. 4 сентября 1 военнослужащий получил ранения. Вместе с этим 6 сентября погиб Олег Дынька, боец Первой отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

17. Петр Порошенко, Президент (1:13:14 1: 13: 16) 7 тыс платформ с (российскими) солдатами и техникой приблизились или приближаются к нашим границам. И никаких гарантий, что они из Белоруссии вернутся домой - у нас нет. ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ

Согласно данным "Новой Газеты", в учениях "Запад-2017", которые Порошенко в виду, будет задействовано 4162 железнодорожные вагоны-платформы. Такие учения проходили и раньше, и тогда количество таких платформ была значительно меньше - в 2015 году 125 вагонов, а в 2016 - 50. Но возможно, что у Президента другие данные о передвижении таких платформ.

18. Петр Порошенко, Президент (32: 20-32: 30) Варшавский институт восточных исследований обнародовал доклад об изменениях в наших вооруженных силах под названием The best army Ukraine ever had. ПРАВДА

Такое исследование действительно было опубликовано.

19. Петр Порошенко, Президент (32:20-32:30) В 2014-2015 гг. мы провели 6 волн мобилизации, через которые прошло 200 тыс граждан. В прошлом году я принял решение об уходе от мобилизации и полный переход на контрактную армию. Основу армии теперь составляют военнослужащие, которые добровольно пошли в армию. В течение 2016 на службу 70 тыс, в этом - еще 25 тыс. Расходы на закупку вооружений по сравнению с 2013 годом мы увеличили в 10 раз. За три года Укроборонпром передал более 16 тыс единиц вооруженной техники. ПРАВДА

В течение 2014-2015 гг. в Украине действительно было шесть волн мобилизации. По словам министра обороны Степана Полторака, с 2016 года по середину июня 2017 контракт с ВСУ заключили 86 тыс военнослужащих.

За три последних года Укроборонпром действительно передал украинской армии почти 16 тыс. единиц техники - но не только вооружения, но и военной техники.

А расходы на закупку вооружений выросли в 10 раз. В бюджете на 2013 год (см. Приложение 3) на развитие вооружения и военной техники ВСУ в целом было выделено 919 млн грн. Расходы на аналогичные нужды в 2017 году составили 6,4 млрд грн (приложение 3). То есть за последние четыре года финансирование увеличилось в 7 раз. Но 10 июля Президент подписал указ №183/2017, согласно которому из специального фонда дополнительно на закупку вооружения и военной техники выделяется 1 млрд гривен на закупку и производство боеприпасов - 1,4 млрд гривен, на современное вооружение и военную технику - 600 млн гривен. В целом получается 9,5 млрд грн. Это действительно в 10 раз больше чем 4 года назад.

20. Петр Порошенко, Президент (38: 45-39: 00) Опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев поддерживают и вступление в ЕС, и присоединение к НАТО. ПРАВДА

По данным социологического исследования Киевского международного института социологии, проведенного в мае 2017 года, при проведении референдумов по вступлению в ЕС и НАТО, за вступление в Евросоюз проголосовали бы 69% респондентов, за вступление в НАТО - 56%.

21. Петр Порошенко, Президент (39:40 - 39:57) К 2014 году Москва удерживала нас на своий орбите газовой зависимости. В ноябре исполняется 2 года, как мы не покупаем газ в России. ПРАВДА

Украина перестала покупать газ у российской компании "Газпром" 25 ноября 2015 из-за слишком высокой цены.

22. Петр Порошенко, Президент (41:00 - 41:16) В атомной энергетике мы также сокращаем долю России. Зато в 40% возрастает доля компании Вестингауз и эта компания уже обеспечивает топливом 6 реакторов с 15. ПРАВДА
По итогам первого полугодия 2017 доля России в поставках ядерного топлива сократился на 9% (с 58% до 49%). Доля поставок от Westinghouse за этот период составила 51%. По словам Азиза Дага, вице-президента компании, Westinghouse поставляет топливо для 6 реакторов Украины.
23. Петр Порошенко, Президент (1: 36: 20-1: 36: 35) Армия (России) вторая в мире по мощности. Военный бюджет с 2000 года в 16-20 раз превышал военный бюджет Украины. Российская армия в 5 раз больше нашей. ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ

Армия России действительно занимает второе место в рейтинге мощи армии. Военный бюджет России начал превышать украинский в 16 раз только с 2010 года. С 2000 по 2010 Россия тратила на армию примерно в 11 раз больше, чем Украина.

По текущим показателям, то сложно сказать, как президент сравнивает наши армии. Армия РФ в три раза превышает украинскую по показателю "общий персонал" и в 4,4 раза - "активный персонал".

