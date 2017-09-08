 Двое украинских воинов ранены в результате гранатометного обстрела, один воин ранен вражеским снайпером, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
С полуночи боевики 4 раза обстреливали из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наши укрепления в окрестностях Авдеевки, дважды - вблизи Зайцево. Также под вражеским огнем оказались украинские опорные пункты у шахты Бутовка.
Наиболее горячо было на Приморском направлении. Из гранатометов российские наемники били в районе Павлополя и Широкино. Двое наших воинов получили ранения в результате гранатометного обстрела окраин Марьинки и Красногоровки. Также у Марьинки еще один наш военный был ранен вражеским снайпером.
На Луганском направлении враг применял гранатомет неподалеку Крымского.
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