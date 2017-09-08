 Московский суд повторно отказал Siemens в наложении ареста на турбины, поставленные в оккупированный Крым

От истца поступило повторное заявление о принятии обеспечительных мер, в котором он потребовал наложить арест на четыре турбины, в связи с тем, что "Технопромэкспорт" (структура "Ростеха") проводит их монтаж, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Помимо ареста, немецкий концерн также потребовал запретить транспортировать, осуществлять монтаж, эксплуатировать, модифицировать, разбирать, иным образом использовать турбины. Кроме того, он просил суд запретить ответчику совершать сделки, направленные на отчуждение или возможное отчуждение, а также на любое обременение оборудования.
Ранее Siemens подал иск в суд к структурам "Ростеха", одна из них - ООО "ВО "Технопромэкспорт", которая строит в Крыму две электростанции. На ТЭС были поставлены четыре турбины, произведенные на совместном с "Силовыми машинами" заводе Siemens в Санкт-Петербурге. Поставки в Крым турбин запрещены санкциями ЕС. Однако первоначально немецкий концерн произвел и поставил свое оборудования для строительства станции на Тамани, которое вело АО "ВО "Технопромэкспорт". Компания признана банкротом, турбины она продала ООО.
Немецкий концерн попросил суд признать сделку недействительной и применить последствия недействительности сделки. Дело будет рассмотрено 18 сентября.
Siemens обвиняет "Ростех" в том, что он незаконно переместил в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций на Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму.
Ранее агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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Харків за Україну!
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турбины немецкие
автобусы венгерские были
уних есть что нибудь свои кроме злобы и ненависти?
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Нікуда взглянуть нє смєєт,
Ісподлобья брат глядіт,
Всьо молчіт - лучіна стрєском,
лішь горіт багровим блєском.
Да по кровлє вєтр шуміт.
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Руководство Сирии направило письма на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя Совета безопасности ООН, в которых призвало осудить действия Израиля и положить конец "вопиющей израильской агрессии" в связи с атакой на предприятие в провинции Хама, в результате которой погибли двое военнослужащих и был причинен значительный ущерб, сообщает агентство SANA.
На момент публикации этого сообщения офис генсека ООН и СБ ООН не отреагировали на обращение Дамаска. Однако очевидно, что тема действий израильских военных в Сирии будет поднята в выступлениях представителей некоторых арабских стран и Ирана на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая открывается 12 сентября. По всей видимости, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с трибуны ООН также будет говорить о ситуации в Сирии и об угрозе, исходящей от Ирана и "Хизбаллы".
С комментарием по поводу воздушного удара по цели около города Масьяф выступил и МИД Сирии. Текст заявления сирийского внешнеполитического ведомства мало отличается от опубликованного ранее сообщения командования армии Сирии. В сирийском МИДе также обвинили Израиль в "отчаянной попытке поднять моральный дух агентов Израиля из террористических организаций".
МИД Сирии заявляет, что позиция СБ ООН, не налагающего никаких санкций на Израиль, является неприемлемой.
При этом Дамаск воздерживается от какой-либо критики в отношении Москвы. Между тем, по прошествии более чем суток после воздушного удара по военному объекту около Масьяфа МИД РФ не опубликовал никаких комментариев по поводу этого инцидента. Не комментировали происшедшее ни президент России Владимир Путин, ни члены российского правительства.
Официальный Иерусалим также воздерживается от комментариев. Израиль не брал на себя ответственность за этот авиаудар.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман 7 сентября эфире радиостанции 100 FM, комментируя информацию иностранных СМИ об авиаударе израильских ВВС по сирийскому военному заводу, заявил, что в Сирии каждый день что-то взрывается и кто-то гибнет. "Это внутрисирийские проблемы", - сказал он, подчеркнув, что Израиль не ищет авантюр и ему не нужна война с Сирией. "Вместе с тем, мы твердо намерены не дать нашим врагам возможности и даже намека на возможность нанести ущерб безопасности Израиля и его жителей. Мы сделаем все, чтобы предотвратить создание шиитского коридора между Тегераном и Дамаском", - заявил Либерман.
С осуждением действий израильских военных выступили Тегеран и "Хизбалла". Руководство палестинской террористической организации ХАМАС заявило, что осуждает любую агрессию против арабского мусульманского государства.
Но дипломатические ведомства подавляющего большинства влиятельных арабских стран предпочли воздержаться от каких-либо комментариев.