Также Россия обладает 20,2 тыс. танков и 3,8 тыс. самолетов, в то время как Украина - 2,4 тыс. и 238 (разница 8,2 и 16 раз соответственно). Военный бюджет РФ в 2016 году составил $ 44.6 млрд, Украина - $ 4.9 млрд (если брать общий показатель "оборона и безопасность»).

24. Петр Порошенко, Президент (1:37:10) 11% украинцев предлагают отказаться от любых попыток вернуть Донбасс. 14% за то, чтобы конфликт заморозить, а территории изолировать. Этот опрос в начале лета. 13% ратуют за военное наступление. Но 60% поддерживают решение проблемы политико-дипломатическим путем. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

Данные, вероятно, основаны на исследовании Фонда «Демократические инициативы», который проводил подобный опрос с 9 по 13 июня 2017 (более свежего опроса нет). Однако, они незначительно отличаются.

- 8,8% респондентов за отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР" от Украины (нельзя четко сказать откуда появилась цифра 11%);
- 23% респондентов за то, чтобы официально признать эти территории оккупированными и прекратить любую торговлю, услуги, выплаты и контакты (в том числе перемещения людей из этих территорий);
- 18% ратуют за то, чтобы восстановить контроль Украины над территориями "ДНР" и "ЛНР" силой;
- 52% - считают, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все". При этом часть населения поддерживает предложение законодательно признать неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей оккупированными: 55% - "за", 22% - "против", а почти четверть опрошенных не определились по этому вопросу.
25. Петр Порошенко, Президент (1: 43: 20-1: 43: 43) В июле я внес законопроект об отмене электронного декларирования для общественных активистов. просил бы поддержать его. Я готов признать, что это была наша общая ошибка. МАНИПУЛЯЦИЯ

Речь идет о двух законопроектах на эту тему - №6674 и №6675. В них предлагается отмена е-декларирования для общественных антикоррупционных активистов. В то же время эти проекты предусматривают дополнительную финансовую отчетность и жесткие санкции за ее невыполнение для всех общественных организаций.
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При Витьке Индюковиче Украина была на 63 месте по продаже оружия за бугор.Сегодня 9 месте.Довольны что рабочие места вернулись в оборонку?
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...це жалюгідне ЗОМБОсупроводження ... такої ВИШУКАНОЇ і НАГЛОЇ БРЕХНІ . що прозвучала у стінах ВР ... а де ПРАВДА ? ...

.. опитування Українців Чи переконало Вас звернення президента у ВР :
- у політичній стабільності -- 5 %

- потребі НЕГАЙНИХ перевиборів президента і ВР - 95 %

.. ось це ПРАВДА .. зомботролі - УДАВІТЬСЯ .. а реальність така
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ЕС и Конгресс наложили санкции против Тамбовского ОПГ Плешивого педофила.За три года на РАБссии закрылись 114 банков,сообщила глава Центробанка Наепуллина.
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Сколько журнашлюшкам заплатили,давно такого лизоблюдства не видел,Пеця как застрял на лживой педали в 2014 году,так с неё и не слазит
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Как могло случиться, что результатом Майдана стал
президент-приспособленец, олигарх, соратник изгнанного уголовника, который
ездил с Кличко за ярлыком на президентство к другому олигарху в Вену? Этого
никто не знал? Надо было быть слепым и крайне наивным, чтобы ошибиться в этом
человеке. Ну ладно, у нас на востоке "совки". Но он получил поддержку
в 60-70% по Западной Украине! На что надеялись? Чего ждали? Купились на
примитивные явно лживые лозунги?... Лишь бы не Юлька!?...
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.. такі ЗМУШУЄТЕ .. вважаю що навіть ГОНОРОВІ Галичани з "проекцією совка " .. з 17 вересня 1939 .. можливо і ГІРШЕ .. набралися ГОНОРУ у поляків ..і НІЦ розуму у австіяків .. доказали що Вони настояща ПАСТВА в значенні ОТАРА овець .. АЛЕ за ради Дітей і Онуків - шоби НЕтікали з нашої Райської Землі-України -- ТРЕБА "пережити" цю НАПАСТЬ -- .. аналіз помилок прийняття МУДРОГО і РОЗУМНОГО - ОБ"ЄДАТИ зусилля Здорових і діяти ДІЯТИ...
.. це НАСЛІДОК 74 літньої АСИМІЛЯЦІЇ - СИЛЬНИХ вибивали починаючи з громадянської війни колективізації голодомор 32-33 .. репресії 1936 .. і т.п. ... ЦЕ РУЙНІВНЕ середовище ... а вижили "приспособленці " .. із Соціології - 5% здорових є РУХ .. 10 % - рух до ОЗДОРОВЛЕННЯ

