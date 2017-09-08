 Журналисты провели "фактчек" речи Порошенко в Раде - 16 тезисов правды, 2 лжи, 5 преувеличений, техническая ошибка и манипуляция

7 сентября Петр Порошенко, почти не глядя в бумагу с речью, два часа рассказывал депутатам Верховной Рады о достижениях Украины. Президент всегда хорошо подготовлен к выступлениям. Помнит много фактов и статистики и нечасто использует их в неправильном контексте.
Поэтому вряд ли президент оговорился или нечаянно ошибся, когда говорил о конкурсе в Высший суд и об электронном декларировании. "Состав Высшей судейской инстанции сформировался при активном участии общества, и, как показывает рейтинг победителей конкурса, в 80% Высшая квалификационная комиссия судей согласилась с Общественным Советом Доброчестности". Это сразу опроверг главный эксперт по судебно реформы РПР Михаил Жернаков: ВККС согласилась только с 38% замечаний вместо 80%.
Также Порошенко попросил парламент проголосовать за отмену обязательного е-декларирования для антикоррупционных деятелей, опустив то, что на самом деле законодательство для них станет еще жестче по финансовой отчетности общественных организаций.
1.Петр Порошенко, Президент (47: 33-47: 45) В течение 16-17-го годов ГПУ, НАБУ, СБУ, МВД передало в суды более 5 тыс. Коррупционных уголовных производств. ПРАВДА
На сайте НАБУ указано 86 дело, направленное в суд. По 2016 СБУ начало 665 досудебных расследований по коррупционным делам. Количество дел, направленных в суд, не указано, но сообщается об осуждении 281 лица (то есть, можно говорить ориентировочно о 200-250 производств). По 2017 данных нет. ГПУ рапортует о 2174 делах, направленных в суд, по 2017 год. МВД за 2016 и первые 6 месяцев 2017 направило в суд с обвинительным приговором 3803 дела. То есть в целом вполне может быть 5 тыс коррупционных дел.
2. Петр Порошенко, Президент (59: 20-59: 55) Каждая копейка, которую Украина получила от МВФ, я хочу развеять еще один миф, каждая копейка бережно хранится в золотовалютных резервах государства. Сегодня эти резервы превышают 18 млрд долл., И это притом, что 0.5 млрд в этом месяце мы выплатили процентов по заимствованиям. Напомню, что на февраль 2015 года резервы сократились до 5 млрд долл. И за эти несколько более двух лет мы пополнили госказну более чем на 13 млрд долл. ПРАВДА
В феврале 2015 международные резервы НБУ (не является Госказначейством) составляли $ 56 млрд. Сейчас международные резервы действительно составляют $18 млрд. 1 сентября Минфин действительно заплатил $ 505 млн процентов по заимствованиям.
3. Петр Порошенко, Президент (1: 00: 59-1: 01: 13) ВВП растет уже 6 кварталов подряд после 14 кварталов падения. И это, я подчеркиваю, притом, что основная часть промышленного потенциала Украины, который был расположен на Донбассе, оккупирована. ПРАВДА
Согласно данным Государственной службы статистики, спад ВВП начался в I квартале 2014 и продолжался до I квартала 2016 года, то есть было 8 кварталов падения подряд. Но падение было также в III и IV кварталах 2012 года и I-III кварталах 2013 года, IV квартал 2013 имел рост исключительно за плохих погодных условий сентября, которые сдвинули отчетность о сборе урожая на последний квартал года. То есть до начала роста в 2016 году ВВП падал 13 кварталов из 14.
С I квартала 2016 ВВП начал расти - это действительно 6 кварталов.
4. Петр Порошенко, Президент (1: 01: 29-1: 01: 54) На прошлой неделе агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Украины. Оно не первое и не единственное кто приходит к такому выводу, потому что два других наиболее авторитетных агентства в мире сделали это несколько раньше. Прогноз по отрицательного, твердый был в марте 2015 года, постепенно, шаг за шагом сейчас уверенно положительный, который был задекларирован в августе 2017 года. ПРАВДА
Рейтинг Moody's был снижен до Ca в марте 2015 Он поднялся до Caa3 в ноябре 2015, а затем - в Caa2 в августе 2017 и сейчас имеет уровень начале 2014 года к которому он пошагово снижался, начиная с 2008 года.