Удар по военному предприятию в провинции Хама (западная Сирия) 7 сентября 2017 года
Судя по сообщению командования сирийской армии, 7 сентября 2017 года в 2:42 из воздушного пространства Ливана израильские самолеты выпустили несколько ракет по предприятию, расположенному около Масьяфа. В результате воздушной атаки были убиты двое военнослужащих, причинен значительный ущерб. Сведений о самом предприятии не публиковалось.
Одним из первых об израильском авиаударе по предприятию на западе Сирии сообщил в своем твиттере эксперт-арабист Чарльз Листер, считающийся ведущим специалистом по Сирии. Он написал: "Этой ночью Израиль разрушил сирийское предприятие "Аль-Тала", вовлеченное в программу по созданию химического оружия SSRC, в результате авиаудара к востоку от Масьяфа, провинция Хама".
Судя по имеющейся информации, целью атаки было предприятие Сирийского научно-исследовательского центра (Syrian Scientific Studies and Research Center, SSRC), на котором, при содействии иранских специалистов, разрабатывалось не только химическое, но и биологическое оружие.
Это было первое сообщение об ударе ЦАХАЛа по цели в Сирии с начала июля 2017 года, после вступления в силу соглашения о прекращении огня в сирийских зонах деэскалации.
Масьяф находится в нескольких десятках километров от порта Тартус, где расположена российская военно-морская база, и от авиабазы Хмеймим, где дислоцируются российские военные самолеты, для обеспечения безопасности которых задействованы системы ПВО С-300 и С-400.
Напомним, что 10 лет назад, 5 сентября 2007 года, израильские ВВС уничтожили в Сирии строившийся ядерный реактор. Факт проведения этой операции позже был подтвержден.
30 января 2016 года был атакован центр SSRC, где разрабатывалось химическое и биологическое оружие.
Удары по Сирии в 2013-2017 годах, осуществленные ЦАХАЛом или приписываемые израильской армии
2017 год
7 сентября. Атакован объект около города Масьяф. Сирийские источники утверждают, что израильские ВВС уничтожили завод, на котором разрабатывалось химическое оружия.
2 июля. Армия обороны Израиля нанесла удар по артиллерийской позиции правительственной армии Сирии в северной части Голанских высот. Этот удар был ответом на минометный обстрел Голанских высот.
30 июня. ВВС ЦАХАЛа нанесли ответный удар по огневой точке, откуда был произведен минометный обстрел Голанских высот.
28 июня. В ответ на падение минометного снаряда на Голанах ЦАХАЛ обстрелял огневую точку сирийской армии.
26 июня. Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по позициям сирийской армии после очередного минометного обстрела израильской территории Голанских высот.
25 июня. В ответ на падение минометных снарядов на израильской территории Голанских высот, ЦАХАЛ нанес серию ударов по позициям армии Асада.
24 июня. В ответ на падение минометных снарядов в территории Голанских высот, ЦАХАЛ атаковал позиции сирийской армии.
27 мая. Нанесен удар по цели к северу от Кунейтры. Есть убитые. Сирийские оппозиционные СМИ заявляют, что речь идет об атаке израильского БПЛА. "Хизбалла" опровергает.
27 апреля. Мощные взрывы в районе аэропорта Дамаска. Сирийская оппозиция заявляет об очередном ударе ЦАХАЛа. Уничтожены склады "Хизбаллы".
23 апреля. "Аль-Джазира" утверждает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Сирии. Дамаск заявляет о трех убитых боевиках в районе Кунейтры.
21 апреля. ЦАХАЛ нанес удар по позициям сирийской армии в ответ на минометный обстрел израильской территории.
7 апреля. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хизбаллы" в горном массиве Каламун, в районе Джаруд аль-Мара, а также около населенного пункта Флита.
6 апреля. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по объектам "Хизбаллы" и армии Асада в районе горного массива Каламун и в районе Дараа.
22 марта. Сирийские оппозиционные СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удары по целям в районе Дамаска.
19 марта. По данным арабских СМИ, вечером израильские ВВС нанесли удар по цели около Кунейтры, уничтожив автомобиль, в котором находился один из лидеров группировки "Силы защиты отечества". Сообщалось также, что поздно вечером были нанесены удары по целям в районе горного массива Каламун, где были атакованы батареи ПВО и позиции "Хизбаллы".
