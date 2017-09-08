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Все про:авто (4563) взрыв (4306) Киев (18099)

 Автомобиль взорвался в центре Киева, есть потерпевшие (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль, потерпевшую женщину увезла скорая помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Случилось это между ул. Бассейной и Большой Васильковской. Автомобиль полностью уничтожен. Внутри салона была женщина, ее оперативно достали из машины, "скорая" увезла ее в больницу".

Пострадал еще один автомобиль, расположенный поблизости. Точной информации о количестве пострадавших нет. По словам некоторых очевидцев, в автомобиле находились несколько человек, в том числе ребенок.

Как сообщает Украинская правда, взорвалось авто Toyota Camry с грузинскими номерами. В машине было трое пассажиров. По предварительной информации, мужчина погиб, женщина с ребёнком госпитализирована.



На месте работает полиция. Кроме того, в районе взрыва собралось большое количество людей.

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На него уже были покушения не раз в Грузии! Водитель - чеченец, воевавший за Украину был врагом кадыркина!
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Ага и они, якобі чисто случайно оказались на мечте событий. Прямо как 17 канал на месте гибели Шеремета
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Погибший водитель был чеченцем, который воевал за Украину! Очень похоже, что рука Хуйла сработала и здесь. Взрыв был на ул. Скоропадского!
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А возможно, что куйло заказало своим орлятам в сбу выполнить работу в очередной раз. Ведь зачем самим приезжать, если у пэдра все схвачено.
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Кстати дураки на дороге. Классический теракт предусматривает взрыв после первого для еще большего хаоса. Наш народ еще не в курсах.....
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Первый взрыв в Стамбуле произошел, когда заминированный автомобиль протаранил полицейский автобус почти под трибунами стадиона Бешикташ. Второй прогремел в парке рядом со стадионом. Нападение совершил смертник - сначала он дистанционно взорвал заминированную машину, а потом взорвал на себе "пояс шахида
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Надо на экскурсию на Бессарабку принудительно привести Суркиса с ДК, чтобы посмотрели, в чем отличие Киева от Мариуполя.
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+100 Мариуполь сейчас гораздо безопаснее Киева. И сепаров в Мариуполе меньше, чем в Киеве - уверенно это заявляю
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и конечно же евробляха с польскими номерами... не иначе.
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На фото же видно иностранный номер (сзади)
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На грузинских номерах! Водитель был членом батальона шейха Мансура, который воевал за Украину!
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ладно Шкиряк с Геращенко ...а Зоряну доверия нет
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Суперполиция на страже закона-преступники будут быстро схвачены и наказаны !
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Ты лучше за своими террактами в метро следи, свинособака.
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Реформа успешно действует. Надо побольше ешо бабла полицаям кинуть.
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Верте Авакову-у него суперполицаи АмброськинТроян,Голубан которые уже идут по следу преступников -дело времени...
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Аби постраждала вижила- судячи з вигляду авто шансів не дуже багато.
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Сказали, только что, о том что номера машины грузинские. Надеюсь, что это не раскачка под 10 число
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Погано, що тут иноземці замішані, дуже погано.
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а может наши реформированые, нафиг кадыровцу сюда ехать?
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Спите граждане спокойно и главное не сопротивляйтесь а то хуже будет.
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Погибшего звали Тимур Махаури. Доброволец из батальона "Шейха Мансура".
Стопудово дело рук кровавой русской гэбни.
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За рулем был чеченец, на машине грузинские номера. Чеченец воевал за Украину. Это слова двоюродного брата погибшего
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Ребята, может не стоит зубоскалить? В столице взорван автомобиль, есть погибшие...
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Тут другое-полный провал аваковской реформы и страшно за родных. Придется инциировать создание отрядов самообороны на местах а то надежды на этих нет.
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у сабакова рехворма удалася, он себе ублюдков набрал.
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гражданин грузии, чечен с батальйона "шейха Мансура"
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Зато Амброськин успешно проводит операцию по изьятию перочинных ножей а Голубан со спецназом на границе с спецназом Михо ждут.
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так с кацапами боротся опасно, а может это наше фсбу отрабатывает кость. Они даже за своего полкана неспособны отчитатся. Им только орехами торговать.
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Хитрожопый Барыга набрал в полицию сепаров для борьбы с Патриотами.
Страну защищать некому...
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Полная импотенция хитрожопого Барыги и его кагала.
Это лживое чмо может только визжать с трибун о своих заслугах и великих планах.
Действительность иная.
Пока НеУкраинцы будут править Украиной, страна будет погибать.
Пока украинцам очнуться!
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Жаль погибших-где спецслужбы и полиция ? Бардак в стране .
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спецслужбы орехами торгуют, а мусора за атошниками и Саакашвили гоняются.
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вчера сепары в "Гадком койоте" праздновали, а сегодня героя взорвали.
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Полиция и нацгвардия может только народ дубинами метелить а СБУ бизнес кошмарить.
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Спикер МВД сейчас в прямом эфире льет грязь на погибшего.
Оказывается он бандит, а не боец добробата.
Знакомая песня Собакова и компании.
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после брехни Порошенко с требуны ВРУ эти шавки даже не воспринимаются
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Странно, но за три года "заклятые враги" кремля - "хунта" необандеровская ничего подобного не получала.
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ага, ни Амброськина ни Киву не взрывали- фсбшники своих знают
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А чего так мелко берете? Амброськин и Кива - главные злодеи росс тв?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвтомобиль взорвался в центре Киева, есть потерпевшие (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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