S&P и Fitch повысили рейтинг до B- в 2016 году.
5. Петр Порошенко, Президент (1: 01: 55-1: 02: 14) Регулярноые опросы руководителей предприятий, которые ежеквартально проводит НБУ, фиксируют рост оптимистических ожиданий как по развитию макроэкономической ситуации, так и финансового состояния самих предприятий. Директора уверенно говорят о прогнозируемом рост объемов производства товаров и услуг. ПРАВДА
Последний опрос НБУ за 2 квартал 2017 среди 667 предприятий действительно свидетельствует о позитивных сдвигах в ожиданиях бизнес-среды. В последующие 12 мес. директора компаний ожидают:
- ускорение роста объемов производства товаров и услуг в Украине: баланс ожиданий - 14.2% (в I квартале 2017 - 6.1%) (чем больше респондентов имеет позитивные ожидания и меньше отрицательные - тем выше баланс);
- оживление деловой активности: индекс деловых ожиданий повысился до 114.3% (в I квартале - 113.3%);
- продолжение замедления темпов инфляции - рост потребительских цен на 9.9% (в I квартале - 15.6%);
- ослабление девальвационных процессов: среднее значение обменного курса гривны - 28.68 грн. / долл. США (в I квартале - 29.44 грн. / долл. США);
- рост потребности в заемных средствах. Предприятия планируют активнее брать банковские кредиты, преимущественно в национальной валюте.
6. Петр Порошенко, Президент (1: 02: 15-1: 02: 28) Согласно исследованию проведенного Европейской бизнес ассоциацией, индекс инвестиционной привлекательности Украины покинул, наконец, негативную плоскость и стал самым высоким за последние 6 лет. ПРАВДА
Согласно данным на официальном сайте ЕБА, в 2017 1Q индекс составил 3.15. Это первый раз, когда индекс превысил показатель 3 с 2011 Q2. По методологии рейтинга, если индекс ниже 3, то это негативный сигнал об инвестиционной привлекательности Украины.
7. Петр Порошенко, Президент (1: 02: 40-1: 02: 52) Сейчас мы можем уверенно утверждать оно (решение о повышении минимальной зарплаты) полностью себя оправдало ростом показателей легальной заработной платы и увеличением поступлений в ПФУ на дополнительных 11 млрд грн. ПРАВДА
По состоянию на 7 сентября поступления от ЕСВ составили 116,4 млрд грн. Это на 36% больше, чем годом ранее. Но Госказначейство не сравнивает с планом за период, и единственный источник о 11 млрд грн дополнительных поступлений - это слова заместителя министра соцполитики Николая Шамбира.
8. Петр Порошенко, Президент (1:05:49 1: 05: 59) Количество безработных по методологии Международной организации труда составляет менее 10% экономически активного трудоспособного населения. ПРАВДА
По данным Госстата (по методологии МОТ), доля безработных украинцев в 2016 году составила 9.3%. В первом квартале 2017 - 10,1%.
9. Петр Порошенко, Президент (1:07:55 1: 08: 02) В Эстонии в частные руки отдали все: порт, телекоммуникации, авиацию и даже железную дорогу. НЕПРАВДА
Названные компании в Эстонии государственные. Estonian Railways на 100% принадлежит государству, порт Таллинна - тоже. Владелец аэропорта Таллинна им Леннарта Мери - эстонское правительство, предприятие курирует Министерство экономики и коммуникаций Эстонии. Есть также государственная авиакомпания Nordica, которая была создана на базе госкомпании Estonian Airways.
Хотя телекоммуникационные компании в Эстонии действительно частные, а железная дорога была в 2001-м приватизирована, но через 6 лет национализирована государством.
