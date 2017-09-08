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 Двое украинских воинов ранены в результате гранатометного обстрела, один воин ранен вражеским снайпером, - штаб АТО

штаб ато

С начала суток незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреляли позиции сил АТО. В результате вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

С полуночи боевики 4 раза обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши укрепления в окрестностях Авдеевки, дважды - вблизи Зайцево. Также под вражеским огнем оказались украинские опорные пункты у шахты Бутовка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате обстрела Авдеевской промзоны, - штаб АТО

Наиболее горячо было на Приморском направлении. Из гранатометов российские наемники били в районе Павлополя и Широкино. Двое наших воинов получили ранения в результате гранатометного обстрела окраин Марьинки и Красногоровки. Также у Марьинки еще один наш военный был ранен вражеским снайпером.

На Луганском направлении враг применял гранатомет неподалеку Крымского.

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Здоров'я та сил пораненим бійцям,нехай Господь береже..
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Школьное перемирие,до виступления Порощенко нет не ранених не убитих,а после все все вернулось в хленое перемирие.
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А в то время ВСУ запретили отстреливаться даже с калашей - мырный щеколадный план и альтернативы нет = тфу,мля...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских воинов ранены в результате гранатометного обстрела, один воин ранен вражеским снайпером, - штаб АТО
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