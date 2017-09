 Журналисты провели "фактчек" речи Порошенко в Раде - 16 тезисов правды, 2 лжи, 5 преувеличений, техническая ошибка и манипуляция

По данным Госстата (по методологии МОТ), доля безработных украинцев в 2016 году составила 9.3%. В первом квартале 2017 - 10,1%.





9. Петр Порошенко, Президент (1:07:55 1: 08: 02) В Эстонии в частные руки отдали все: порт, телекоммуникации, авиацию и даже железную дорогу. НЕПРАВДА

Хотя телекоммуникационные компании в Эстонии действительно частные , а железная дорога была в 2001-м приватизирована, но через 6 лет национализирована государством.





10. Петр Порошенко, Президент (48: 49-49: 21) "Летом завершился беспрецедентный конкурс по формированию нового Верховного суда. Состав Высшей судейской инстанции сформировался при активном участии общества и как показывает рейтинг победителей конкурса в 80% Высшая квалификационная комиссия судей согласилась с Общественным Советом Добродетели. Кандидаты, к которым Рада должна претензии, не попали в финальный список. 90% победителей конкурса ранее не работали в Высшем суде, около 30% являются адвокатами и учеными". НЕПРАВДА

ОСД заявлял, что только 22,5% победителей конкурса в ВСУ составляют ученые и адвокаты, то есть 27 кандидатов. 30 из рекомендованных кандидатов, то есть 25%, не отвечают критериям добропорядочности и профессиональной этики согласно заключению ОСД. Более того, из 133 выводов Общественного совета добродетели ВККС согласилась только с 51 или 38%, а не 80%.

11. Петр Порошенко, Президент (13:15 - 13:44) В первом полугодии экспорт (в ЕС) вырос на 23%, а доля ЕС во внешней торговле Украины наконец достигла 40%. ПРАВДА

Скорее всего Порошенко говорит об экспорте товаров, а не общий экспорт, и не за первое полугодие, а первые семь месяцев. По данным НБУ, за январь - июль 2017 экспорт товаров вырос на 22.6%. Больше всего в номинальном измерении вырос экспорт в страны ЕС (на 1.7 млрд. долл. США, или 27.8%). При этом товарооборот с ЕС составил 39,1% общего объема.





12. Петр Порошенко, Президент (1:11:20 1: 11: 27) 13 украинских IT компаний вошли в топ-100 лучших аутсорсинговых компаний мира. ПРЕУВЕЛИЧЕНЕ

В этот рейтинг вошли 12 украинских компаний. Некоторые из них международные, имеющих офисы в Украине. Другие - были основаны в нашей стране и имеют здесь главные офисы. То есть не все компании - сугубо украинские.





13. Петр Порошенко, Президент (1:11:30 1: 11: 36) Экспорт IT услуг в 2016 году уже составил 3% нашего украинского ВВП. ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ





14. Петр Порошенко, Президент (1:13:14 1: 13: 16) ... 14 млн, проживающих сейчас в украинском селе. ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ

По данным Госстата в Украине проживает чуть больше 13 миллионов селян.





15. Петр Порошенко, Президент (1:13:22 1: 13: 30) В бюджете этого года <...> уже предусмотрено 4 млрд грн в реанимацию системы здравоохранения на селе. ПРАВДА





16. Петр Порошенко, Президент (1:29:31 1: 29: 54) С 25 августа, с даты когда вступило "хлебное перемирие" Украина не, по состоянию на сейчас, ни одного погибшего, никаких боевых потерь. ПРАВДА

По сообщениям СНБО за это время боевых потерь не было. 26 августа 3 военные получили ранения. 27 августа 1 военный умер в больнице от ранения, полученного 19 августа. 4 сентября 1 военнослужащий получил ранения. Вместе с этим 6 сентября погиб Олег Дынька , боец Первой отдельной штурмовой роты ДУК ПС.





17. Петр Порошенко, Президент (1:13:14 1: 13: 16) 7 тыс платформ с (российскими) солдатами и техникой приблизились или приближаются к нашим границам. И никаких гарантий, что они из Белоруссии вернутся домой - у нас нет. ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ

Согласно данным "Новой Газеты" , в учениях "Запад-2017", которые Порошенко в виду, будет задействовано 4162 железнодорожные вагоны-платформы. Такие учения проходили и раньше, и тогда количество таких платформ была значительно меньше - в 2015 году 125 вагонов, а в 2016 - 50. Но возможно, что у Президента другие данные о передвижении таких платформ.