10. Петр Порошенко, Президент (48: 49-49: 21) "Летом завершился беспрецедентный конкурс по формированию нового Верховного суда. Состав Высшей судейской инстанции сформировался при активном участии общества и как показывает рейтинг победителей конкурса в 80% Высшая квалификационная комиссия судей согласилась с Общественным Советом Добродетели. Кандидаты, к которым Рада должна претензии, не попали в финальный список. 90% победителей конкурса ранее не работали в Высшем суде, около 30% являются адвокатами и учеными". НЕПРАВДА
ОСД заявлял, что только 22,5% победителей конкурса в ВСУ составляют ученые и адвокаты, то есть 27 кандидатов. 30 из рекомендованных кандидатов, то есть 25%, не отвечают критериям добропорядочности и профессиональной этики согласно заключению ОСД. Более того, из 133 выводов Общественного совета добродетели ВККС согласилась только с 51 или 38%, а не 80%.
11. Петр Порошенко, Президент (13:15 - 13:44) В первом полугодии экспорт (в ЕС) вырос на 23%, а доля ЕС во внешней торговле Украины наконец достигла 40%. ПРАВДА
Скорее всего Порошенко говорит об экспорте товаров, а не общий экспорт, и не за первое полугодие, а первые семь месяцев. По данным НБУ, за январь - июль 2017 экспорт товаров вырос на 22.6%. Больше всего в номинальном измерении вырос экспорт в страны ЕС (на 1.7 млрд. долл. США, или 27.8%). При этом товарооборот с ЕС составил 39,1% общего объема.
12. Петр Порошенко, Президент (1:11:20 1: 11: 27) 13 украинских IT компаний вошли в топ-100 лучших аутсорсинговых компаний мира. ПРЕУВЕЛИЧЕНЕ
В этот рейтинг вошли 12 украинских компаний. Некоторые из них международные, имеющих офисы в Украине. Другие - были основаны в нашей стране и имеют здесь главные офисы. То есть не все компании - сугубо украинские.
13. Петр Порошенко, Президент (1:11:30 1: 11: 36) Экспорт IT услуг в 2016 году уже составил 3% нашего украинского ВВП. ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ
Согласно данным НБУ, экспорт ИТ (компьютерных) услуг в 2016 году составил $1,6 млрд, то есть около 40,88 млрд грн по среднему курсу (25,55 грн / долл.) Украинский ВВП на конец года был 2 трлн. 83 млрд грн. То есть экспорт ИТ-услуг составил 1.44% ВВП.
14. Петр Порошенко, Президент (1:13:14 1: 13: 16) ... 14 млн, проживающих сейчас в украинском селе. ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ
По данным Госстата в Украине проживает чуть больше 13 миллионов селян.
15. Петр Порошенко, Президент (1:13:22 1: 13: 30) В бюджете этого года <...> уже предусмотрено 4 млрд грн в реанимацию системы здравоохранения на селе. ПРАВДА
Данные правильные. Последние изменения в государственный бюджет 2017 действительно предусмотрели субвенцию 4 млрд грн из спецфонда на "реализацию мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности" (приложение 7 Закона о госбюджете).
16. Петр Порошенко, Президент (1:29:31 1: 29: 54) С 25 августа, с даты когда вступило "хлебное перемирие" Украина не, по состоянию на сейчас, ни одного погибшего, никаких боевых потерь. ПРАВДА
По сообщениям СНБО за это время боевых потерь не было. 26 августа 3 военные получили ранения. 27 августа 1 военный умер в больнице от ранения, полученного 19 августа. 4 сентября 1 военнослужащий получил ранения. Вместе с этим 6 сентября погиб Олег Дынька, боец Первой отдельной штурмовой роты ДУК ПС.
17. Петр Порошенко, Президент (1:13:14 1: 13: 16) 7 тыс платформ с (российскими) солдатами и техникой приблизились или приближаются к нашим границам. И никаких гарантий, что они из Белоруссии вернутся домой - у нас нет. ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ
Согласно данным "Новой Газеты", в учениях "Запад-2017", которые Порошенко в виду, будет задействовано 4162 железнодорожные вагоны-платформы. Такие учения проходили и раньше, и тогда количество таких платформ была значительно меньше - в 2015 году 125 вагонов, а в 2016 - 50. Но возможно, что у Президента другие данные о передвижении таких платформ.
18. Петр Порошенко, Президент (32: 20-32: 30) Варшавский институт восточных исследований обнародовал доклад об изменениях в наших вооруженных силах под названием The best army Ukraine ever had. ПРАВДА
Такое исследование действительно было опубликовано.