.. ВАРТО пррацювати з КОЖНИМ заблудшим ..
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"С 25 августа, с даты когда вступило "хлебное перемирие" в Украине, по состоянию на сейчас, ни одного погибшего, никаких боевых потерь. ПРАВДА" - это же наглая ложь! Сами же журналюги пишут о погибших и раненых, но делают вывод что пораженко говорит правду. Журнашлюхи подлизывают рошену - вруну.
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Напомню, что на февраль 2015 года резервы сократились до 5 млрд долл. И за эти несколько более двух лет мы пополнили госказну более чем на 13 млрд долл. ПРАВДА

В феврале 2015 международные резервы НБУ (не является Госказначейством) составляли $ 56 млрд. Источник: https://censor.net.ua/n454589
=============================
Где правда?
Удалили мое предыдущее сообщение. Это легче чем исправить ошибку - поставить точку между 5 и 6?
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Единожды (а тем более многократно и систематически!) совравший - кто тебе поверит?
Разве только те, которым уплочено...
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уплочено - чуствуется высокий слог великого могучего...
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зачем этот анализ? Человеку свойственно ошибаться. Главное суть, а не пустые цифры. Суть где? В чем? Нафиг эта статистика?
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Давайте пороемся, где лжец не сильно соврал... Это то, что надо Украине...
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Короче царь плохой, бояре хорошие.. У меня мужик на работе, получает пенсию и зарплату, и при этом ворует домой лампочку за 10грн
Этот народ по ходу сам себя переиграет.
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Майдан не решил никаких проблем
Украины, он загнал их вглубь. Неизвестно, что опаснее. Борьба за Украину для живущих и работающих в ней граждан -
еще впереди…
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Иногда надо не бороться, иногда надо поработать.
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Знаешь, мне как-то нас_рать на то, что там покажет параша своим дебилам. Меня больше интересует то, что творится в моей стране... точнее очень волнует то, как управляют Украиной бездари и воры...
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Эти, так
называемые "реформы" от однотуровой власти - способ прикрыть свое
воровство и некомпетентность... Все эти "реформы" - коту под
хвост... Не надо
им подыгрывать и помогать делать вид, что что-то делается...
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Гуляй "вася" - хоть ты и под немецким флагом.
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Оффшоренко
- формально пока президент, но реально
- он политический труп. Ничего,
кроме насмешек и презрения он среди населения Украины не вызывает. А политик
не должен быть смешон и презираем. Был
смешон и жалок поздний Брежнев, но у него
был репрессивный аппарат. За эту
шайку проходимцев не заступится никто...
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Уверен, что никто не заступиться? В этой стране много думающих людей, которых лозунгами не проведешь.
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а кто они сами,эти журналисты-эксперты?Можно ли им самим верить?..Что-тио подсказывает,что они перепутали первую позицию со второй-то есть 16 сказанного-НЕПРАВДА
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Порох скотина, не витягнув країну з ватно-совкового болота у світові лідери демократії, справедливості, та добробуту! Не здобув пiдтримки Зiмбабве на світовій арені! Не розбив армію мордору за Уралом і не повернув Кубань! Не роздав всі свої статки бідним, не посадив всіх кумів родичів знайомих і всіх решту хабарників в тюрми (90% народу)! ЗРАДА!!! РЯТУЙТЕ!!!
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Дорогі і шановні .. ПРОШУ Вас БУТИ РОЗУМНИМИ .. ПОМИЛИЛИСЯ -54% .. і більш чим впевнений, більшість з них самі себе картають .. Зараз треба ЗГУРТОВАНІСТЬ і СПІЛЬНІСТЬ дій для ВИПРАВЛЕННЯ такої смертельної для Українців помилки .. а це ЗАСТАВИТИ прийняти ВР Нове виборче законодавство ..ЗМІНИТИ цвк з охендовським і ВИБОРИ .. у ВР а далі чи разом Президентські ... УСЕ інше похідне .. ПРОШУ Вас дорогенькі - будьте МУДРІ в ДІЇ ...
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Очевидним є факт, що наш гібридний президент -- неперевершений барига, і абсолютно до сраки як пліткарська братія трактує його гониво -- вони за ці порожняки лушпайки отримують...На кіл його шоколадним оком. ПРХ+ПТН=2Х
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖурналисты провели "фактчек" речи Порошенко в Раде - 16 тезисов правды, 2 лжи, 5 преувеличений, техническая ошибка и манипуляция
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