18. Петр Порошенко, Президент (32: 20-32: 30) Варшавский институт восточных исследований обнародовал доклад об изменениях в наших вооруженных силах под названием The best army Ukraine ever had. ПРАВДА

19. Петр Порошенко, Президент (32:20-32:30) В 2014-2015 гг. мы провели 6 волн мобилизации, через которые прошло 200 тыс граждан. В прошлом году я принял решение об уходе от мобилизации и полный переход на контрактную армию. Основу армии теперь составляют военнослужащие, которые добровольно пошли в армию. В течение 2016 на службу 70 тыс, в этом - еще 25 тыс. Расходы на закупку вооружений по сравнению с 2013 годом мы увеличили в 10 раз. За три года Укроборонпром передал более 16 тыс единиц вооруженной техники. ПРАВДА

В течение 2014-2015 гг. в Украине действительно было шесть волн мобилизации. По словам министра обороны Степана Полторака, с 2016 года по середину июня 2017 контракт с ВСУ заключили 86 тыс военнослужащих.





За три последних года Укроборонпром действительно передал украинской армии почти 16 тыс. единиц техники - но не только вооружения, но и военной техники.





А расходы на закупку вооружений выросли в 10 раз. В бюджете на 2013 год (см. Приложение 3) на развитие вооружения и военной техники ВСУ в целом было выделено 919 млн грн. Расходы на аналогичные нужды в 2017 году составили 6,4 млрд грн (приложение 3). То есть за последние четыре года финансирование увеличилось в 7 раз. Но 10 июля Президент подписал указ №183/2017, согласно которому из специального фонда дополнительно на закупку вооружения и военной техники выделяется 1 млрд гривен на закупку и производство боеприпасов - 1,4 млрд гривен, на современное вооружение и военную технику - 600 млн гривен. В целом получается 9,5 млрд грн. Это действительно в 10 раз больше чем 4 года назад.





20. Петр Порошенко, Президент (38: 45-39: 00) Опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев поддерживают и вступление в ЕС, и присоединение к НАТО. ПРАВДА

По данным социологического исследования Киевского международного института социологии, проведенного в мае 2017 года, при проведении референдумов по вступлению в ЕС и НАТО, за вступление в Евросоюз проголосовали бы 69% респондентов, за вступление в НАТО - 56%.





21. Петр Порошенко, Президент (39:40 - 39:57) К 2014 году Москва удерживала нас на своий орбите газовой зависимости. В ноябре исполняется 2 года, как мы не покупаем газ в России. ПРАВДА

Украина перестала покупать газ у российской компании "Газпром" 25 ноября 2015 из-за слишком высокой цены.





22. Петр Порошенко, Президент (41:00 - 41:16) В атомной энергетике мы также сокращаем долю России. Зато в 40% возрастает доля компании Вестингауз и эта компания уже обеспечивает топливом 6 реакторов с 15. ПРАВДА

23. Петр Порошенко, Президент (1: 36: 20-1: 36: 35) Армия (России) вторая в мире по мощности. Военный бюджет с 2000 года в 16-20 раз превышал военный бюджет Украины. Российская армия в 5 раз больше нашей. ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ

Армия России действительно занимает второе место в рейтинге мощи армии. Военный бюджет России начал превышать украинский в 16 раз только с 2010 года. С 2000 по 2010 Россия тратила на армию примерно в 11 раз больше, чем Украина.





По текущим показателям, то сложно сказать, как президент сравнивает наши армии. Армия РФ в три раза превышает украинскую по показателю "общий персонал" и в 4,4 раза - "активный персонал".





Также Россия обладает 20,2 тыс. танков и 3,8 тыс. самолетов, в то время как Украина - 2,4 тыс. и 238 (разница 8,2 и 16 раз соответственно). Военный бюджет РФ в 2016 году составил $ 44.6 млрд, Украина - $ 4.9 млрд (если брать общий показатель "оборона и безопасность»).





24. Петр Порошенко, Президент (1:37:10) 11% украинцев предлагают отказаться от любых попыток вернуть Донбасс. 14% за то, чтобы конфликт заморозить, а территории изолировать. Этот опрос в начале лета. 13% ратуют за военное наступление. Но 60% поддерживают решение проблемы политико-дипломатическим путем. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

Данные, вероятно, основаны на исследовании Фонда «Демократические инициативы» , который проводил подобный опрос с 9 по 13 июня 2017 (более свежего опроса нет). Однако, они незначительно отличаются.





- 8,8% респондентов за отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР" от Украины (нельзя четко сказать откуда появилась цифра 11%);

- 23% респондентов за то, чтобы официально признать эти территории оккупированными и прекратить любую торговлю, услуги, выплаты и контакты (в том числе перемещения людей из этих территорий);

- 18% ратуют за то, чтобы восстановить контроль Украины над территориями "ДНР" и "ЛНР" силой;

- 52% - считают, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все". При этом часть населения поддерживает предложение законодательно признать неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей оккупированными: 55% - "за", 22% - "против", а почти четверть опрошенных не определились по этому вопросу.