19. Петр Порошенко, Президент (32:20-32:30) В 2014-2015 гг. мы провели 6 волн мобилизации, через которые прошло 200 тыс граждан. В прошлом году я принял решение об уходе от мобилизации и полный переход на контрактную армию. Основу армии теперь составляют военнослужащие, которые добровольно пошли в армию. В течение 2016 на службу 70 тыс, в этом - еще 25 тыс. Расходы на закупку вооружений по сравнению с 2013 годом мы увеличили в 10 раз. За три года Укроборонпром передал более 16 тыс единиц вооруженной техники. ПРАВДА
В течение 2014-2015 гг. в Украине действительно было шесть волн мобилизации. По словам министра обороны Степана Полторака, с 2016 года по середину июня 2017 контракт с ВСУ заключили 86 тыс военнослужащих.
За три последних года Укроборонпром действительно передал украинской армии почти 16 тыс. единиц техники - но не только вооружения, но и военной техники.
А расходы на закупку вооружений выросли в 10 раз. В бюджете на 2013 год (см. Приложение 3) на развитие вооружения и военной техники ВСУ в целом было выделено 919 млн грн. Расходы на аналогичные нужды в 2017 году составили 6,4 млрд грн (приложение 3). То есть за последние четыре года финансирование увеличилось в 7 раз. Но 10 июля Президент подписал указ №183/2017, согласно которому из специального фонда дополнительно на закупку вооружения и военной техники выделяется 1 млрд гривен на закупку и производство боеприпасов - 1,4 млрд гривен, на современное вооружение и военную технику - 600 млн гривен. В целом получается 9,5 млрд грн. Это действительно в 10 раз больше чем 4 года назад.
20. Петр Порошенко, Президент (38: 45-39: 00) Опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев поддерживают и вступление в ЕС, и присоединение к НАТО. ПРАВДА
По данным социологического исследования Киевского международного института социологии, проведенного в мае 2017 года, при проведении референдумов по вступлению в ЕС и НАТО, за вступление в Евросоюз проголосовали бы 69% респондентов, за вступление в НАТО - 56%.
21. Петр Порошенко, Президент (39:40 - 39:57) К 2014 году Москва удерживала нас на своий орбите газовой зависимости. В ноябре исполняется 2 года, как мы не покупаем газ в России. ПРАВДА
Украина перестала покупать газ у российской компании "Газпром" 25 ноября 2015 из-за слишком высокой цены.
22. Петр Порошенко, Президент (41:00 - 41:16) В атомной энергетике мы также сокращаем долю России. Зато в 40% возрастает доля компании Вестингауз и эта компания уже обеспечивает топливом 6 реакторов с 15. ПРАВДА
По итогам первого полугодия 2017 доля России в поставках ядерного топлива сократился на 9% (с 58% до 49%). Доля поставок от Westinghouse за этот период составила 51%. По словам Азиза Дага, вице-президента компании, Westinghouse поставляет топливо для 6 реакторов Украины.
23. Петр Порошенко, Президент (1: 36: 20-1: 36: 35) Армия (России) вторая в мире по мощности. Военный бюджет с 2000 года в 16-20 раз превышал военный бюджет Украины. Российская армия в 5 раз больше нашей. ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ
Армия России действительно занимает второе место в рейтинге мощи армии. Военный бюджет России начал превышать украинский в 16 раз только с 2010 года. С 2000 по 2010 Россия тратила на армию примерно в 11 раз больше, чем Украина.
По текущим показателям, то сложно сказать, как президент сравнивает наши армии. Армия РФ в три раза превышает украинскую по показателю "общий персонал" и в 4,4 раза - "активный персонал".
Также Россия обладает 20,2 тыс. танков и 3,8 тыс. самолетов, в то время как Украина - 2,4 тыс. и 238 (разница 8,2 и 16 раз соответственно). Военный бюджет РФ в 2016 году составил $ 44.6 млрд, Украина - $ 4.9 млрд (если брать общий показатель "оборона и безопасность»).
