 Сообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра

Об этом "Украинской правде" сообщила сестра задержанного Ольга Гриб, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в следственном изоляторе адвоката Андрея Сабинина уверяют в том, что он сможет попасть к своему подзащитному только после разрешения следователя. Однако связаться с ним нет никакой возможности.
"Адвокат уже составил соответствующую жалобу, однако увидеться с Пашей у него так и не получилось", - рассказала она.
Сам Сабинин в сообщил, что в краснодарском СИЗО к нему вышли представители изолятора и уверяли, в каких хороших условиях находится задержанный.
Также он добавил, что к клиенту его так и не пустили. По словам Ольги Гриб, информацию о том, где содержится Павел, семья получила только 7 сентября. При этом сообщение поступило задним числом.
"В консульское отделение в Ростове-на-Дону пришло сообщение о том, что Павел содержится в СИЗО №5, датированное 22.00 25 августа. Но получили его почему-то только вчера. До этого две недели мы вообще не знали, где он и что с ним, хотя и семья, и представители МИД, и омбудсмен направляли все возможные запросы в РФ о предоставлении информации о местонахождении Павла. Однако в ответ была только тишина", - пояснила женщина.
Она подчеркнула, что все это время ее брат находился вне правового поля.
"Мне очень интересно, как Россия будет объяснять этот факт. Ведь она нарушает все возможные нормы законодательства", - добавила Ольга.
Она отметила, что представитель защиты пытался передать Грибу передачу, однако в СИЗО ее не приняли. При этом объяснять причину отказа не стали.
Также Ольга Гриб подтвердила, что адвокат направлял обращение в Европейский суд по правам человека из-за возможных пыток Гриба. И уже получил ответ.
"Европейский суд уже прислал ответ и Украине, и РФ. Но пока мы точно не знаем, что там, потому что не видели электронного дубликата. Надеемся в ближайшее время его получить", - сказала сестра Гриба.
Ранее украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний граждан Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.
697 13
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
Беца: МИД не получал от России ответа на ноту протеста в отношении задержанного Павла Гриба(7)
Клыха вернули в колонию в Верхнеуральске, - правозащитница Томак(3)
Сенцова по всей вероятности перевели из Якутска в Иркутскую колонию строгого режима, - правозащитница(11)
Украинская сторона просила омбудсмена РФ лично вмешаться в ситуацию с похищением Павла Гриба, - Чаплыга(54)
Все, что надо знать о "дружественной" Беларуси(0)
Россия не пускает к задержанному Павлу Грибу украинских консулов(59)
Украинский политзаключенный Клых находится в психиатрической больнице, - омбудсмен РФ Москалькова(20)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Наплевать и забыть.(с)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В какой державе я живу? В Новоросии или Украине!
Ответить
Ответить