17 марта. ЦАХАЛ сообщает о нанесении ударов по нескольким целям в Сирии. По данным арабских СМИ, целью атаки были склады ракетных вооружений "Хизбаллы". Сирийские ПВО применили против израильских самолетов ЗРК С-200. Одна из сирийских ракет была сбита системой ПРО "Хец". Никто из израильтян не пострадал.
22 февраля. Нанесен воздушный удар по объектам в районе Аль-Ктейфе.
13 января. Нанесен удар по военному аэродрому Меззе и еще нескольким целям в окрестностях Дамаска.
2016 год
7 декабря. Атакован объект в районе военного аэродрома в Дамаске. Согласно сообщениям арабских СМИ, для атаки израильские военные использовали ракеты "земля-земля".
6 декабря. Удар нанесен по объекту "Хизбаллы" в районе города Эз-Забадани.
30 ноября. Атакована колонна грузовиков в районе Дамаска. Удар был нанесен также по укреплению армии Асада в столице Сирии.
28 ноября ВВС ЦАХАЛа атаковали объект организации "Исламское государство" на сирийской территории. Удару подверглось заброшенное здание, ранее принадлежавшее ООН, которое террористы использовали для обстрела военнослужащих ЦАХАЛа.
27 ноября. Израильские военные открыли огонь по целям на сирийской территории после обстрела военнослужащих, патрулировавших границу в юго-восточной части Голанских высот и падения трех минометных снарядов на израильской территории. ВВС ЦАХАЛа уничтожили транспортное средство террористов, обстрелявших солдат, четверо боевиков группировки "Шухада аль-Ярмук" убиты.
9 ноября. ЦАХАЛ атаковал батарею сирийской артиллерии. Удар последовал в ответ на разрыв минометного снаряда на израильской территории.
14 сентября. Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удар по цели на территории Сирии. Действия израильских ВВС стали реакцией на минометные обстрелы израильской территории.
13 сентября. В ответ на минометный обстрел территории Израиля ВВС ЦАХАЛа нанесли уда
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Sep. 8th, 2017 at 5:13 PM
И вправду, никак кроме агонией я не могу назвать то, что сейчас происходит в России в связи с возможными, повторюсь - возможными поставками оружия США в Украину. Причём, в этой агонии принимают участие все, от мелких политических рупоров, до главы государства - Путина.
Напомню, что буквально пару дней назад, 5 сентября, Путин заявил следующее: «Это суверенное решение Соединенных Штатов, кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи, мы на этот процесс повлиять никак не сможем. Но есть общие международные правила и подходы: поставка оружия в зону конфликта не идет на пользу умиротворению, а только усугубляет ситуацию».
Тогда так и хотелось сказать Владимиру Владимировичу: «Уоу, уоу, аккуратней на поворотах!» А не забыл ли Владимир Владимирович о том, как его высокодуховная страна снабжает оружием таких участников нагорнокарабахского конфликта как Армения и Азербайджан? То есть, Москва намеренно снабжает эти страны, дабы конфликт не утихал? А, что до истории посвежее, а именно о Сирии, куда Россия поставляет не только боевых бурятов, но и оружие? Какие-то двойные стандарты, не так ли? Но, не об этом же речь…
Не успел, глава оплота скреп заговорить в подобном тоне, как нижестоящие «рупоры» из Госдумы уже заявили об открытых поставках оружия на Донбасс.
Откровенно говоря, не понимаю, чего они этим хотят добиться? Открытые или закрытые поставки на Донбасс, сути вопроса не меняет, ибо поставщик так и не изменится. Разве, что получат очередную порцию санкций, уже как не скрывающиеся снабженцы террористов. Но интересен сам факт, как, казалось бы, незначительное присутствие американского оружия летального характера штормит российское политическое болото. Если вашим танкам не страшны штатовские ПТРК или любое другое западное оружие, то к чему вся эта паника и форменный разрыв мозжечков?
И главное, в вашем случае, ничего не поменяется относительно поставок, а вот в случае США это уже совсем иной уровень взаимодействия на фоне конфликта на Донбассе. Так, может, вы боитесь именно этого? Что военное сотрудничество двух стран продолжает развиваться и в один прекрасный день таки сбудутся ватные мечты и морпехи со звездно-полосатыми нашивками, плечом к плечу с парнями в чёрным беретах будут патрулировать улицы Новоазовска?
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Надо, чтобы на Сименс те же Штаты наложили штраф в надцать миллиардов долларов, тогда сименсовские жулики и приплывут.
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