25. Петр Порошенко, Президент (1: 43: 20-1: 43: 43) В июле я внес законопроект об отмене электронного декларирования для общественных активистов. просил бы поддержать его. Я готов признать, что это была наша общая ошибка. МАНИПУЛЯЦИЯ

Речь идет о двух законопроектах на эту тему - №6674 №6675. В них предлагается отмена е-декларирования для общественных антикоррупционных активистов. В то же время эти проекты предусматривают дополнительную финансовую отчетность и жесткие санкции за ее невыполнение для всех общественных организаций.

Как передает Цензор.НЕТ анализ президентской речи провели журналисты издания Vox Ukraine.

7 сентября Петр Порошенко, почти не глядя в бумагу с речью, два часа рассказывал депутатам Верховной Рады о достижениях Украины. Президент всегда хорошо подготовлен к выступлениям. Помнит много фактов и статистики и нечасто использует их в неправильном контексте.Поэтому вряд ли президент оговорился или нечаянно ошибся, когда говорил о конкурсе в Высший суд и об электронном декларировании. "Состав Высшей судейской инстанции сформировался при активном участии общества, и, как показывает рейтинг победителей конкурса, в 80% Высшая квалификационная комиссия судей согласилась с Общественным Советом Доброчестности". Это сразу опроверг главный эксперт по судебно реформы РПР Михаил Жернаков: ВККС согласилась только с 38% замечаний вместо 80%.Также Порошенко попросил парламент проголосовать за отмену обязательного е-декларирования для антикоррупционных деятелей, опустив то, что на самом деле законодательство для них станет еще жестче по финансовой отчетности общественных организаций.На сайте НАБУ указано 86 дело, направленное в суд. По 2016 СБУ начало 665 досудебных расследований по коррупционным делам. Количество дел, направленных в суд, не указано, но сообщается об осуждении 281 лица (то есть, можно говорить ориентировочно о 200-250 производств). По 2017 данных нет. ГПУ рапортует о 2174 делах, направленных в суд, по 2017 год. МВД за 2016 и первые 6 месяцев 2017 направило в суд с обвинительным приговором 3803 дела. То есть в целом вполне может быть 5 тыс коррупционных дел.В феврале 2015 международные резервы НБУ (не является Госказначейством) составляли $ 56 млрд. Сейчас международные резервы действительно составляют $18 млрд. 1 сентября Минфин действительно заплатил $ 505 млн процентов по заимствованиям.Согласно данным Государственной службы статистики, спад ВВП н ачался в I квартале 2014 и продолжался до I квартала 2016 года, то есть было 8 кварталов падения подряд. Но падение было также в III и IV кварталах 2012 года и I-III кварталах 2013 года, IV квартал 2013 имел рост исключительно за плохих погодных условий сентября, которые сдвинули отчетность о сборе урожая на последний квартал года. То есть до начала роста в 2016 году ВВП падал 13 кварталов из 14. I квартала 2016 ВВП начал расти - это действительно 6 кварталов. Рейтинг Moody's был снижен до Ca в марте 2015 Он поднялся до Caa3 в ноябре 2015, а затем - в Caa2 в августе 2017 и сейчас имеет уровень начале 2014 года к которому он пошагово снижался, начиная с 2008 года. S&P и Fitch повысили рейтинг до B- в 2016 году. Последний опрос НБУ за 2 квартал 2017 среди 667 предприятий действительно свидетельствует о позитивных сдвигах в ожиданиях бизнес-среды. В последующие 12 мес. директора компаний ожидают:- ускорение роста объемов производства товаров и услуг в Украине: баланс ожиданий - 14.2% (в I квартале 2017 - 6.1%) (чем больше респондентов имеет позитивные ожидания и меньше отрицательные - тем выше баланс);- оживление деловой активности: индекс деловых ожиданий повысился до 114.3% (в I квартале - 113.3%);- продолжение замедления темпов инфляции - рост потребительских цен на 9.9% (в I квартале - 15.6%);- ослабление девальвационных процессов: среднее значение обменного курса гривны - 28.68 грн. / долл. США (в I квартале - 29.44 грн. / долл. США);- рост потребности в заемных средствах. Предприятия планируют активнее брать банковские кредиты, преимущественно в национальной валюте. Согласно данным на официальном сайте ЕБА , в 2017 1Q индекс составил 3.15. Это первый раз, когда индекс превысил показатель 3 с 2011 Q2. По методологии рейтинга, если индекс ниже 3, то это негативный сигнал об инвестиционной привлекательности Украины.По состоянию на 7 сентября поступления от ЕСВ составили 116,4 млрд грн. Это на 36% больше, чем годом ранее. Но Госказначейство не сравнивает с планом за период, и единственный источник о 11 млрд грн дополнительных поступлений - это слова заместителя министра соцполитики Николая Шамбира.