24. Петр Порошенко, Президент (1:37:10) 11% украинцев предлагают отказаться от любых попыток вернуть Донбасс. 14% за то, чтобы конфликт заморозить, а территории изолировать. Этот опрос в начале лета. 13% ратуют за военное наступление. Но 60% поддерживают решение проблемы политико-дипломатическим путем. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА
Данные, вероятно, основаны на исследовании Фонда «Демократические инициативы», который проводил подобный опрос с 9 по 13 июня 2017 (более свежего опроса нет). Однако, они незначительно отличаются.
- 8,8% респондентов за отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР" от Украины (нельзя четко сказать откуда появилась цифра 11%);
- 23% респондентов за то, чтобы официально признать эти территории оккупированными и прекратить любую торговлю, услуги, выплаты и контакты (в том числе перемещения людей из этих территорий);
- 18% ратуют за то, чтобы восстановить контроль Украины над территориями "ДНР" и "ЛНР" силой;
- 52% - считают, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все". При этом часть населения поддерживает предложение законодательно признать неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей оккупированными: 55% - "за", 22% - "против", а почти четверть опрошенных не определились по этому вопросу.
25. Петр Порошенко, Президент (1: 43: 20-1: 43: 43) В июле я внес законопроект об отмене электронного декларирования для общественных активистов. просил бы поддержать его. Я готов признать, что это была наша общая ошибка. МАНИПУЛЯЦИЯ
Речь идет о двух законопроектах на эту тему - №6674 и №6675. В них предлагается отмена е-декларирования для общественных антикоррупционных активистов. В то же время эти проекты предусматривают дополнительную финансовую отчетность и жесткие санкции за ее невыполнение для всех общественных организаций.
Ответить
.. опитування Українців Чи переконало Вас звернення президента у ВР :
- у політичній стабільності -- 5 %
- потребі НЕГАЙНИХ перевиборів президента і ВР - 95 %
.. ось це ПРАВДА .. зомботролі - УДАВІТЬСЯ .. а реальність така
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как могло случиться, что результатом Майдана стал
президент-приспособленец, олигарх, соратник изгнанного уголовника, который
ездил с Кличко за ярлыком на президентство к другому олигарху в Вену? Этого
никто не знал? Надо было быть слепым и крайне наивным, чтобы ошибиться в этом
человеке. Ну ладно, у нас на востоке "совки". Но он получил поддержку
в 60-70% по Западной Украине! На что надеялись? Чего ждали? Купились на
примитивные явно лживые лозунги?... Лишь бы не Юлька!?...
Ответить
.. це НАСЛІДОК 74 літньої АСИМІЛЯЦІЇ - СИЛЬНИХ вибивали починаючи з громадянської війни колективізації голодомор 32-33 .. репресії 1936 .. і т.п. ... ЦЕ РУЙНІВНЕ середовище ... а вижили "приспособленці " .. із Соціології - 5% здорових є РУХ .. 10 % - рух до ОЗДОРОВЛЕННЯ
.. ВАРТО пррацювати з КОЖНИМ заблудшим ..
Ответить
Ответить
В феврале 2015 международные резервы НБУ (не является Госказначейством) составляли $ 56 млрд. Источник: https://censor.net.ua/n454589
=============================
Где правда?
Удалили мое предыдущее сообщение. Это легче чем исправить ошибку - поставить точку между 5 и 6?
Ответить
Разве только те, которым уплочено...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Этот народ по ходу сам себя переиграет.
Ответить
Украины, он загнал их вглубь. Неизвестно, что опаснее. Борьба за Украину для живущих и работающих в ней граждан -
еще впереди…
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
называемые "реформы" от однотуровой власти - способ прикрыть свое
воровство и некомпетентность... Все эти "реформы" - коту под
хвост... Не надо
им подыгрывать и помогать делать вид, что что-то делается...
Ответить
Ответить
Ответить
- формально пока президент, но реально
- он политический труп. Ничего,
кроме насмешек и презрения он среди населения Украины не вызывает. А политик
не должен быть смешон и презираем. Был
смешон и жалок поздний Брежнев, но у него
был репрессивный аппарат. За эту
шайку проходимцев не заступится никто...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить