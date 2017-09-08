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 Сообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра

гриб

Более четырех часов адвокат пропавшего в Беларуси и заключенного в краснодарском СИЗО №5 Павла Гриба не может встретиться со своим подзащитным.

Об этом "Украинской правде" сообщила сестра задержанного Ольга Гриб, передает Цензор.НЕТ.

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По ее словам, в следственном изоляторе адвоката Андрея Сабинина уверяют в том, что он сможет попасть к своему подзащитному только после разрешения следователя. Однако связаться с ним нет никакой возможности.

"Адвокат уже составил соответствующую жалобу, однако увидеться с Пашей у него так и не получилось", - рассказала она.

Сам Сабинин в сообщил, что в краснодарском СИЗО к нему вышли представители изолятора и уверяли, в каких хороших условиях находится задержанный.

Также он добавил, что к клиенту его так и не пустили. По словам Ольги Гриб, информацию о том, где содержится Павел, семья получила только 7 сентября. При этом сообщение поступило задним числом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец Павел Гриб не задерживался ОВД Беларуси, его местонахождение устанавливается, - МИД РБ

"В консульское отделение в Ростове-на-Дону пришло сообщение о том, что Павел содержится в СИЗО №5, датированное 22.00 25 августа. Но получили его почему-то только вчера. До этого две недели мы вообще не знали, где он и что с ним, хотя и семья, и представители МИД, и омбудсмен направляли все возможные запросы в РФ о предоставлении информации о местонахождении Павла. Однако в ответ была только тишина", - пояснила женщина.

Она подчеркнула, что все это время ее брат находился вне правового поля.

"Мне очень интересно, как Россия будет объяснять этот факт. Ведь она нарушает все возможные нормы законодательства", - добавила Ольга.

Она отметила, что представитель защиты пытался передать Грибу передачу, однако в СИЗО ее не приняли. При этом объяснять причину отказа не стали.

Также Ольга Гриб подтвердила, что адвокат направлял обращение в Европейский суд по правам человека из-за возможных пыток Гриба. И уже получил ответ.

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"Европейский суд уже прислал ответ и Украине, и РФ. Но пока мы точно не знаем, что там, потому что не видели электронного дубликата. Надеемся в ближайшее время его получить", - сказала сестра Гриба.

Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
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вообще, какой-то дебильный случай, если честно. я приехал из Израиля к женщине в Украину, этот дебил за вонючкой кацапской рванул. у неё шо, пеперёк?
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Международное разведывательное сообщество InformNapalm получило в свое распоряжение эксклюзивные материалы, которые дополняют картину одной из провалившихся спецопераций ФСБ, публично раскрытой в ходе брифинга Службы безопасности Украины 17 августа 2017. Нам удалось проанализировать алгоритмы, которые использовали российские агенты в операции для выманивания участников АТО на территорию Российской Федерации под предлогом предоставления высокооплачиваемых короткосрочных стоительных работ. Бывших военнослужащих пригласили в РФ и подбросили подробные инструкции, с целью их последующей фото и видеофиксации для фабрикации обвинений в попытке проведения терактов.
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Бляяяяя, какой дебил........ Теперь эта тягомотина растянется на годы....... Или, в лучшем случае, потребуют обменять имбецила на реального рашистского военного преступника, убивавшего украинцев на их земле...... Вот скажите мне, в каком месте у гриба мосх???
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І роками нам тут повідомлятимуть як він себе почуває, що і до чого.
Наплевать и забыть.(с)
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Уже многие пишут о том, что яко бы, хотят обменять на Агеева.
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пацан хотел захватить Норд _ Ост с визиткой Яроша,но доблестные ФСБэшники поймали молокососа.
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А что наши об этой ФСБшной курве никакой информации не дают? Надо ее сделать знаменитой. Чтоб она не только чеченцев боялась.
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В Киеве сеператисты избили бойца ВСУ! Тот,защищаясь,достал нож! Ранил в ногу полицейского! Сепары довольные в ажуре,бойца посадят! Офигеть!
В какой державе я живу? В Новоросии или Украине!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра
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