 Автомобиль взорвался в центре Киева, есть потерпевшие (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Случилось это между ул. Бассейной и Большой Васильковской. Автомобиль полностью уничтожен. Внутри салона была женщина, ее оперативно достали из машины, "скорая" увезла ее в больницу".
Пострадал еще один автомобиль, расположенный поблизости. Точной информации о количестве пострадавших нет. По словам некоторых очевидцев, в автомобиле находились несколько человек, в том числе ребенок.
Как сообщает Украинская правда, взорвалось авто Toyota Camry с грузинскими номерами. В машине было трое пассажиров. По предварительной информации, мужчина погиб, женщина с ребёнком госпитализирована.
На месте работает полиция. Кроме того, в районе взрыва собралось большое количество людей.
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Ему сепары милее...
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Стопудово дело рук кровавой русской гэбни.
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Страну защищать некому...
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Это лживое чмо может только визжать с трибун о своих заслугах и великих планах.
Действительность иная.
Пока НеУкраинцы будут править Украиной, страна будет погибать.
Пока украинцам очнуться!
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Оказывается он бандит, а не боец добробата.
Знакомая песня Собакова и компании.
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